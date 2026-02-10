Feijóo comparte las críticas de Felipe González: "Esto no es el PSOE, es otra cosa"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la Asamblea General AVE (Asociación Valenciana de Empresarios) 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALENCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que comparte las declaraciones que ha realizado este martes el expresidente del Gobierno Felipe González sobre el PSOE de Pedro Sánchez. "Esto no es el Partido Socialista. Esto es otra cosa. Hay alguien que ha expropiado un partido, lo ha puesto a su nombre y es suyo", ha denunciado Feijóo.

Así lo ha manifestado durante su intervención en la asamblea de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), después de que González haya reprochado al PSOE la falta "total" de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragón y Extremadura y haya avanzado que en las próximas elecciones generales votará en blanco.

Feijóo ha acusado a Sánchez de haber "expropiado" el PSOE y de gobernar España sin "una política de estado", que según el sí hay en la oposición que lidera el PP. "Que la política de estado esté en la oposición y no en el gobierno eso normalmente no ocurre en ningún país", ha señalado.

Ante esta situación, ha defendido que "lo que primero tiene que haber son elecciones" generales para que "la gente diga qué quiere" y después "construir un proyecto de prosperidad y un proyecto de estado". A su juicio, esto supondría "volver a la política" en lugar de continuar con un Gobierno que "no convoca elecciones" después de agotar la prórroga presupuestaria de un año establecida por la Constitución.

"¿PERO QUÉ PRIMER MINISTRO TENEMOS?"

También ha cargado contra Sánchez por no estar "en las cosas importantes", sino "en las redes sociales con Elon Musk" y "en el día del funeral de las víctimas del accidente ferroviario" en Adamuz (Córdoba) "tuiteando con un oligarca". "¿Pero qué primer ministro tenemos?", se ha preguntado, y ha acusado al presidente de no cumplir lo pactado en las reuniones de la OTAN o de ir "contra toda la política de inmigración europea" con el proyecto de regularización de migrantes residentes en España.

"Honradamente, estamos en una situación de enorme decadencia --ha dicho--. Creo que, en este momento, más que nunca es necesario que las urnas hablen, que las urnas manden, que se elija a un gobierno y que se comprometa".

"SITUACIÓN DE EMERGENCIA"

Y ha exclamado: "El cambio en la política española es urgente, es una situación de emergencia, porque el nivel de deterioro, el ataque a la independencia judicial, el nivel de invadir instituciones del Estado, de la convivencia y de extremismo no lo habíamos vivido en España".

Durante el diálogo que ha protagonizado en la asamblea de AVE, preguntado por cómo afrontar la polarización de la sociedad española, Feijóo ha afirmado comprender "el enfado de la gente y la frustración", pero ha remarcado que está en contra de "un aprobado o un suspenso general" a todos los partidos políticos.

Ha insistido en que "en nuestro país nunca hemos tenido un presidente con estas características y circunstancias", ya que considera que a Sánchez "le interesa vivir de los efectos que produce la división" y está "construyendo un muro". "Tampoco hemos tenido un presidente del Gobierno que haya perdido las elecciones, estamos innovando --ha ironizado--, con una decadencia política que dura más de un lustro y eso se empieza a notar en el mantenimiento de los servicios públicas, en la tensión social, en las urnas...".

Como ejemplo, ha indicado que el presupuesto de mantenimiento ferroviario no ha acompasado el aumento de viajeros de los últimos años. "¿Quiénes han sido los titulares de ese Ministerio? Un señor que hoy está en la cárcel y otro que es especialista en redes sociales, pero no en redes ferroviarias", ha apuntado sobre José Luis Ábalos y Óscar Puente.

Además, ha aludido al "conjunto de sumarios" judiciales que salpican a personas relacionadas con le Gobierno o el PSOE. "Claro que se puede gobernar de otra forma, en muchas comunidades autónomas se está gobernando de otra forma", ha reivindicado, y ha sacado pecho de no haber tenido en su equipo "nadie un juzgado por corrupción o irregularidades".