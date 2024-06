Feijóo avisa a socios de Sánchez que apoyarle "no les ha servido para nada" y cree que debe acabar la legislatura

Dice que habrá elecciones "cuando el independentismo quiera" pero cree que, tras la amnistía, Sánchez cada vez "le resulta más inútil"



MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este martes a los socios del PSOE que apoyar al jefe de Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no les ha servido para nada", ya que, según ha dicho, "han comprado el discurso al Partido Socialista en muchos temas y eso les ha llevado a un desgaste electoral". Tras mostrarse convencido de que el cambio está "más cerca", ha dicho que la legislatura debería acabar cuanto antes.

"En las condiciones que tiene Sánchez, no debió de empezar esta legislatura nunca y tal como están las cosas, debe terminarla a la mayor brevedad", ha afirmado Feijóo ante la plana mayor de su partido reunida en el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

De esta forma, el jefe de la oposición ha hecho hincapié en el mensaje de que debe darse voz a los españoles en las urnas, una idea que lleva repitiendo desde el pasado 26 de mayo cuando el PP convocó una manifestación contra el Gobierno en la Puerta de Alcalá.

El adelanto de las generales ha sido también una petición que han formulado públicamente este martes buena parte de los 'barones' territoriales del PP a su llegada a 'Génova', si bien coinciden casi todos ellos en que Pedro Sánchez hará todo lo posible por "aguantar" al máximo la legislatura.

"HAY UN CLARO GANADOR, EL PP, Y UN CLARO DERROTADO, EL PSOE"

En su intervención, Feijóo ha sacado pecho de los resultados del PP en las europeas, subrayando que es el mejor resultado de su partido en unas europeas desde hace 25 años. Según ha añadido, han triplicado su distancia con el PSOE con respecto a las generales y es el único partido que mejora el porcentaje de voto respecto a julio del año pasado.

"Hay un claro ganador, el Partido Popular, y hay un claro derrotado, el Partido Socialista", ha proclamado, para destacar que también ha caído Sumar y los partidos que le apoyan en el Parlamento.

En este sentido, ha recalcado que apoyar a Sánchez "no les ha servido para nada" sino que "comprar" el discurso del PSOE "les ha llevado a un desgaste electoral", dado que "baja Junts, baja ERC y baja el PNV".

LES AFEA QUE NO HAYAN PEDIDO EXPLICACIONES POR LA CORRUPCIÓN

Es más, Feijóo ha criticado que "ninguno" de esos partidos le haya pedido a Sánchez "ni la más mínima explicación por los presuntos casos de corrupción que están asolando al PSOE". "Es evidente que aquí tienen el resultado. Si no quieren denunciar lo que pasa en nuestro país, si quieren ser aliados de aquellos que vampiriza sus electores, allá ellos", ha manifestado.

En este punto, el presidente del PP ha pronosticado que Sánchez "intentará todo" para que no se vea la presunta corrupción que le acecha, aludiendo a la investigación judicial a su mujer y a su hermano. "Antes de empezar la campaña tenía a un familiar investigado y, al finalizar la campaña, tiene a dos familiares investigados", ha proclamado.

Feijóo ha insistido en que a esta legislatura "ya le están sobrando días", pero se ha mostrado convencido de que las elecciones generales serán "cuando el independentismo quiera". "Va a mantener a Sánchez mientras le vaya resultando útil para sus intereses. Pero ya, tras la publicación de la amnistía, visto lo visto en Cataluña ayer, cada vez el señor Sánchez le resulta más inútil al independentismo".

Tras retratar a un Gobierno "paralizado" y "sin proyecto para España", el jefe de la oposición ha avisado a los suyos que el PP se dedicará en forjar la alternativa mientras que al PSOE "ya solo le queda la baza de la división en la alternativa". "El PP va a mostrar un nuevo camino", ha declarado, para subrayar que "el cambio está más cerca".

"EL DISCURSO DEL MIEDO YA NO FUNCIONA" Tras asegurar que el PP "sí cumplirá" sus compromisos electorales, ha señalado que las europeas han demostrado que "el discurso del miedo ya no funciona, ya no cuela". A su entender, "la fractura tiene que ser eliminada" y el discurso del PP será "el de la exigencia con el Gobierno, pero también un discurso de ilusión y de esperanza para los ciudadanos".

"Nuestro proyecto será que podamos mirar hacia adelante unidos y nuestra vocación será servir a todos, y digo servir a todos sin excepción", ha manifestado el presidente de los 'populares', que ha recibido el aplauso de los suyos.

Además, ha denunciado que, la razón que no le dan los españoles, el Gobierno busque forzarla desde el control de las instituciones: desde "la probable malversación del CIS" a la "incalificable actitud" de un fiscal general del Estado, que "ya no se distingue de los ministros más fanáticos en defensa del presidente".

El líder del Partido Popular también ha calificado de "vergonzoso e inaudito" que los jueces pidan al Ejecutivo de Sánchez que no les insulte por trabajar con la independencia que exige el sistema democrático. "Sin duda alguna, nos avergüenza a todos", ha apostillado.