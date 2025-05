Feijóo anuncia acciones judiciales del PP ante las "prácticas mafiosas" de PSOE contra la UCO: "Es mafia pura"

Descarta en este momento convocar una manifestación en la calle y dice que Sánchez comparecerá en el Senado en el "momento oportuno"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes que su partido emprenderá acciones judiciales ante las "prácticas mafiosas" contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se han conocido con los audios difundidos por El Confidencial. Dicho esto, ha descartado por ahora convocar una movilización para que los ciudadanos salgan a la calle.

"Esto es mafia, mafia pura practicada en la sede de un partido político, que es el partido del Gobierno", he declarado Feijóo en una rueda de prensa en la sede del PP, para añadir que ese tipo de "prácticas mafiosas tienen que ser expulsadas de la vida política española".

Feijóo ha señalado que Leire Díaz, colaboradora del secretario general del PSOE, Santos Cerdán, tendrá que comparecer en el Senado para explicar sus "prácticas mafiosas" y ha añadido que la asesoría jurídica del PP valorará cuál es la acción judicial que emprende el partido ante las revelaciones que se están conociendo.

El jefe de la oposición ha asegurado que están ante "un caso gravísimo de la democracia europea" al conocer que una persona que "cobra un sueldo público de una empresa pública esté trabajando al más puro estilo mafioso". Justo este martes El Confidencial ha publicado que la colaboradora de Cerdán ofreció beneficios judiciales a cambio de material sensible contra la UCO.

"Es algo que yo sepa que no tiene precedentes en la democracia española. Esta señora cobraba un sueldo público para trabajar en las cloacas del PSOE, hablaba en su nombre, se comprometía a intermediar con la Fiscalía General del Estado y con la Abogacía del Estado, y conspiraba contra los mandos y Fuerzas de Seguridad del Estado, concretamente contra el Teniente General y los que conforman la UCO de la Guardia Civil", ha relatado.

Feijóo ha asegurado que estas prácticas representan la manera de entender la política de Sánchez y ha avanzado que el presidente del Gobierno comparecerá en la comisión de investigación del Senado en el "momento oportuno".

Además, ha señalado que, si se hubiera solicitado su comparecencia antes, no tendría que contestar, entre otros asuntos, por qué el presidente de Correos nombró a Leire Díez directora de relaciones Institucionales de esa empresa y se dedicaba a "las cloacas" del PSOE cobrando una nómina pública.

El líder del PP ha insistido en que "acudir a la sede de un partido político, una persona que cobra un sueldo público de una empresa pública, para intentar desacreditar" a los que están investigando al PSOE y al Gobierno "es un acto mafioso".

"Es un acto mafioso y contra esto no caben medias tintas. Decir que era una periodista que estaba escribiendo una novela es propio del sanchismo", ha enfatizado, ante las declaraciones realizadas por Leire Díaz.

¿SALIR A LA CALLE? Al ser preguntado expresamente si el PP se plantea salir a la calle convocando una movilización ante las informaciones que se están publicando, Feijóo lo ha descartado en este momento alegando que se prevé que "la próxima semana" podría haber "un escándalo igual o superior" a los que han conocido.

"No le oculto yo, que estamos viendo con absoluta perplejidad, la decadencia política en la que están el Gobierno y su partido, pero no me atrevería a decirle que esto ha finalizado. Por tanto, sigamos atentos a lo que ocurre. Y este partido es un partido que va a defender siempre la limpieza y la democracia", ha garantizado, para insistir en que "todo parece indicar que todavía hay más cosas por salir".