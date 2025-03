Feijóo avisa a Sánchez de que los "enjuagues" presupuestarios son fraude de ley y abre la puerta a ir a los tribunales

Defiende que cualquier decisión pase por el Congreso y advierte de que el PP no va a ser "cómplice" de una "anomalía democrática"

SERRADA (VALLADOLID), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que los posibles "enjuagues" presupuestarios que puede llevar a efecto ante el incremento de gasto en Defensa pueden ser un "fraude de ley", ya que "compromete" las cuentas de España de "forma permanente" y no para "un par de años". Por eso, ha dejado la puerta abierta a ir a los tribunales en defensa del Estado de Derecho si se va por esa vía y no hay autorización del Congreso.

En Serrada (Valladolid), donde ha visitado las instalaciones de una bodega y de una industria quesera, Núñez Feijóo se ha referido al encuentro que mantuvo este jueves con Sánchez y ha vuelto a reiterar que "nadie en España sabe qué va a hacer, ni sabe qué presupuesto se va a destinar al gasto en Defensa y cómo se va a financiar".

"Nadie lo sabe, el presidente oculta información básica que afecta a la seguridad", ha señalado el líder 'popular', quien ha recordado que existen leyes básicas en el ámbito económico como es la normativa presupuestaria, algo "determinante en la gestión económica del Estado". Así, ha tildado de "anomalía democrática" que Sánchez sólo haya aprobado tres presupuestos en siete años.

EXIGE QUE EL GASTO EN DEFENSA SEA APROBADO POR EL CONGRESO

De este modo, tras recordar que este Gobierno es el que más ha utilizado la figura del Decreto-Ley para impulsar nuevas inversiones "de la historia", ha insistido en la importancia de que el incremento de un gasto en defensa "con carácter permanente" sea aprobado en el Congreso.

"Los enjuagues presupuestarios son fraudes de ley y esto es gravísimo y conllevaría por si solo disolución Cortes, Sánchez no tiene legitimidad para comprometer créditos de impuestos y dinero españoles para las próximas décadas en defensa y seguridad", ha relatado Feijóo.

Así, el líder de la oposición ha asegurado que el PP mantendrá su defensa del Estado de Derecho en todo momento y ha avanzado que estudiará medidas en función de las acciones presupuestarias que acometa el presidente.

"ESPAÑA NO TIENE UN PLAN"

El líder 'popular' ha afeado que Pedro Sánchez presente en Bruselas cómo incrementar el presupuesto en Defensa en España. "Los primeros ministros de la UE tienen más información de la defensa de España que los españoles", ha afeado, al tiempo que ha considerado que, dada la posición de sus socios, el PSOE no tienen mayoría parlamentaria para aprobar un plan de defensa.

"España uno de los pocos países no tienen un plan, su presidente, o no lo conoce, o no sabe hacerlo, o no se atreve a describirlo", ha considerado Feijóo, quien ha defendido la importancia de que cualquier decisión pase por el Congreso, ya que, a su juicio, no se puede comprometer un gasto de "miles de millones" y "permanente" sin la autorización de la Cámara Baja.

Así, ha defendido que el Gobierno no puede firmar un acuerdo que "comprometa" a los españoles "sin autorización de los españoles". "Estamos bordeando la falta de respeto a las reglas básicas de la Democracia, el PP no va a ser cómplice de esta anomalía democrática permanente en la que vivimos en España, no hay respeto al Parlamento, al Congreso nos deslizamos por el barranco de autocracia", ha zanjado.