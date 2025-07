Feijóo apela a los votantes de Vox y admite que si no tiene mayoría hará acuerdos con ese partido en "asuntos mollares"

Recrimina a Abascal que tilde al PP de "estafa" y le recuerda que ambos partidos tienen una "responsabilidad histórica"

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este miércoles a Vox que califique al PP de "estafa" y se dedique a "desacreditar" a dirigentes 'populares' cuando ambos partidos tienen la "responsabilidad histórica" de echar a Pedro Sánchez de la Moncloa y ése debe ser el "objetivo". Dicho esto, y tras apelar a los votantes de Vox, ha afirmado que si no tiene mayoría hará acuerdos con esa formación en "asuntos mollares" para España.

En su participación en los cursos de verano de la Universidad CEU San Pablo, Feijóo ha asegurado que "respeta absolutamente" a Vox aunque no coincida con él "en muchas cosas". Además, ha confesado que su "relación personal" con Santiago Abascal "no puede ser más correcta".

Eso sí, Feijóo ha admitido que el PP busca crecer sumando apoyos entre el electorado de ese partido. "Le pido el voto y quiero que me voten los que han votado a Vox", ha manifestado, para añadir que él es "más honesto" con los votantes de esa formación de lo que "son los dirigentes de Vox con sus votantes".

En este sentido, ha recriminado a Vox que sostenga que el PP y el PSOE "son lo mismo" o que el Partido Popular "tiene un acuerdo con el PSOE" y "apoya al Gobierno de Sánchez". A su entender, esas manifestaciones son "una falta de respeto" a los votantes de Vox y a la "inteligencia de los españoles".

"YO NUNCA HE INSULTADO A UN DIRIGENTE DE VOX"

Feijóo ha recalcado que él solo tiene un objetivo, que es "cambiar el Gobierno" y, por lo tanto, "no pierde mucho el tiempo en aquellos que dicen tener el mismo objetivo". "Lo que no entiendo es por qué ellos pierden el tiempo haciendo oposición al PP. No lo entiendo", ha exclamado.

Así, ha echado en cara a Vox que se dedique a "insultar" al PP. "Yo nunca he insultado a un dirigente de Vox. Métense ustedes en redes sociales, a ver si Vox puede decir lo mismo. Y no lo voy a hacer", ha enfatizado.

El jefe de la oposición ha indicado que PP y Vox pueden "discrepar sobre un asunto" pero ha subrayado que "sobre lo mollar, que es que haya un cambio democrático en España, no deberían de discutirlo". A su entender, ambos partidos tienen una "responsabilidad histórica" que consiste en echar a Pedro Sánchez y ha añadido que a él no le va a "distraer ninguna otra consideración".

Feijóo ha reiterado que su objetivo es "gobernar en solitario" con un Gobierno "sólido y estable" y hacer una "coalición con las urnas y los votos". Sin embargo, ha dicho que se niega a establecer "un cordón sanitario" con Vox y, de hecho, se ha abierto a llegar a acuerdos con los de Abascal si no logra una mayoría suficiente en las urnas.

"Si no tengo esa mayoría, haré acuerdos con Vox en aquellos asuntos mollares para el país, en los que su programa electoral y el nuestro puedan aproximarse", ha declarado, para señalar que ahora en Vox "dicen que les renta más, electoralmente, no gobernar con el PP, que gobernar con el PP".

CREE QUE SÁNCHEZ "NO VA A AGUANTAR LA LEGISLATURA"

Al ser preguntado cuándo cree que Pedro Sánchez convocará elecciones, ha asegurado que eso depende "probablemente" de "algunos imputados", a los que "les interese desde el punto de vista de defensa poder colaborar con los tribunales", y de "unos socios" parlamentarios que "cada vez les pesa más esta situación de complicidad" con "la corrupción que asola al Gobierno".

"Yo creo que Sánchez no va a aguantar la legislatura, esa es mi opinión, pero no sabría decir cuánto tiempo va a aguantar. Lo que sí está claro es que su objetivo es aguantar, su objetivo es comprar tiempo", ha manifestado, para añadir que así se ha visto con el reciente acuerdo del Gobierno y la Generalitat sobre la financiación singular de Cataluña.

Feijóo ha dicho que espera y desea que Sánchez sea un "paréntesis oscuro" en la historia política de España y que "no cristalice ni se consolide en legislaturas posteriores". "Ese es mi trabajo y al que le dedico todo mi afán", ha afirmado.

SI NO HAY PRESUPUESTOS: CUESTIÓN DE CONFIANZA O ELECCIONES

El líder del PP ha criticado que el presupuesto del país esté en la prórroga de la prórroga y se ha comprometido a que esta falta de presentación de las cuentas públicas por parte del Gobierno tenga "consecuencias jurídicas", bien mediante una cuestión de confianza o bien mediante la convocatoria de elecciones.

Feijóo ha asegurado que su objetivo es recuperar la "normalidad" y "sanear la política", volviendo a los valores de las políticas de Estado. En este punto, ha revelado que ha pedido a su comité de dirección "empezar ya a elaborar una serie de leyes que deroguen buena parte del cuerpo legislativo sanchista y también otras que reformen en parte las leyes de estas últimas dos legislaturas".

Asimismo, ha recalcado que si llega a Moncloa en los primeros cien días deben impulsar "un plan de regeneración institucional y democrático del país", así como "derogar buena parte del cuerpo legislativo sanchista".

"Vamos a reponer el delito de sedición y de referéndum ilegal, a incrementar las penas por malversación y a delimitar la capacidad del Gobierno de indultar a políticos sentenciados", ha relatado. Entre sus propuestas ha citado también presentar un Plan de Vivienda y elaborar una auditoría para poder bajar los impuestos a los españoles.

VE "RIDÍCULO" QUE SÁNCHEZ PRETENDA SER OPOSICIÓN A TRUMP

Por otro lado, en el mismo coloquio, el líder del PP ha criticado que la política de Defensa de España dependa de los socios de Sánchez y que en el Gobierno haya ministros que abogan por salir de la OTAN. "La política exterior no puede depender de las cesiones a Sumar para que acepte la corrupción que asola a Sánchez. Esto no es un trueque" ha aseverado.

Además, ha tachado de "ridículo y deshonesto" que Sánchez pretenda convertirse en "oposición de la Administración Trump" y ha recordado que la frontera sur de Europa es "la más compleja", por lo que ha abogado por ser "leales con nuestros aliados".

Finalmente, ha abogado por una reforma educativa, subrayando los avances que ha hecho el PP de la mano de las comunidades autónomas donde gobierna, como es que la EBAU se celebre en unas mismas fechas y bajo un contenido homogéneo, al tiempo que ha defendido que el terrorismo se estudie en las escuelas para que todos los alumnos sepan que el Estado "no se doblegó" al terrorismo de ETA.