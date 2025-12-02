Feijóo denuncia la "hipocresía" de Sánchez con Ábalos: "Todo lo que ha negado se ha convertido en una verdad judicial"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un desayuno informativo organizado por La Razón, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que el presidente del Gobierno acredita su "hipocresía" y su falta de "credibilidad" al calificar de "mentiras" las acusaciones del exministro José Luis Ábalos. Es más, ha dicho que hasta ahora "todo lo que ha negado se ha convertido en una verdad judicial".

En una entrevista en 'RAC1' el jefe del Ejecutivo ha calificado de "mentiras" las acusaciones de Ábalos y ha añadido que "desde el punto de vista personal era un gran desconocido" para él. También ha dicho que todas las personas tienen derecho a defenderse pero no a "esparcir este tipo de mentiras, bulos y desinformación".

En la última semana, antes de entrar en prisión, Ábalos apuntó al papel de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el rescate de Air Europa, al tiempo que confirmó que en 2018 se produjo una reunión entre Sánchez y el líder de EH Bildu para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Además, su hijo Víctor Ábalos aseguró en 'El Mundo' que Santos Cerdán ofreció a su padre un "cheque en blanco" en nombre del presidente por su silencio.

La aerolínea Air Europa ha negado haber pagado a Begoña Gómez, por ninguna actividad relacionada a la concesión de la subvención que recibió durante la pandemia, y ha asegurado que "en ningún momento" se le solicitó "intermediación o gestión alguna" para el procedimiento administrativo.

"EL PRESIDENTE MENOS CREÍBLE DE LA DEMOCRACIA"

En declaraciones a los periodistas, Feijóo ha asegurado que "de momento todo lo que ha negado Sánchez se ha convertido en una verdad judicial". "Si hoy lo ha vuelto a negar, es probable que se convierta en verdad judicial lo que Sánchez esté negando en este momento en televisión", ha enfatizado.

En este sentido, Feijóo ha afirmado que se están "acostumbrando a tener al presidente menos creíble de la democracia y a tener al presidente más rodeado de corrupción" de estos "48 años de democracia".

"En definitiva, el presidente no tiene quien le crea. No le creen los ciudadanos, no le creen ni los suyos", ha aseverado Feijóo antes de asistir al desayuno informativo del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, organizado por 'La Razón'.

"ÁBALOS ES EL ARQUITECTO DE LA ERA SÁNCHEZ"

Al ser preguntado cómo valora las palabras de Sánchez asegurando que Ábalos era un "gran desconocido" para él en el plano personal, Feijóo ha indicado que sus palabras revelan la "hipocresía" del presidente. "Que el señor Sánchez diga que el señor Ábalos es un gran desconocido acredita su hipocresía", ha abundado.

En este sentido, ha resaltado que "el señor Ábalos es el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el Gobierno como en el PSOE". "El señor Sánchez no dejaría de ser un concejal del Ayuntamiento de Madrid en la oposición sin el señor Ábalos", ha enfatizado.

Según Feijóo, "el presidente del Gobierno siempre necesita un delincuente de confianza próximo para poder ejercer el Gobierno" y "ya no tiene ninguna credibilidad" con sus declaraciones.

En cuanto a la intención del presidente del Gobierno de no convocar elecciones hasta 2027, el jefe de la oposición ha respondido rotundo ante los medios de comunicación: "Eso no depende de él".

"ES UN FARSANTE"

Poco después, Feijóo ha vuelto a criticar en redes sociales que Sánchez se refiera a su exministro como un "desconocido" en el plano personal. "Decir que no conoce a Ábalos o Cerdán es como si yo digo que no sé quién es Tellado", ha resaltado, en alusión al secretario general del PP. "Acabará queriéndonos convencer de que no conoce ni a su mujer ni a su hermano", ha apostillado.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que Pedro Sánchez "es un farsante" porque Ábalos y él "celebraban justos los cumpleaños, viajes en familia" y "le nombró su mano derecha en el partido y en el Gobierno". Es más, ha recordado que, tras dejar de ser ministro, "le aforó metiéndole en listas" para las generales de julio de 2023.

Por su parte, Tellado ha destacado que Sánchez también ha dicho que "no sabía nada del Delcygate mientras el hijo de Ábalos admite que cumplían sus órdenes". A su entender, se "va estrechando el círculo" porque "todo pasaba por el Uno". "Todo empieza y acaba en Sánchez", ha enfatizado en 'X'.

También la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha afirmado que "para ser un gran desconocido, lo convirtió en su sombra", dado que "lo nombró ministro, número dos del PSOE y se recorrieron juntos España en Peugeot".

"Ahora que recomienda canciones, esta historia podría titularse 'Sin ti no soy nada', pero 'Amistades peligrosas' le va como anillo al dedo", ha enfatizado Fúnez en un mensaje en la misma red social, que ha recogido Europa Press.