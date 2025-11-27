Feijóo convoca una concentración del PP "cívica" este domingo en Madrid tras el ingreso en prisión de Ábalos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto en la sede nacional del PP. - Eduardo Parra - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el PP no puede permanecer "impasible" ante lo que está ocurriendo y ha anunciado una concentración este domingo junto al Templo de Debod en Madrid tras el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos. Según ha dicho, se trata de una convocatoria "cívica", "abierta" y sin siglas.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Feijóo ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería "convocar elecciones" y ha llamado a los aliados del PSOE a desmarcarse. "Si los socios de Sánchez quieren seguir siendo cómplices, allá ellos. Lo pagará. Ya lo están haciendo peor la mayoría de los españoles no podemos callar ni permanecer anestesiados", ha manifestado.

El presidente del PP ha admitido que "no es la primera vez" que convoca a los ciudadanos a protestar en la calle y ha apelado a la gente a concentrarse "de forma abierta y cívica", "no para beneficio de ningún partido sino en defensa de España".

La reacción del PP se produce después de que el Tribunal Supremo ha acordado enviar a Ábalos Ábalos y a Koldo García a prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas: hasta 30 años de cárcel. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio entra en prisión.