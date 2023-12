Feijóo dice que irá a la reunión con Sánchez para "hablar de España" y rechaza el "paripé" de las comisiones de trabajo

Defiende renovar el CGPJ "profundizando simultáneamente" en su independencia y acusa al jefe del Ejecutivo de buscar "controlarlo"



MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este lunes su rechazo a los "paripés de comisiones de trabajo" que plantea el jefe del Ejecutivo para hablar de varios asuntos, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha confirmado que si le llama acudirá a esa reunión para "hablar de España, no sólo de los asuntos que le interesan" a Pedro Sánchez.

"Yo no vengo a blanquearle", ha proclamado Feijóo después de que el presidente del Gobierno haya anunciado que en su encuentro con Feijóo le propondrá crear una comisión de trabajo para hablar sobre la renovación del CGPJ, que lleva cinco años caducado, la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido, y la reforma de la financiación autonómica.

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha indicado que Sánchez aún no le ha llamado y que no tiene "ninguna convocatoria", pero ha confirmado que si le propone una reunión acudirá, aunque se haya enterado de sus intenciones a través de un corrillo con la prensa el Día de la Constitución y "en una entrevista de televisión".

"Creo que la forma es la garantía de las cosas, y me da la sensación que el señor Sánchez, además de patrocinar su libro, que creo que está de plató en plató en televisión para hacerlo, pues intenta blanquear y homologar las reuniones clandestinas en Suiza y en Bruselas con un mediador o mediadores internacionales", ha exclamado, para anunciar que le pedirá que informe de cuánto cuesta el mediador y quién lo paga. Según ha añadido, si el Gobierno no le da esa información lo "investigarán".

Dicho esto, ha señalado que si el presidente del Gobierno le cita "para tener una reunión con un orden del día", él irá "para hablar de España no solamente de los asuntos que le pueden interesar al señor Sánchez", en quién no tiene "mucha confianza" porque "ha mentido a todos". "A mi también", ha apostillado.

"HARTOS" DE QUE EL GOBIERNO "INVADA" LAS INSTITUCIONES

En cuanto al CGPJ, Feijóo ha explicado que sigue vigente la propuesta del PP para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, "profundizando simultáneamente" en su independencia, frente a Sánchez que quiere "controlar" a sus miembros. Según ha recordado, es una propuesta que ya presentaron a Sánchez y que registraron en el Congreso.

"Son modelos distintos, pero viendo los antecedentes de los hombres del señor Sánchez, incluido el de esta semana de la Agencia EFE, pues comprenderá que ya estamos un poco hartos desde que desde el Gobierno se manipulen, se controlen y se invadan las instituciones del Estado", ha proclamado, aludiendo al Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el CIS o el CNI.

Dicho esto, ha criticado que cada vez que hay "un problema en España", el Gobierno hable de la renovación del CGPJ y que cada vez que hay "tensión" o "confrontación", pida al PP que cumpla la Constitución. "No deja de ser un chiste de mal gusto", ha aseverado.

Feijóo ha subrayado que el PP tiene "muy claro que es el momento histórico de profundizar la independencia del Poder Judicial y, por tanto, renovación del Consejo y garantía de la independencia del Consejo". "Esa es la propuesta que creo que avala también los tratados de la Unión y el Estado de Derecho en la Unión Europea", ha subrayado.

CREE QUE SÁNCHEZ BUSCA DECIR QUE HABLA CON EL PP Y EL INDEPENDENTISMO

En cuanto a si el PP aceptaría una comisión de trabajo como le va a proponer Sánchez, Feijóo ha señalado que esas comisiones de trabajo las tiene el PSOE con Junts y con ERC, "con mediador en Suiza y en Bruselas".

"Yo no vengo a blanquearle aquí lo que hace el señor Sánchez, ni cómo ha llegado a esta segunda ocasión a ser presidente del Gobierno. Yo no he nacido ayer, este partido no es ingenuo y sabe perfectamente que el objetivo de Sánchez es decir que habla con los independentistas y que también habla con el PP", ha subrayado.

Tras asegurar que "dentro de la Constitución se puede hablar con todo el mundo, fuera de la Constitución no se puede hablar con nadie", Feijóo ha recordado a Sánchez que tienen "las instituciones para hablar" y "no necesitan mediadores".

"Y nuestras instituciones son conocidas. Tenemos las Cortes, el Congreso y el Senado, y si el presidente del Gobierno me llama a Moncloa por respeto a la Presidencia del Gobierno, allí estaré. Ahora paripés de comisiones de trabajo como hacen con los partidos independentistas, no creo que proceda entre el PSOE y el primer partido democrático de España, que es el PP", ha finalizado.