Feijóo defiende cerrar pactos en Extremadura y Aragón antes de abril y pide a Vox "proporcionalidad y estabilidad"

Archivo - Feijóo con Guardiola en la sede nacional del PP en Génova - DAVID MUDARRA - PP - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha urgido este martes a Vox a cerrar acuerdos en Extremadura y Aragón antes del mes de abril y ha recalcado que no pueden "irse al mes de mayo sin una solución" en esas autonomías. Además, ha indicado que en esos pactos debe regir la "proporcionalidad" y la "estabilidad".

"Lo que sí le pedimos a Vox es que sea claro. Le pedimos que decida y no podemos irnos al mes de mayo sin una solución y, en mi opinión, no deberíamos de entrar en el mes de abril sin un acuerdo en Extremadura y en Aragón", ha asegurado, para añadir que también hay que "ampliar esos acuerdos a Castilla y León", cerrando en primer lugar un acuerdo sobre la mesa de la Cortes.

En una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, Feijóo ha indicado que debe haber "proporcionalidad" "en base a los resultados", que "es lo democrático". Eso sí, ha dicho que también debe haber "estabilidad" porque al gobierno "no se viene a estar cuando te interesa", "estar durante un tiempo" o "estar de forma interina o condicionada". "Se viene a gobernar, y se viene a tomar decisiones en función de los problemas reales y de los problemas sobrevenidos", ha apostillado.

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En este sentido, Feijóo ha subrayado que "esa proporcionalidad y esa estabilidad son principios básicos" y ha vuelto a hacer una llamada a la "responsabilidad" a Vox porque ambos partidos deben "entenderse", ya que es un "mandato" de las urnas.

"Si el PP tiene el doble de votos que tú y si el PP a veces tiene en alguna comunidad el triple de escaños que tú, es que es antidemocrático el imposibilitar que ese partido gobierne, sobre todo si tú eres una alternativa al sanchismo", ha dicho, para añadir que el planteamiento de Vox es "adolescente".

En este sentido, el jefe de la oposición ha pedido "leer bien los resultados de las urnas" y ha dicho que son "tan contundentes" que los puede leer cualquier persona "por mucha miopía política que tenga". A su entender, "un demócrata tiene que aceptar el resultado electoral".

"Nuestra propuesta de marco de negociación es la acreditación de que el PP ha entendido el mensaje de las urnas y lo respetamos nos guste o no nos guste", ha manifestado, para agregar que si el PP no tiene mayoría absoluta en las comunidades autónomas "el único socio posible es Vox" porque "el sanchismo no es un socio fiable" y ha "venido a destruir".

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Feijóo ha afirmado que necesitan que Vox "se vuelva a sentar para retomar esas negociaciones y para buscar desbloquear" los gobiernos de Extremadura y de Aragón, subrayando que en caso de la primera autonomía esas votaciones fueron el pasado 21 de diciembre.

El líder del PP ha señalado que hay una mesa constituida y "muchos documentos elaborados", al tiempo que ha recalcado que en el caso de Extremadura tienen "prácticamente un acuerdo programático cerrado".

En este punto, ha destacado que después de las elecciones de Extremadura Vox dijo al PP "claramente" que quería "la vicepresidencia y tres consejerías" mientas que "al poco tiempo" les dijeron que querían "hablar de acuerdos".

Dicho esto, ha insistido en que Vox "tiene que decidir" y ha añadido que este lunes "se abrió cierta esperanza" tras escuchar a Santiago Abascal decir que van a "cerrar los gobiernos en las comunidades autónomas". "Lo conoceremos en los próximos días, pero yo reitero que hay más puntos de encuentro con Vox que divergencias", ha manifestado.

CONVERSACIONES CON ABASCAL TRAS LAS ELECCIONES

Al ser preguntado expresamente si ha hablado con Abascal después de las elecciones de Castilla y León, ha dicho que "no" pero ha añadido que espera verle "hoy o mañana en el Congreso de los Diputados".

Feijóo ha recordado que habló con Abascal antes de las elecciones de Castilla y León y que también lo hizo "después de las elecciones de Extremadura (en diciembre) y después de las elecciones de Aragón (febrero)", subrayando que el presidente de Vox conoce su posición y es "previsible".

Asimismo, ha admitido que a él le "gustan las mayorías" porque siempre ha gobernado con ellas y "nunca en coalición". "Pero a mí lo que me guste o no me guste no es importante, necesitamos completar las mayorías en las comunidades autónomas y lo vamos a hacer", ha garantizado, tras criticar que en julio de 2024 Vox decidiera abandonar los gobiernos de "seis" comunidades alegando como "justificación" un "tema de menas" cuando era un "acuerdo del año 2022".

MORENO, "EN DISPOSICIÓN DE CONSEGUIR SU SEGUNDA MAYORÍA ABSOLUTA"

El líder del PP ha indicado que ahora quedan las elecciones en Andalucía, donde cree que su presidente, Juan Manuel Moreno, "está en disposición de conseguir algo dificilísimo, que es una segunda mayoría absoluta".

Feijóo ha afirmado que "lo fundamental" es que hay una alternativa "constitucional" de gobierno" en España para acabar con el "sanchismo y iniciar una época de reconciliación, prosperidad y volver a poner España en el centro de los objetivos de cualquier político".

"España necesita una alternativa", ha resaltado, para añadir que con Pedro Sánchez el actual Ejecutivo lleva "tres años errante, sin gobernar, sin tomar decisiones, sin mayorías para poder aprobar leyes, ni siquiera presentar el presupuesto". Además, ha aludido a la "agenda judicial y penal de escándalo espantosa" que rodea al Gobierno.

TELLADO PIDE A VOX "DEJAR LOS ENFADOS"

Por su parte, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha pedido a Vox "madurez" y "responsabilidad política" de cara a las negociaciones en Extremadura, y "dejar los enfados para otro tipo de cuestiones".

"Creo que hay que venir enfadados ya de casa y dejar los enfados para otro tipo de cuestiones. Creo que hace falta madurez y responsabilidad política para asumir el mandato que hemos recibido de las urnas", ha señalado durante una entrevista en el programa '120 Minutos' de 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado al ser preguntado por cómo van a dirigir las negociaciones con los de Abascal, remarcando que en Extremadura "hay un 60 por ciento de votos de derecha" y que, por ende, "ni los votantes del PP ni los votantes de Vox" perdonarían que ambas formaciones no fuesen "capaces" de llegar a un acuerdo que permita la investidura de Guardiola.

"Somos dos partidos distintos, nuestras posiciones en determinados asuntos son divergentes, pero estoy seguro que son más las cosas que nos unen que las que nos diferencian, y por lo tanto tenemos que avanzar y trabajar en ese camino", ha defendido Tellado.

Con todo, ha aseverado que la negociación en Extremadura estaba "muy cerca" con un acuerdo de casi 76 puntos. "Creo que siendo maduros, siendo responsables, vamos a ser capaces de llegar a acuerdos, no tengo ninguna duda (...) Estamos sentados a la mesa, sólo falta que los señores de Vox vuelvan", ha sentenciado.