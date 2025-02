Feijóo ataca al Gobierno con la corrupción y el choque por el SMI y Sánchez le recuerda que Rajoy lo congeló

El presidente del Gobierno presume de la marcha de la economía y Feijóo tira de hemeroteca: "Si tuviese dignidad, lo hubiera dejado"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente este miércoles contra el Gobierno por la "corrupción" y el choque dentro del Gobierno por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), denunciando el "paripé" que visualizaron la vicepresidenta Yolanda Díaz y la portavoz Pilar Alegría. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le ha replicado que con su Gobierno el SMI ha subido un 61% mientras que Mariano Rajoy lo "congeló".

"Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, mucho mejor vivir con 735 euros al mes, que era como lo dejaron en 2017-2018, a los 1.184 euros al mes que está dejando el Gobierno de España el SMI", ha contestado Sánchez con ironía a Feijóo en la primera sesión de control al Gobierno de este 2025 en el Pleno del Congreso.

El presidente del Gobierno ha recalcado a la bancada del Grupo Popular que tienen "este debate" porque su Ejecutivo en estos siete años "ha subido el 61%" el SMI y con el PP "siempre en contra". "En todo caso, bienvenido al escudo social, señor Feijóo. De repente obró el milagro", ha exclamado con ironía.

FEIJÓO: UNA ACTUACIÓN QUE "NI ES PROGRESISTA NI DE JUSTICIA SOCIAL"

Sin embargo, Feijóo ha asegurado que "quedarse con la mitad de la subida del SMI ni es progresista ni es justicia social", al tiempo que ha criticado el "paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas". "Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado", ha dicho a la vicepresidenta y ministra de Trabajo.

Dicho esto, el jefe de la oposición ha recriminado al Gobierno de Sánchez su incapacidad "para resolver los problemas de la gente". "Ni la vivienda. Ni la inmigración. Ni la pobreza. Al revés, confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos", ha manifestado.

Además, Feijóo ha preguntado a Sánchez quién va a pedir perdón a los españoles por los borrados de mensajes de su fiscal general, por su exministro y mano derecha en el Supremo, por su hermano en un juzgado, por su mujer en otro y por ser él mismo "un títere del separatismo".

Feijóo ha afirmado que Sánchez "jamás podrá borrar su hemeroteca" y ha añadido que ahora lo fía todo a eliminar whatsapps y a legislar en beneficio de personas concretas, "de un hombre en concreto y de una mujer concreta".

"Puede borrar y borrar, pero su hemeroteca no la podrá borrar jamás", le ha avisado, para recomendarle atender a lo que dice la mayoría de los españoles, aunque no baje a la calle porque no puede, "en vez de montar un comité de crisis para repartir el dinero de todos entre unos pocos".

El presidente del PP ha asegurado que España "merece recomponer su democracia y quien la ha degradado tanto no puede hacerlo". "Si tuviese dignidad, ya lo hubiera dejado", ha espetado al jefe del Ejecutivo.

SÁNCHEZ: "El GOBIERNO FUNCIONA Y ESPAÑA AVANZA"

En su réplica, Sánchez ha recalcado al PP que su Gobierno "funciona" y que España "avanza". "En el año 2024 el 50% del crecimiento de la Eurozona se explica por el crecimiento de la economía española. El 30% de los nuevos empleos que se crearon en la Eurozona se crearon en España", ha declarado, para insistir en que el Gobierno "funciona y a pesar" del PP España "avanza".

Sánchez ha subrayado que su Gobierno ha logrado "cosas importantes" con la subida del SMI, como reducir la desigualdad y la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras, dado que "el 60% de las beneficiarias del SMI son mujeres trabajadoras".

Asimismo, el presidente del Gobierno ha indicado que su Gobierno ha hecho otra cosa que es "muy relevante": "Desmontar todos los dogmas neoliberales" que durante la crisis financiera "implementó" el PP acerca de que "no se subía el salario mínimo interprofesional para poder crear empleo".

"Mire, hemos subido el 61% del SMI y tenemos 22 millones de ocupados en nuestro país. Esa es la realidad. En todo caso, bienvenido al escudo social, señor Feijóo. De repente obró el milagro. Ya no hay palacetes, ya no hay okupas, tampoco hay escrúpulos", ha asegurado, reprochando así al PP su giro con el decreto ómnibus.