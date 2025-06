Feijóo asegura que Sánchez debe "dimitir ya" tras el informe de la UCO y descarta una moción de censura sin apoyos

Critica que vaya de "víctima" y dice que la auditoria hay que hacérsela al Gobierno, no al PSOE, porque son contratos públicos

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya de "víctima" y pretenda "sacudirse la responsabilidad" tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que relaciona a Santos Cerdán, ya exnúmero tres del PSOE, con el cobro de comisiones. Tras asegurar que debe "dimitir ya", ha descartado la posibilidad de presentar una moción de censura sin apoyos.

"No voy a darle un balón de oxígeno para que le ratifiquen como presidente del Gobierno de España", ha declarado Feijóo en una rueda de prensa en la sede del PP, en la que ha invitado a los socios del PSOE a "reflexionar" ante las informaciones de presunta corrupción que se están conociendo porque "ahora tienen que decir si quieren seguir siendo cómplices".

Feijóo ha afirmado que es "imposible" que Sánchez "no conociese" lo que hacían el exministro José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que han ocupado ambos la secretaria de Organización del PSOE. Además, se ha mostrado convencido de que los españoles se sienten "igual de insultados" que él porque decir que "no sabía nada hasta esta mañana es una forma de reírse a carcajadas y mandíbula batiente de los ciudadanos de este país".

Una hora antes, el jefe del Ejecutivo --que ha ofrecido una rueda de prensa después de producirse la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE-- ha anunciado una auditoria externa de las cuentas de su partido y una reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal. Tras pedir perdón, ha descartado un adelanto electoral y ha dicho que mantiene su intención de ser candidato en los comicios de 2017 "si así lo quieren los ciudadanos".

VE "INSUFICIENTES Y DECEPCIONANTES" LAS EXPLICACIONES DE SÁNCHEZ

Feijóo ha calificado las explicaciones de Sánchez "absolutamente insuficientes y decepcionantes", subrayando que a Cerdán le imputan "las mismas conductas delictivas" que al exministro Ábalos, que fue el anterior exsecretario de Organización Socialista.

"Que no vaya de víctima porque las víctimas somos todos los españoles. La partida de nacimiento del sanchismo está marcada por la corrupción que implica amañar unas primarias. La partida de defunción también estará marcada por la corrupción que implica sustraer dinero a todos los españoles para beneficio de su entorno personal y político", ha resaltado.

En este punto, ha criticado que pretenda "sacudirse la responsabilidad cuando la tiene toda" y le ha avisado que "ha quedado en una situación imposible. A su entender, debe asumirlo cuanto antes" porque "no hay ninguna huida hacia delante" sino que "es una huida hacia ningún sitio".

"NO HAY CORTAFUEGOS POSIBLE"

"Cambiar a Cerdán por Ábalos no sirvió de nada. Cambiar a Cerdán por otro tampoco servirá. Quien debe caer es el uno", ha aseverado el presidente del PP, para afirmar que el jefe del Ejecutivo "tiene que dimitir ya".

Como ya dijo este mediodía en los pasillos del Congreso, Feijóo ha señalado que el informe de la UCO revela que "llegaron robando las primarias y no han parado de robar desde entonces", en alusión a los presuntos amaños en las primarias del PSOE de 2014 que recoge el documento elaborado por la Guardia Civil.

Según Feijóo, "si todo el entorno del presidente está corrompido es porque el umbral ético que fijó Pedro Sánchez así lo ha permitido". "Por tanto, no hay cortafuegos posible. Sánchez no puede pretender sobrevivir políticamente a Ábalos primero y a Cerdán después", ha afirmado, para añadir que "la corrupción ya es la marca de agua de este Gobierno y por ello esto debe terminar".

PIDE UNA AUDITORIA PERO DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS

Feijóo ha criticado la auditoría externa del PSOE y ha recordado que ese partido "también encargó una auditoría en el Ministerio de Transportes" de Óscar Puente y "concluyó que todo estaba bien hecho". A su juicio, debe dejar de "reírse del conjunto de los españoles".

