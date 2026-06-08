Feijóo comparte de "la A a la Z" el discurso del Papa y alerta de un "déficit de respeto a las convicciones" en España

(I-D) La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz; el presidente del Pp, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Senado Pedro Rollán, durante la visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). León XIV - Eduardo Parra - Europa Press

Dice que se acredita con sus palabras que León XIV "tiene algo que falta actualmente en la política", que "son convicciones"

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que comparte de "la A a la Z" el discurso "histórico" que el Papa ha pronunciado en el Congreso de los Diputados, subrayando que ha aludido al "fortalecimiento de las instituciones" y que "no hay instituciones sin convicciones".

"En nuestro país tenemos un déficit de respeto a las instituciones y un profundo déficit todavía mayor de respeto a las convicciones", ha declarado Feijóo a los periodistas, al término de la visita de XIV a la Cámara Baja.

En su discurso, el Papa ha criticado la "descalificación permanente del adversario" y ha abogado por "una justa delimitación del poder público". "La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación", ha afirmado en su intervención, que ha cosechado una ovación de varios minutos con los parlamentarios puestos en pie.

"VA A FORMAR PARTE DE LA HISTORIA DEL CONGRESO"

Ante los medios, Feijóo ha señalado que ha sido un discurso "compartido" y "sentido" de la "A a la Z". Es más, ha vaticinado que "va a formar parte durante mucho tiempo de la historia del Congreso de los Diputados" y, por tanto, de "la historia de España".

Así, ha dicho que el Papa ha tratado "todos los temas". "Y yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras: lo que ha dicho, cómo lo ha dicho, el interés por aclarar toda esa postura del Santo Padre del Vaticano y de la Iglesia Católica actual".

Feijóo ha destacado su defensa de la dignidad de la persona, de la familia y de la libertad religiosa que, a su juicio, "acredita que el Papa tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones".

El jefe de la oposición ha indicado que un partido como el PP, que "hunde sus raíces y su ideario en el humanismo cristiano", tenía un "interés especial" en escuchar las palabras del Papa ante el Parlamento. "No puedo más que sentirme no solo satisfecho sino feliz de escuchar este texto", ha indicado, para destacar el "respeto" del Papa a las Cortes Generales.

Tras insistir en que ha sido un "discurso histórico", Feijóo ha asegurado que, "con independencia de las creencias y la fe de cada uno, cien por cien de lo que ha dicho" el Papa "es suscrito por la inmensa mayoría de los españoles".

Al ser preguntado por el llamamiento del Papa a desarmar el lenguaje político, Feijóo ha asegurado que él se siente "interpelado por todo lo que ha dicho" el Pontífice, "de la primera a la última de sus consideraciones".

"DISCURSO SERENO, SÓLIDO Y ESPERANZADOR"

"El Papa ha venido a honrar el Congreso de los Diputados, lo cual en este momento en España tiene un valor adicional. Pero es que además ha hablado no sólo del fortalecimiento de las instituciones, sino que no hay instituciones sin convicciones. Y entiendo, por tanto, que eso es lo fundamental", ha apostillado.

A su entender, en España hay "un déficit de respeto a las instituciones y un profundo déficit todavía mayor de respeto a las convicciones". "Y en este caso el Papa ha hablado de instituciones y sin las cuáles, sin convicciones, no hay instituciones", ha resaltado.

Después, en sus redes sociales, Feijóo ha indicado que ha sido "un honor ser testigo de la presencia histórica del Papa en el Congreso de los Diputados". "Su discurso ha sido sereno, sólido y esperanzador. Por la defensa de la dignidad humana. De la vida. De la familia. De la libertad", ha dicho, animando a escucharlo "desde la primera a la última palabra".

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