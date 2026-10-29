Feijóo asegura que son "imprescindibles" las responsabilidades políticas y señala a Puente

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante una visita el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario este jueves en Urda (Toledo). - Eusebio García del Castillo - Europa Press

TOLEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que son "exigibles" e "imprescindibles" responsabilidades políticas tras la tragedia de Urda (Toledo) y ha subrayado que no se puede esperar a que finalice la investigación. Dicho esto, ha señalado al ministro de Transportes, Óscar Puente, tras "más de cien muertos" en dos accidentes en el mismo corredor ferroviario, si bien no ha pedido expresamente su dimisión.

"Yo he dicho que las responsabilidades políticas no se pueden esperar a una investigación, ya sea administrativa o judicial. Las responsabilidades políticas no son opcionables, son exigibles, ética y moralmente", ha aseverado, si bien ha recordado los antecedentes del Gobierno tras el accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado mes enero o del apagón en abril de 2025.

Así se ha pronunciado en la Plaza del Ayuntamiento de Urda (Toledo) tras visitar junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario. Allí, ha estado conversando con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

"MÁS DE CIEN MUERTOS" EN DOS ACCIDENTES EN EL MISMO CORREDOR

Tras asegurar que en este momento se necesita "cabeza fría" y "respeto" porque hay que enterrar a los fallecidos, Feijóo ha subrayado que "más de 100 muertos" en dos accidentes de tren de alta velocidad en nueve meses y en el mismo corredor ferroviario "conlleva un cuestionamiento de nuestro actual sistema ferroviario".

En este punto, ha indicado que "los españoles necesitan respuestas" y se preguntan "qué es lo que pasa" con la alta velocidad en España. "Así no se puede seguir. Con esta forma de gestionar no se puede continuar", ha exclamado.

Ante las declaraciones de Puente este miércoles apuntando a un fallo humano, Feijóo ha criticado que el ministro se dedicara a "echar la culpa a un operador de Atocha" --en su primera comparecencia ante los medios tras el choque de trenes-- y ha dicho que lo ocurrido no se puede despachar con esa "frivolidad".

"Lo que ha pasado ayer no podemos concluir simplemente con esa frivolidad que, en mi opinión, es impropia de un ministro y de un Gobierno", ha afirmado Feijóo, que ha insistido en que se trata del segundo accidente este año en el mismo corredor ferroviario.

CRITICA QUE EL GOBIERNO NO HAGA NOMBRAMIENTOS CON EXPERIENCIA

Feijóo ha señalado a Puente tras la tragedia de Urda al asegurar que "la política no consiste en descalificar" sino que "consiste en hacer". "Y para ejercer un cargo político, y mucho más si tiene un componente técnico, se necesitan tres cosas: experiencia, gestión y rigor".

En su opinión, los nombramientos deben recaer en personas con "trazabilidad" y "experiencia". "Siempre pediré experiencia, experiencia y experiencia, gestión, gestión y gestión, y rigor, rigor y rigor", ha enfatizado.

Al ser preguntado si Puente debería dimitir y si es digno de seguir con su cargo, el jefe de la oposición no ha pedido este jueves su dimisión, como sí que ha hecho el PP varias veces en el pasado. Eso sí, ha recalcado que "las responsabilidades políticas no se pueden asumir una vez finalizada una investigación" sino que "son imprescindibles".

Feijóo ha dicho que la asunción de responsabilidades políticas por parte del Gobierno es "perfectamente previsible", tras aludir a sus antecedentes en otros casos. Eso sí, ha indicado que la gente "ya ha tomado una decisión en relación con la gestión ferroviaria del Gobierno de España".

Después de que Pedro Sánchez haya dicho que son inasumibles dos tragedias en un año, Feijóo ha preguntado si se cree que eso es suficiente y que tranquiliza a los españoles. "¿Usted es consecuente con ese diagnóstico? ¿Ha sido consecuente durante estos años? Todas esas preguntas, la mayoría de los ciudadanos españoles ya las han respondido", ha manifestado.

DICE QUE "NADIE" DEL GOBIERNO LE HA LLAMADO

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno se ha comprometido a devolver "la confianza al sistema ferroviario español, porque la tuvo durante mucho tiempo y no tiene sentido que en los últimos años la haya perdido". A su entender, aparte de "cabeza fría" y "respeto", también necesitan "memoria".

Además, Feijóo ha señalado que "nadie" del Gobierno le ha llamado tras el accidente pero que este jueves en Urda ha sido atendido "cordialmente" por el presidente de Castilla-La Mancha, que le ha informado de lo sucedido.

El presidente del PP ha señalado que en la reunión que han tenido en el puesto de mando habilitado por el accidente ferroviario estaban también el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y la directora de protección civil. "El que me ha informado ha sido el presidente Emiliano García Page", ha reiterado.

"ME SIENTO MUY ORGULLOSO DE SER ESPAÑOL"

Feijóo ha indicado que ahora es el momento de rendir homenaje a las víctimas y de enorgullecerse de pertenecer a un gran país como España después de ver toda la solidaridad trasladada desde todos los rincones de España y con el trabajo ejemplar de los servicios públicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

"Me siento muy orgulloso de ser español", ha proclamado, para añadir que este miércoles, tras el accidente, ha visto "a la mejor España" con un pueblo volcado y unos servicios de emergencia, sanitarios y fuerzas de seguridad con "enorme profesionalidad".

Por su parte, el alcalde de Urda, Manuel Galán (PP), ha agradecido a Feijóo su visita al lugar de la tragedia y que haya felicitado a los ciudadanos de este municipio por "toda la dedicación" que mostraron este miércoles tras el accidente. Dicho esto, él también ha agradecido personalmente a su pueblo "esa dedicación" y que estuvieran acompañando a las personas afectadas por el accidente.

En este momento, el número de víctimas mortales del accidente de tren de Urda (Toledo) se ha elevado a 69, según ha señalado el presidente de Castilla-La Mancha tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), donde ha estado acompañado por el presidente del Gobierno. En el caso de los heridos, de los 110 ingresados de este miércoles, 60 ya han sido dados de alta.