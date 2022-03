Feijóo da por "zanjada" la crisis del PP y elude entrar en el futuro de Egea y Casado: "Toca cicatrizar"

Señala, sobre un pacto con Vox en Castilla y León, que la decisión corresponde a Mañueco y que debe "garantizar la estabilidad"

OURENSE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado, un día después de anunciar que optará a liderar el PP, un mensaje contundente en relación a que la guerra interna abierta entre la dirección nacional de Pablo Casado y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, es un asunto "zanjado y cerrado", por lo que ahora toca pasar página y "cicatrizar las heridas".

Pese a que Ayuso reclamó apartar del partido a todo el que haya intentado "destruirla", el precandidato popular ha advertido desde Ourense, donde ha celebrado la reunión semanal de su Ejecutivo, que el PP ha perdido "bastante tiempo" en sus problemas internos y él no prevé "seguir colaborando con ello".

Así, se ha remitido a la Junta Directiva en la que se convocó el congreso extraordinario que tendrá lugar en Sevilla los días 1 y 2 de abril, y ha esgrimido que, tras dicho encuentro, el conflicto "quedó cerrado y zanjado", toda vez que se acordó "cicatrizar las posibles heridas" de las últimas semanas" y centrarse en "presentar un proyecto de futuro".

"Ya estamos en el futuro. Hemos de analizar el pasado para no cometer los errores del pasado, sin duda; del pasado no podemos renunciar, pero tenemos que aprender. En este momento estamos absolutamente metidos en el futuro", ha advertido el dirigente popular, quien en el lanzamiento de su candidatura en Santiago apeló a la unidad y fijó una meta electoral clara: derrotar a Pedro Sánchez en las urnas.

"DECISIONES INDELEGABLES" DE EGEA Y CASADO

Preguntado expresamente sobre el futuro político de Pablo Casado y del que fuera su secretario general, Teodoro García Egea, Feijóo ha eludido entrar, pese a que el presidente del comité organizador del congreso de abril del PP, Esteban González Pons, trasladó este miércoles que pedirá a Egea que no deje la política y aseguró que Casado estará en el futuro del PP "sin ninguna duda".

Por su parte, Feijóo se ha limitado a manifestar que "son diputados en las Cortes y tienen su acta", por lo que "les corresponde a ellos ejercer sus derechos o tomar otra decisión".

"No me corresponde a mí analizarlo, son decisiones indelegables, ha indicado, para concluir que se verá "en las próximas semanas o meses" qué decisiones toman y que él, ha dicho, no dispone de "ninguna información" al respecto.

"AÚN NO SOY PRESIDENTE DEL PP"

En su intervención ante los medios, ha sido preguntado reiteradamente por los tiempos de la sucesión gallega y el papel que podría jugar su vicepresidente primero, Alfonso Rueda, como mejor situado para su relevo como presidente de la Xunta. También se le ha cuestionado acerca de si el presidente de la Comunidad será líder del partido.

Feijóo ha respondido que dará respuesta a estas preguntas cuando toque, pero ha reivindicado la necesidad de cumplir las normas y, tras remarcar que él aún no es presidente del PP y no puede "actuar como si lo fuera", ha insistido en que de momento tiene la cabeza en "las labores de coordinación" de la Xunta, y, en clave orgánica, en el congreso extraordinario de Sevilla.

En todo caso, ha avanzado que, cuando sea el momento, las decisiones que se tomen y las respuestas que se den sobre la sucesión gallega serán "previsibles", como corresponde a un partido "previsible". "La estabilidad de Galicia está garantizada", ha trasladado.

Feijóo ha rechazado pronunciarse reiteradamente sobre "expectativas" y ha insistido en que no será presidente del PP hasta que se celebre el congreso de Sevilla, una ciudad, ha esgrimido, "muy importante en la historia del PP". No en vano, 32 años atrás y en el mismo horizonte temporal, en un congreso en la misma ciudad andaluza, José María Aznar tomó las riendas del PP de las manos de Manuel Fraga.

MANOS LIBRES A MAÑUECO: "TIENE QUE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD"

Sobre su postura en relación a un posible pacto del PP con Vox en Castilla y León para poder conformar gobierno, Feijóo ha señalado que Alfonso Fernández Mañueco "es la persona elegida" por los ciudadanos de la Comunidad "para intentar la sesión de investidura" y "quien asume la responsabilidad de tomar decisiones".

En este sentido, ha defendido que Mañueco, que pretende gobernar en solitario, abrió una ronda de consultas siguiendo el orden de representación que cada partido logró en las urnas, y ha apuntado a la responsabilidad del PSOE, que "no quiso ni empezar a hablar", lo que ha definido como "un fracaso estrepitoso" que lamenta "profundamente".

"Era el primer partido llamado a garantizar la estabilidad", ha esgrimido, y ha añadido que por ahora no hay ninguna propuesta "cerrada" en Castilla y León, por lo que él sabe.

Pero ha recalcado que "un presidente autonómico ha de garantizar la estabilidad en su comunidad". "Solo él puede ser presidente y tendrá que tomar una decisión, que espero que sea la acertada. O hay Gobierno o hay nuevas elecciones, no hay otra opción. Veremos si hay algún partido lo suficientemente responsable para garantizar la estabilidad en las Cortes", ha aseverado.

RENOVACIÓN DEL PODER JUDICIAL

Tras apoyar la "unidad de acción" con el Gobierno frente a la guerra de Ucrania y abrirse a pactos con el PSOE, el precandidato popular ha usado el argumento de que todavía no ha ganado el congreso para evitar responder a si, en el marco de esta apertura al acuerdo, se podría facilitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Les he intentado trasladar que soy el presidente de Galicia. Si salgo elegido (del cónclave), tras escuchar al Comité Ejecutivo y de Dirección que salgan del congreso, formularemos un posicionamiento concreto. A partir de ahí no eludiré una sola pregunta", ha comprometido.

Por el momento, ha alegado que no conoce con exactitud las propuestas que hay sobre la mesa porque "no eran competencia ni asunto" suyo, ni tampoco sabe "si el Gobierno está dispuesto a cambiarlas, si siguen en pie o firmes", por lo que ha pospuesto un pronunciamiento.

Un día después de lanzar su candidatura, ha esgrimido en que si empezara ahora a "actuar como el presidente del PP" se estaría "equivocando" y tendría "una gran tristeza" por ello. "No se puede hablar con propiedad en base a asumir un cargo que no tengo", ha zanjado.