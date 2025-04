Feijóo avisa a Sánchez que es una "cacicada" aprobar un plan militar sin el Congreso y pide a Díaz irse si no lo apoya

Dice que no contar con autorización parlamentaria supone incumplir la Ley de Defensa Nacional: "No tiene cobertura legal"

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este miércoles que es una "cacicada antidemocrática" aprobar un plan de Defensa sin autorización del Congreso, después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya avanzado un plan de inversiones en defensa y seguridad de 10.471 millones de euros para alcanzar el 2% del PIB en gasto militar este 2025. Además, y tras las críticas de Sumar, ha aconsejado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abandonar el Gobierno si no comparte ese plan.

"En un Gobierno no hay posiciones partidarias ni personales. Si alguien no está de acuerdo con la decisión que está adoptando el Consejo de Ministros, debería de irse. O cuando menos, debería ser cesada y no quedarse por apego al cargo", ha declarado Feijóo durante su intervención en un desayuno informativo organizado por la Cámara de Comercio de EEUU en España (AmChampain).

Según Feijóo, un Gobierno "no puede reunirse para aprobar un plan de defensa y que cinco o seis ministros firmen una declaración en contra de la decisión" de ese Ejecutivo. "La desautorización del presidente del Gobierno es manifiesta. La insumisión de esos ministros es antidemocrática", ha aseverado.

Es más, el presidente del Partido Popular ha asegurado que "todo es una hipocresía" porque "esos ministros necesitan decir eso" para que Podemos no les "ingiera políticamente". A su entender, viven "en un circo político".

SUPONE INCUMPLIR LA LEY DE DEFENSA NACIONAL

Según el jefe de la oposición, este martes se aprobó "una de las decisiones de más calado en una legislatura sin el consenso del Consejo de Ministros" y es "inédito" en la democracia española que el presidente del Gobierno presente un plan "en contra de la decisión del Gobierno".

Además, ha censurado que encima lo haga sin "autorización parlamentaria, pese a que ello supone incumplir el artículo 4 de la Ley de Defensa Nacional". A su entender, comparecer en el Congreso --como ha anunciado Sánchez-- "no sustituye la obligación de someter el aumento del gasto militar a la autorización de las Cortes", máxime cuando los grupos parlamentarios aprobaron el pasado 26 de marzo que "se someta cualquier plan de defensa a la votación" del Parlamento.

Feijóo ha indicado además que el plan de Sánchez es "pura improvisación" porque "transforma gasto coyuntural en gasto estructural" cuando "el gasto de defensa ha venido para quedarse". "El gasto militar es estructural. Ha venido para quedarse. No puede tratarse como una reordenación de partidas que nada tienen que ver", ha abundado.

Feijóo ha cargado duramente de nuevo contra Sánchez por no querer contar con el aval del Parlamento para su plan de Defensa, algo que, a su entender, evidencia un "desprecio a la legalidad y al Parlamento".

"Ninguna ley exime del gasto en defensa de la supervisión de las Cortes. Más para un Gobierno que lleva toda la legislatura sin presupuestos", ha afirmado, para advertir de que "mover miles de millones de euros sin autorización del Congreso es una cacicada antidemocrática impropia de un país europeo".

UN PLAN BASADO EN UNOS PRESUPUESTOS "DESFASADOS"

Además, Feijóo ha indicado que el plan de Defensa de Sánchez "se basa en unos Presupuestos Generales del Estado "desfasados" y ha agregado que "un plan serio trataría de sostener en el largo plazo un gasto" que, según ha dicho, "se consolidará" e "irá creciendo".

A renglón seguido, ha denunciado la "opacidad total" de este plan porque los 10.471 millones de euros "se financiarán con ahorros remanentes y reorientación de fondos europeos, pero no detalla cómo se sostendrá en el tiempo". A su juicio, debe explicar qué inversiones se cancelan y qué gastos se recortan para asumir otros nuevos.

Feijóo ha indicado también que el Gobierno presume de ahorros por "el buen desempeño económico" pero ha destacado que España "cerró en el año 2024 con un déficit de 50.200 millones" y "la deuda pública más alta", con "récord de la historia".

Además ha criticado que se haga un "uso propagandístico de los fondos europeos" y ha dicho que el Gobierno "solo sabe reorientar las partidas del Plan de Recuperación y Transformación Resiliencia para financiar gastos extraordinarios", aludiendo a las declaraciones en el pasado sobre la dana, la crisis arancelaria y ahora los gastos en defensa. "Esto cuando menos acredita los errores de diseño del plan y acredita la incapacidad para ejecutar el plan y el fracaso total de la gestión de los fondos Next Generation", ha apostillado.

"MÁS PRESIÓN FISCAL ENCUBIERTA"

Asimismo, Feijóo ha indicado que "no hay un marco plurianual" y que el plan "carece de una visión a largo plazo, con objetivos claros, partidas detalladas y metas específicas". "Este enfoque solo busca salvar el titular, calmar a los socios y evita explicar cómo se mantendrá el 2% del PIB en defensa de forma continuada, en los próximos ejercicios presupuestarios", ha dicho, para advertir de que el 2% puede llegar al 3% o al 3,5% "en función de los requisitos de la OTAN en su reunión del próximo mes de junio".

El líder del PP ha destacado además que los porcentajes "son incoherentes" porque "los cinco pilares del plan suman más del 100%". "Supongo que en la reseña del Consejo de Ministros lo habrán corregido", ha dicho con ironía.

Para Feijóo el plan del Gobierno supone también "más presión fiscal encubierta" porque "aunque Sánchez asegura que no habrá subidas de impuestos", "se financiará parcialmente mediante una mayor recaudación tributaria, resultado de las 97 subidas de impuestos y cotizaciones desde el año 2018 y de no haber deflactado el IRPF".

"UNA CHAPUZA MARCA DE LA CASA"

Feijóo ha asegurado que el secretario general de la OTAN les dio "mejor información que el Gobierno" que, además, presenta el plan con "una chapuza marca de la casa, sin explicar cómo puede disponer de más de 10.000 millones de euros sin presupuesto". "Esto supongo que los primeros ministros europeos estarán tomando nota de este antecedente de política de Defensa en los 27", ha exclamado.

Al ser preguntado después si hay cobertura legal para poder aumentar el gasto en defensa sin pasar por el Congreso y si el PP se plantea alguna acción legal, Feijóo ha afirmado rotundo que "no tiene cobertura legal".

Así, ha reiterado que el plan de Defensa presentado por Sánchez "sigue siendo un plan de subsistencia del propio presidente del Gobierno" y no se sabe "cómo lo va a financiar". De hecho, ha indicado que "es muy dudoso" que se puedan utilizar los fondos Next Generation para financiarlo.

"Y no tiene la autorización de su Gobierno y tampoco tiene la autorización de sus socios. En definitiva, España no tiene un plan de defensa", ha insistido, para añadir que se trata de un plan que "solo apoyan" los 123 diputados del Partido Socialista. Eso sí, ha admitido que el PP está a favor de aumentar el gasto en defensa al 2% y cumplir con los compromisos internacionales.

Al ser preguntado cómo valora que España cierre un contrato de compra de armamento a Israel a pesar de haber dicho que lo cancelaría, el presidente del PP ha respondido: "Eso que se lo explique a Sumar y a Podemos".