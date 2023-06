Feijóo critica que Sánchez esté centrado en "repartir puestos en listas" y ofrece un Gobierno "más pequeño" y "unido"

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y sus socios que estén centrados en "repartirse puestos en las listas" de las generales de julio tras haber "perdido" las municipales y autonómicas, una derrota que ha achacado a su "desconexión con la realidad", así como a los "errores" y "espectáculos". Tras arengar a los suyos para lograr el cambio en España el 23 de julio, ha ofrecido un Gobierno "más pequeño, más unido y más profesional".

"Sánchez le ha echado la culpa a todo el mundo menos a él. España ha hablado pero el sanchismo no ha entendido lo que España le ha dicho. No han entendido nada porque desde convocatoria de elecciones el sanchismo y sus socios están hablando de coaliciones, de repartirse puestos en las listas, de vetos cruzados, de si suman unos y restan otros o de cómo colocar a los que se han quedado fuera", ha afirmado Feijóo, en alusión a las informaciones sobre la conformación de las candidaturas socialistas.

En su intervención ante la Junta Directiva del PP de la Comunidad Valenciana, junto al presidente de la formación y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, Feijóo ha resaltado que Sánchez y su Gobierno han perdido las elecciones del 28 de mayo "sus errores, por sus espectáculos y por su desconexión con la realidad". "Y lo intentan combatir con más errores, con más espectáculos y con mayor desconexión con la realidad", ha manifestado.

NO DA IGUAL GANAR QUE PERDER

Dicho esto, el jefe de la oposición ha asegurado que su objetivo es dar a España "un Gobierno más profesional, un Gobierno más pequeño y un Gobierno más unido", sin que sus propios ministros sean los que le critiquen.

Además, ha defendido algunas derogaciones de leyes que quiere hacer si llega a Moncloa y ha defendido también cambiar la ley de Educación porque, según ha dicho, "no da igual suspender que aprobar", de la misma manera que "no da igual ganar que perder". "Menos mal que no han tocado esa ley", ha exclamado, en alusión a la legislación electoral.

