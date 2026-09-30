Feijóo avanza el 'no' del PP a decretos de vivienda: "No voy a apoyar a un Gobierno tramposo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "engañar" a los ciudadanos con los decretos de vivienda, que ha calificado de "trampa". Tras recalcar que no se puede contar con él para "estafar a nadie", ha avanzado que el Grupo Popular votará en contra de su convalidación en el Pleno del Congreso que se celebrará este viernes.

"Yo no voy a apoyar a un Gobierno tramposo. Los españoles no merecen un Gobierno tramposo", ha declarado Feijóo a los medios en los pasillos del Congreso, después de que varios ministros hayan emplazado al PP en la sesión de control al Ejecutivo a aclarar cuál será el sentido de su voto en esos decretos.

El jefe de la oposición Feijóo ha criticado que hoy sigan "desconociendo todavía el texto literal de uno de los dos decretos que parece ser el Consejo de Ministros aprobó" este martes, algo que, en su opinión, "supera todos los límites aceptables en una democracia".

Además, ha señalado que uno de los reales decretos "deroga el anterior". "El Gobierno ha aprobado dos normas incompatibles entre sí", ha denunciado, para añadir que "el que entra a votar una trampa es un tramposo más" y él no lo es.

Así, ha explicado que un decreto habla de "la prórroga forzosa de los contratos hasta el año 2028" y "a la vez" ha aprobado "otra norma donde dice que la prórroga será forzosa de forma indefinida". A su entender, esto es "una falta de ética y de respeto al Congreso de los Diputados, a las Cortes Generales y a los ciudadanos".

El líder del PP se ha preguntado también qué efectos jurídicos pueden tener esos decretos si entra en vigor el decreto de la prórroga automática de las viviendas. "¿Estaremos ante la misma técnica legislativa de la ley del 'solo sí es sí'?", ha enfatizado.

MENSAJE A PNV Y JUNTS

Feijóo ha afirmado que "las trampas las hacen los tramposos" y, por lo tanto, "el que entra a votar una trampa es un tramposo más". "Yo no soy un tramposo. No voy a engañar a los españoles", ha garantizado.

Al ser preguntado por la posibilidad de que PNV y Junts puedan aprobar las medidas de vivienda del Ejecutivo y si serían "tramposos", Feijóo ha replicado: "Allá el Partido Nacionalista Vasco y Junts. Si quieren formar parte de una trampa, ellos sabrán por qué".

Feijóo ha dicho que son esos partidos los que deben responder a esa cuestión. "¿Qué es lo que ha cambiado de antes a ahora? ¿Realmente en Euskadi va haber más vivienda y los jóvenes van a tener más posibilidades de alquilar un piso? ¿La gente con rentas bajas en Euskadi o en Cataluña van a encontrar a un casero que le firme un contrato?", ha interpelado.

CRITICA QUE NO HAYA ESPACIO EN LOS DECRETOS PARA CONSTRUIR VIVIENDAS

El líder del PP ha criticado que el Ejecutivo no dedique espacio en esos reales decretos a la construcción de viviendas y ha avisado que si no hay vivienda la gente no podrá alquilar ni podrá comprar a través de una hipoteca.

"Si alguno de esos secretos se aprueba, los vulnerables de nuestro país no tendrán ninguna posibilidad de contratar un alquiler porque no habrá ningún propietario que se lo alquile", ha sentenciado, para reiterar que España "no se merece un Gobierno tramposo".

Aunque ha dicho que el PP no suele adelantar el sentido del voto de su grupo parlamentario, el jefe de la oposición ha afirmado que esta vez sí lo hace "por respeto" a los españoles", al Parlamento y a "la decencia política". "Nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza", ha aseverado.

El presidente del PP ha confesado que se siente "estafado" como diputado y como jefe del primer partido de España. Por eso, ha pedido que no cuenten con él para "estafar a nadie" y ha dicho que él no va a "engañar a los españoles".

LAS MEDIDAS DEL PP: CONSTRUIR UN MILLÓN DE VIVIENDAS

Feijóo ha afirmado que el Gobierno ha sido "incapaz de hacer una política de vivienda mínimamente sensata" hasta ahora. "Ocho años sin política de vivienda", ha sentenciado, para recordar que cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa la vivienda "no era un problema para la mayoría de los españoles" al ocupar el puesto "número 16" y ahora es "el principal problema".

En este punto, ha desglosado las propuestas del PP que, según ha dicho, "son conocidas", como construir un millón de viviendas. También ha defendido un paquete tributario para los jóvenes que reduzca "un 60% los impuestos" y "con aval público al 100% para que puedan comprar una vivienda".

Además, ha defendido "solventar los problemas de los vulnerables" y "una legislación segura" pero no "hacer trampas" como, a su juicio, hace el Gobierno con sus decretos. "Y esto es la trampa mayor que he visto en unas Cortes Generales", ha exclamado, para añadir que supone "una falta de respeto a la inteligencia" de la gente.

Feijóo cree que el problema de la vivienda solo tiene "una solución" y pasa por "más vivienda para bajar los precios". Sin embargo, ha dicho que el Gobierno "no tiene ningún interés en construir más vivienda y además todo lo que ha dicho que iba a construir es mentira".

"LOS TRAMPOSOS EN POLÍTICA TIENEN QUE SER SUSTITUIDOS"

A su entender, una mentira durante ocho años "no puede tener premio" y "si además el premio consiste en una trampa", "allá los tramposos". "Los tramposos en política tienen que ser sustituidos", ha resaltado.

Finalmente, Feijóo ha indicado que el Gobierno no puede dar lecciones sobre desahucios porque durante años se han producido 270.000 desahucios. "Y me viene a preguntar el Gobierno que vamos a hacer nosotros con los desahucios. Desde luego, intentar evitarlos", ha zanjado.