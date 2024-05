Feijóo anuncia que el PP volverá a salir a la calle en la segunda quincena de mayo a "defender la democracia"

Avisa que sería "un disparate" si al final al CGPJ lo eligen Sánchez, Puigdemont y Otegi y dice que el PP buscará la independencia judicial



MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que su partido volverá a salir a la calle en la segunda quincena de este mes de mayo, tras las elecciones catalanas del día 12, a "defender la democracia", "la independencia judicial" y la "libertad de prensa".

En una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha afirmado que el PSOE "ya es el Partido Pedrista" y ha "quitado la voz, la palabra y la democracia interna" a su partido. Y ahora, ha proseguido, "pretende hacerlo ahora también con el conjunto de los españoles".

Dicho esto, ha asegurado que "ante la demolición permanente del estado" el Partido Popular "va a acreditar una movilización permanente", recordando las concentraciones que ha promovido su partido en los últimos meses contra la amnistía.

SALIR A LA CALLE "POR HIGIENE DEMOCRÁTICA"

Por eso, ha confirmado que en el mes de mayo volverán a salir a la calle, si bien no ha precisado si será el fin de semana del 18-19 de mayo o el siguiente fin de semana del 25 o 26 de ese mes, en medio de la campaña europea para los comicios del 9 de junio.

Feijóo ha explicado que convocan esta movilización para "defender la democracia", "la independencia judicial" y "la libertad de prensa". "Por lo tanto, sí, vamos a volver a salir a la calle simplemente por higiene democrática", ha enfatizado.

Además, el líder del PP ha aconsejado al presidente del Gobierno empezar la regeneración democrática de la que habla "en su casa", "regenerando a su familia", en alusión a su esposa Begoña Gómez, que está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Dicho esto, ha culpado al jefe del Ejecutivo de enviar al ministro de Transportes, Óscar Puente, a "enlodar" e "insultar" al presidente de Argentina, Javier Milei, para que se "cambie de conversación" y no se hable de esa investigación judicial a su mujer.

Al ser preguntado si el PP citará finalmente a la mujer de Sánchez en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo', Feijóo ha dejado la puerta abierta, asegurando que lo irán viendo e irán "modulando".

"No me gusta meter a la familia del presidente del Gobierno en esto", ha dicho, para agregar que es el jefe del Ejecutivo el que debe dar explicaciones. Además, ha dicho que si al final los socios de Sánchez le "protegen" para que no comparezca en el Congreso, tendrá que hacerlo en el Senado, donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta.

LA RENOVACIÓN DEL CGPJ

Feijóo ha alertado de que la posibilidad de que se puedan "romper las mayorías constitucionales" y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --que lleva más de cinco años caducado-- lo elijan al final Pedro Sánchez, el coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, y el expresidente catalán Carles Puigdemont, algo que, a su juicio, sería un "disparate".

"Claro que el gobierno de los jueces de tu país lo designe una persona cuya mujer está siendo investigada por la justicia; un señor que ha sido condenado por delitos de terrorismo y un prófugo de la justicia, comprenderá que sería el mayor disparate de la historia vivida en nuestro país", ha reiterado.

En este sentido, ha indicado que el PP le ha pedido a la Unión Europea que medie en esta negociación, ejerciendo de "intermediario" o "árbitro" porque "lo que está ocurriendo en España con la justicia no ha ocurrido nunca". Así, ha señalado que "siempre se ha actualizado el CGPJ hasta que llegó Sánchez".

Feijóo ha avisado de que una modificación de la ley para el nombramiento del órgano de gobierno de los jueces iría en contra de la intermediación que ha asumido la UE y ha garantizado que el PP llegará hasta el final para garantizar la independencia del Poder Judicial.

El jefe de la oposición ha admitido que el Gobierno no acepta cambiar el sistema de elección para que los jueces elijan a los jueces y que, por lo tanto, "ahí están paralizados". "Hablamos de la independencia del Poder Judicial o del control del Poder Judicial. No estamos hablando de otra cosa", ha manifestado.