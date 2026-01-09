Feijóo asegura, tras declarar ante la jueza, que estuvo informado en tiempo real tras contactar con Mazón

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, llega a su comparecencia ante los medios de comunicación, en la sede nacional del Partido Popular, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado este viernes durante más de cinco horas ante la jueza de la dana, a quien ha asegurado que estuvo informado en tiempo real de la catástrofe del 29 de octubre 2024 desde que contactó con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y como prueba de ello ha citado los "23 mensajes" que intercambió con él desde las 19.59 horas de ese día.

"Yo creo que ha estado muy bien, hemos dado información de todo lo que se ha querido. Incluso me han preguntado de cosas que no tenían mucho que ver, como en materia de comunicación como recibo la información de las agencias y de los medios", ha declarado ante la prensa al término de su declaración ante la jueza por videoconferencia desde su despacho del Congreso.

Tras conocerse su declaración, el Gobierno ha asegurado que Feijóo ha reconocido ante la jueza que su formación hizo "lo de siempre", "mentir", en palabras del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. También Sumar y Podemos le han acusado de mentir al manifestar que el expresidente de la Generalitat Valenciana no le informó en "tiempo real" de la evolución del temporal como manifestó en su día por "error".

"23 MENSAJES" CON MAZÓN QUE "ACREDITAN" QUE ESTABA INFORMADO

Al ser preguntado expresamente si mantiene que estuvo informado en tiempo real, Feijóo ha respondido: "Sí, absolutamente". Según ha señalado, "lo mejor es coger los datos" porque hay "23 mensajes" con Mazón desde las 19.59 horas del día 29 de octubre, que "acreditan que estaba informado a partir de ese momento", que es cuando se pone "en contacto" con el entonces presidente del Consell.

Por eso, ha dicho que no tiene la "menor duda" de que estuvo informado en tiempo real y ha añadido que eso lo han "aclarado desde el principio" porque en las declaraciones que hizo el 31 de octubre en Valencia él mismo se "rectifica" al hablar del martes y del miércoles.

El líder del PP ha relatado que en su declaración ha podido confirmar que "a las 19.59 le mandó el primer mensaje" a Mazón, como "estaba en los autos", y que "a las 20.01, a los tres minutos", envió "un mensaje similar" al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page. Además, ha añadido que a las 20.31 horas le mandó un WhastApp al presidente de Andalucía, Juanma Moreno.

"Es decir, tengo información de que hay un riesgo de dana y de inundaciones en esas tres comunidades autónomas y me pongo inmediatamente a disposición en lo que pueda ser útil al presidente de Andalucía, de Castilla-La Mancha y de la Generalitat Valenciana", ha relatado.

Además, el líder del PP ha indicado que la jueza le ha preguntado "tres o cuatro cosas" y ha añadido que han sido las partes las que le han formulado más preguntas, dado que hay "muchas acusaciones personadas".

"La jueza me ha preguntado pocas cosas, el Ministerio Fiscal ninguna. Y después ya pues las partes están en el ejercicio de sus funciones y hay muchas partes personadas", ha abundado Feijóo ante los medios.

DÉFICIT DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA AEMET Y CHJ

Feijóo ha indicado que durante su declaración ha habido "bastantes" comentarios sobre la emergencia nacional y se ha ratificado en que la debería haber decretado el Gobierno de España. "Lo sigo pensando. Creo que hubiésemos ahorrado bastantes disgustos a la población valenciana", ha señalado.

Además, ha asegurado que también le han formulado "alguna pregunta sobre las informaciones" que había el 29 de octubre y ha añadido que él ha trasladado que, en su opinión, había "un déficit de información por parte de la AEMET y de la Comisión Hidrográfica del Júcar, ambas competencias exclusivas del Estado".

Feijóo ha señalado que las autoridades del CECOPI "no tenían la información suficiente y adecuada". "Eso conllevó un riesgo a mayores para la población civil valenciana y, por tanto, unos hechos que lamentablemente acabaron en muchas víctimas", ha finalizado.

GÉNOVA ASEGURA QUE FEIJÓO HA RESPONDIDO A TODAS LAS PREGUNTAS

Fuentes del PP han señalado que Feijóo ha respondido a todas las preguntas que le han formulado la jueza de Catarroja y los diferentes letrados, incluso a las que nada tienen que ver con el objeto de la investigación o ni siquiera con la dana, como las referidas a unas inundaciones ocurridas en Galicia hace 20 años o cuál es el procedimiento por el que un partido político accede a los teletipos de las agencias de información o ediciones digitales de los medios.

Según 'Génova', Feijóo ha dejado claro que recibió información en tiempo real desde que la pidió, el martes a las 19.59, lo que "lo convierte en el primer líder nacional en interesarse por la situación en Valencia". Bajo su punto de vista, quien no dispuso de información adecuada fue el pueblo valenciano ni de la Confederación Hidrográfica en el Júcar ni de la AEMET, han añadido las mismas fuentes.

Ante preguntas de letrados, Feijóo ha vuelto a trasladar su convicción de que la catástrofe debió gestionarse como emergencia nacional. "Si yo fuese presidente del Gobierno no dormiría tranquilo no habiéndola declarado", afirmó, y añadió que la respuesta del Estado el 29 de octubre no puede calificarse como correcta dadas las circunstancias posteriores, según fuentes 'populares'.

En concreto, Feijóo recordó que la ministra de Transición Ecológica, el secretario de Medio Ambiente y la directora de Protección Civil estaban en el extranjero (esta última habiendo viajado el mismo día de la dana), según han recordado los 'populares'.

Tras agradecerle la jueza su colaboración y su paciencia, Feijóo espera haber contribuido en la medida de sus escasas posibilidades a colaborar con la Justicia, como es su deber y más aún su voluntad por respeto a las víctimas de la dana y a sus familias. "Ha sido un honor. No he tenido más interés que colaborar con la Justicia, en la que sí creo", ha señalado, según han añadido las mismas fuentes.