Feijóo advierte a los catalanes de que Sánchez les está "tomando el pelo" con la financiación

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un acto tras el comité de dirección nacional del PP, en el Hotel Grand Marina, a 12 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Este encuentro en la capital catalana se pr - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido a los catalanes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les está "tomando el pelo" con el nuevo modelo de financiación, ya que considera que les está ofreciendo algo que no puede financiar, textualmente.

Así se ha pronunciado este lunes en Barcelona en un acto del partido junto con el líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, tras la celebración de un Comité de Dirección del partido.

Ha sostenido que el nuevo modelo es una falta de respeto a los catalanes, y ha añadido que lo que busca el Gobierno con la nueva propuesta de financiación es "que Sánchez se quede un tiempo más en La Moncloa y que los separatistas financien su plan de independencia".

Feijóo ha criticado que el modelo de financiación se haya pactado entre el presidente del Gobierno y líder de ERC, Oriol Junqueras, y ha asegurado: "Es inaceptable que Pedro Sánchez haya rehabilitado al señor Junqueras como el ministro de Hacienda del Gobierno de España".

"Esto es lo que hemos visto en La Moncloa el otro día. Un condenado por malversación y el presidente del Gobierno de las mordidas repartiéndose el dinero de todos", ha sostenido en alusión a la reunión de Sánchez y Junqueras el pasado jueves en Madrid.

"OXÍGENO POLÍTICO"

Ha señalado que este pacto se debe a que ambos dirigentes necesitan oxígeno político para mantenerse en sus respectivos cargos: "Si Sánchez y Junqueras necesitan oxígeno político, pues que se vayan a correr por la mañana", ha insistido.

Feijóo ha defendido que España vuelva a ser un proyecto común en el que se decida conjuntamente, tras lo que ha señalado que donde se debe decidir el modelo de financiación es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Ha instado a los catalanes a reclamar el lugar que les corresponde en financiación "en la mesa de todos", y les ha animado a hacer valer la riqueza que aportan al Estado, la importancia poblacional y sus argumentos para llegar a un acuerdo que sirva para todo el mundo.

"No permitáis que os utilicen. La bilateralidad es un supuesto logro que ya os vendieron y fracasó", ha avisado el dirigente 'popular', tras lo que se ha comprometido a impulsar un gran acuerdo de financiación que blinde la igualdad entre todos los ciudadanos españoles.

REPONER IMPUESTOS

Ha advertido de que, detrás de este nuevo sistema de financiación, el Gobierno busca "reponer, en las comunidades donde no se paga, el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, el impuesto de transmisiones patrimoniales, en todas partes, incluido en subir la tarifa del impuesto de la renta de las personas físicas".

"Si creéis que el dinero va a salir de alguna chistera, el dinero va a salir de que todos los españoles paguemos más impuestos y, por tanto, los políticos mantener su privilegio en sus puestos", ha subrayado Feijóo.