"La auditoría ya se la está haciendo el Tribunal Supremo y la UCO. Donde hay que hacer la auditoría es en el Gobierno. Sus contratos públicos son del Gobierno y son los que se han amañado. Y esto es lo que hay que auditar hasta el último céntimo y por eso tiene que marcharse", ha resaltado.

Feijóo se ha mostrado convencido de que "hay más corrupción, más mordidas y más comisiones". "Escuchar al señor Sánchez decir que la presunta manipulación de sus primarias no tiene importancia porque solo afecta a dos votos, acredita la catadura moral del personaje", ha exclamado, para añadir que "no es de recibo" que el jefe del Ejecutivo "crea que hay un porcentaje suficiente de españoles tontos u obedientes que se han creído la pantomima".

PIDE ELECCIONES DE FORMA INMEDIATA Y QUE "SE RINDA A LA JUSTICIA"

Como viene haciendo en los últimos meses, ha vuelto a pedir la convocatoria anticipada de elecciones a Pedro Sánchez, avisándole de nuevo que "ha llegado el momento de poner fin a la escapada". "Sobrevivir ya no es una opción. No es creíble que el Sánchez, que todo lo controla en su Gobierno y en su partido, no se enteraba", ha abundado.

Feijóo ha recordado que el domingo en la protesta del PP contra el Gobierno --bajo el lema 'Mafia o democracia'-- pidió a Sánchez que "se rindiera a la democracia" y hoy le pide "que se rinda a la justicia" y "deje de intentar controlarla".

A renglón seguido, se ha dirigido a los socios de Sánchez para que "reflexionen", ya que "tienen la oportunidad de salvar algo de honor y evitar que todo esto les arrastre sin remedio". A su entender, si "eligen seguir con él, también ahora, pese a todo, dejarán de ser socios para ser cómplices del mayor aluvión de corrupción" que ha vivido la democracia española.

"Deberían de pensarlo. Ya sé que no lo harán por amor a España. Pero deberían de hacerlo, al menos, por amor propio", ha manifestado, para añadir después que si por su voluntad fuese, Sánchez "llevaría ya mucho tiempo fuera de la Presidencia del Gobierno".

Feijóo ha descartado por tanto una moción de censura sin apoyos y ha añadido que los españoles "saben" que él está a su disposición. "Y en el momento en el que vea alguna posibilidad, la voy a utilizar", ha garantizado.

Según Feijóo, "cualquiera de los escándalos que acechan al señor Sánchez sería suficiente para que cayese un Gobierno decente al completo" pero el Ejecutivo de Sánchez "resiste porque no lo es".

"Cuando cuanto más alarguen este final, mayor estrépito tendrá la caída de este Gobierno aciago para nuestro país. La degradación es total y hay que dar carpetazo a esta legislatura ignominiosa", ha demandado de nuevo.

NO DESCARTA MÁS ACCIONES JUDICIALES

Al ser preguntado si el PP, que está personado en el caso Koldo, tiene previsto más acciones judiciales, Feijóo ha señalado que ya se trata del "caso Sánchez" y que seguirán trabajando en este ámbito, ampliando la demanda o ampliando otras actuaciones judiciales.

"Lo hemos hecho desde el principio, hemos sido los primeros y vamos, por lo tanto, a llegar hasta el final. Ya no es el caso Koldo, ya no es el caso Ábalos, es el caso Sánchez. Sánchez está en el medio, en el centro de todo el caso", ha manifestado.

Finalmente, Feijóo ha reivindicado al PP como "única alternativa a Sánchez" y ha subrayado que no piensa "resignarse a que esta imagen de decadencia sea la que los españoles" den al mundo, dejando claro que él siente "la misma vergüenza que la mayoría de españoles" ante las informaciones que están conociendo.

"No he entregado mi vida al servicio público para que la corrupción desprestigie a toda la política. La política puede ser y debe volver a ser una tarea honesta", ha aseverado, para concluir que "los españoles merecen un Gobierno decente".