Feijóo asegura que el accidente de Adamuz "era evitable" y avisa a Sánchez: "Su Gobierno se sentará en el banquillo"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). El pleno acoge el primer cara a cara del año entre el líder de la oposición y el - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "jugar a la ruleta rusa" con la seguridad de los ciudadanos tras la tragedia de Adamuz, que ha costado la vida a 46 personas, ya que, según ha asegurado, era un "accidente evitable". Además, ha echado en cara al Gobierno que no haya acudido a la Cámara Baja ni a asumir responsabilidades ni a pedir perdón.

"Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte. Su Gobierno se sentará en el banquillo también por esto. Donde no deberían seguir sentados es en esos escaños ni usted ni su ministro de Transportes", ha espetado Feijóo a Sánchez en el Pleno del Congreso durante el debate sobre los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Feijóo ha cargado duramente contra la gestión del Gobierno en materia de infraestructuras y por ignorar los avisos de los maquinistas y usuarios sobre el funcionamiento de la vías. También ha aludido a las advertencias del PP y de las instituciones europeas. "¡15 advertencias de ocho instituciones distintas!", ha enfatizado.

Según el jefe de la oposición, al Gobierno le "avisó todo el mundo" pero le "dio igual" y "eso ha supuesto 47 muertos". "Es una negligencia continuada por la que usted (Sánchez) y su ministro deberían de marcharse", ha afirmado.

ACUSA A SÁNCHEZ DE USAR EL "MÉTODO DEL GALGO DE PAIPORTA"

Además, ha recalcado que España no puede acostumbrarse a que cada vez que ocurre una tragedia el presidente "se fugue", eludiendo "sistemáticamente su responsabilidad política" y empleando "el método del galgo de Paiporta", en alusión a lo que ocurrió tras la dana de Valencia.

"Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad. Este era un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible y a lo que deberían haber venido es a pedir perdón y asumir las consecuencias", ha manifestado Feijóo.

Por eso, se ha preguntado qué tiene que pasar para que el Gobierno "se sienta responsable de algo" y, sobre todo, qué tiene que pasar para que sus socios se lo exijan. "Si no tiene responsabilidad por Adamuz, ni por Rodalies, ni por el apagón, ni por la dana, ni por nada, ¿para qué demonios está usted aquí?", se ha preguntado, para añadir que gobernar "no es viajar en Falcon" y "gastar el dinero público en lo que quieran" sino que es "desgastarse" para que no se desgaste su país.

"FALLARON EN TODO"

Tras enumerar hasta diez funciones que el Gobierno no realizó para evitar la tragedia de Adamuz, ha denunciado la "soberbia" del Gobierno y ha dicho que se están "delatando solitos" porque "ahora prometen más plazas, más inversión, más vigilancia". "Mil limitaciones de velocidad actualmente en toda la red. O sea, antes de 47 muertos no y después de 47 muertos sí. Pues no hay muchas más preguntas, señoría", ha aseverado.

También ha aludido a los presuntas irregularidades dentro del Ministerio de Transportes, después de que el exministro José Luis Ábalos esté en este momento en prisión. "A más Jessicas, menos técnicos. A más mordidas, menos dinero para mantenimiento. Y a más horas en tuiter, menos horas trabajando", ha espetado a Sánchez.

Dicho esto, Feijóo ha insistido en que el presidente del Gobierno y su ministro de Transportes deberían marcharse y ha añadido que "un presidente decente escoge acompañar a las familias en el funeral y no tuitear a esa hora con Elon Musk". "Sí, fallaron en todo", ha sentenciado, para pedir "humildad" al Ejecutivo.

CREARÁ UNA AGENCIA DE SEGURIDAD SI GOBIERNA

Feijóo ha avanzado que si llega al Palacio de la Moncloa creará una agencia de seguridad en el transporte "sacando las manos inexpertas de sus amigos de la seguridad de los españoles" y aprobará un presupuesto extraordinario que ponga a punto toda la red para los próximos 20 años.

Además, el líder del PP se ha comprometido a indemnizará a los usuarios como les corresponde porque, a su juicio, es una "bajeza" cobrar el billete del AVE e indemnizarles como si fuesen en un tren de segunda. También ha reprochado al Gobierno no presentar la auditoría general en materia ferroviaria a la que le "obliga" la Ley de Movilidad.

Finalmente, Feijóo ha criticado que Sánchez no se dé cuenta de que "ya nadie le cree una palabra" y ha añadido que nadie da más "miedo" que a los españoles que el propio jefe del Ejecutivo. "Quiero decirle, la amenaza que más inquieta a nuestros compatriotas es usted", le ha espetado, para avisarle que no dejarán de decirlo en las urnas como han hecho en las recientes elecciones de Extremadura y Aragón.