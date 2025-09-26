Feijóo apuesta por la inmigración de Hispanoamérica y defiende expulsar a los inmigrantes que cometan delitos sexuales

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa en el Congreso - Jesús Hellín - Europa Press

"Tenemos derecho a elegir quién entra, cómo entra y para qué entra", asegura, para acusar a PSOE y Vox de un "bipartidismo irresponsable"

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que la crisis migratoria actual es "fruto de la irresponsabilidad y desidia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleva siete años provocando "un efecto llamada" y sin adoptar las políticas que adoptan otros países. Dicho esto, ha desgranado algunas propuestas de su plan de inmigración, como expulsar a los inmigrantes que cometan delitos sexuales o apostar por la inmigración que proceda de Hispanoamérica a través de una "discriminación positiva".

Así se ha pronunciado tras reunirse en Formentera, junto a la presidenta balear y líder de la formación en las Islas, Marga Prohens, con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil para tratar la crisis migratoria y "hablar de la preocupación real" de los ciudadanos por este asunto.

Feijóo ha dicho lamentar el motivo de la visita puesto que se trata de una crisis "sin precedentes", aunque es difícil ocuparse de estos problemas porque "el Gobierno ha convertido la política española en un lodazal", según ha resaltado.

Entre otras cosas, Feijóo ha destacado que en Baleares, en 2017 llegaron menos de 100 pateras con menos de 1.000 migrantes. En 2025, hasta el pasado julio ya se contabilizan 300 pateras y más de 5.000 migrantes. "Es una situación sin precedentes y la ruta balear sigue creciendo", ha lamentado, para recordar que se ha duplicado el número de españoles preocupados por la inmigración irregular.

"EL MODELO BUENISTA DE LA INTEGRACIÓN HA FRACASADO"

El líder del PP ha repasado los principios que regirán la política migratoria de su partido, basada en cinco principios: no hay política más inhumana que la que no existe; tenemos derecho a elegir quién entra, cómo y para qué; quien venga a aportar será bienvenido, pero quien venga a delinquir será expulsado; los inmigrantes deben aspirar a la suficiencia económica, de forma que los subsidios no se conviertan en "su modo de vida"; y la inmigración que llega a España "preferententemente debe ser culturalmente próxima".

Feijóo ha insistido en que las personas que vengan a España deben cumplir la ley y ha defendido "tolerancia cero" contra la inmigración irregular y que comete delitos. "Quienes cometan delitos contra la libertad sexual o sean multirreincidentes serán expulsados, incluso aunque sean migrantes regulares", ha advertido.

Además, el jefe de la oposición ha afirmado que el "modelo buenista de la integración ha fracasado" y ha apostado por un modelo del mérito y la adaptación para garantizar la seguridad y la convivencia.

También ha abogado por reforzar la seguridad de las fronteras, planificar las llegadas de inmigrantes, según las necesidades económicas y sociales, y vincular la entrada a un contrato de trabajo. "Los migrantes deben aspirar a la suficiencia económica. Los subsidios no pueden convertirse en un modo de vida", ha manifestado.

Feijóo ha asegurado que la inmigración que venga a España preferentemente "debe ser culturalmente más cercana". "La Hispanidad no es una etiqueta o una reivindicación. La hispanidad es compartir vínculos sociales, idiomáticos, vínculos de comportamiento que deben de tener una discriminación positiva".

En este punto, ha subrayado que "quien provenga de otros lugares tiene que comprometerse a cumplir la ley, a respetar las costumbres" españolas y los "valores españoles y europeos de la libertad, de la tolerancia y del pluralismo". "Quien no lo cumpla no puede permanecer en nuestro país", ha apostillado.

ACUSA A SÁNCHEZ DE PROVOCAR UN "EFECTO LLAMADA"

En este punto, ha cargado contra el "bipartidismo irresponsable" de PSOE y Vox porque "unos dicen que la inmigración no es un problema y otros porque dicen que hay soluciones sencillísimas para problemas tan complejos como este". "Es curioso, hay partidos que nunca han solucionado ningún problema y tienen soluciones para todos los problemas", ha criticado, en alusión a la formación de Santiago Abascal.

Asimismo, Feijóo ha calificado de "inmoralidad" el "efecto llamada" del presidente del Gobierno porque conlleva, a su juicio, arriesgar vidas humanas, fomentar las mafias y generar desorden. "Sánchez es el único político europeo que sigue diciendo que a su país puede llegar cualquiera y quedarse todos", ha censurado.

El líder del PP también ha criticado al Gobierno por practicar una política migratoria abiertamente "racista, insolidaria y desleal" por repartir a los inmigrantes que llegan de forma irregular solo entre "las CCAA del PP".

LA SITUACIÓN DE FORMENTERA

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha referido al "drama humanitario de la inmigración irregular que en Formentera cobra más importancia". También ha destacado que el 'popular' es "el primero que viene a conocer la realidad de las Islas", a diferencia de los miembros del Gobierno central. "No sólo no han venido, sino que ni se preocupan por esa cuestión", ha lamentado Prohens.

Prohens ha señalado que Baleares acoge en la actualidad a más de 700 menores migrantes no acompañados. Según ha puntualizado, dos de cada tres menores tutelados en las Islas son migrantes irregulares no acompañados. En el caso de Formentera, ha explicado que este año la Isla ha recibido ya a más de 2.000 migrantes y tutela a 136 menores.