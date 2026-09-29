Feijóo anuncia comisión de investigación en el Senado sobre la "invasión" en Ceuta: "El Gobierno lo sabía y lo tapó"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene ante los medios tras visitar una empresa láctea, a 24 de septiembre de 2026, en Alovera, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). - Rafael Martín - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la "invasión" de Ceuta tras la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio. El Grupo Popular dispone de mayoría absoluta en la Cámara Alta.

"El Gobierno lo sabía y lo tapó, y se tiene que saber. No actuó y se tiene que saber", ha declarado Feijóo ante la Junta Directiva Nacional de PP, máximo órgano de partido entre congresos, que ha arrancado con una prolongada ovación al presidente ceutí, Juan Vivas, por su actuación en esta crisis.

Feijóo ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de dejar "a los pies de los caballos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" y de seguir "dedicando más recursos a la regularización masiva que a Ceuta". Además, ha preguntado de nuevo al jefe del Ejecutivo si ha hablado con el rey de Marruecos y ha recalcado que si no lo ha hecho debe aclarar por qué.

Por todo ello, ha avanzado que el PP va a crear una comisión de investigación en el Senado "para saber cómo ocurrió la invasión en Ceuta, cómo se respondió a ella y cómo se puede evitar" para que "no vuelva a repetirse". A su entender, lo ocurrido en Ceuta será "la guinda" para "decir basta" y "apostar por el cambio" en España.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))