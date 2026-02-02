Feijóo dice que Mazón "se equivocó" y "no estuvo a la altura" en la dana, pero dimitir "le reconcilia en parte"

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, comparece en la Comisión de investigación de la Dana, en el Congreso de los Diputados, a 2 de febrero de 2026, en Madrid (España). Feijóo ha sido citado por la Mesa de la Comisión para dar explicaciones sobre la - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que el expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón "se equivocó" y que "no estuvo a la altura en la dana", como otras administraciones, pero ha destacado que es el "único" que ha asumido responsabilidades políticas tras la catástrofe y eso "al menos le reconcilia en parte con los hechos".

Durante su intervención en la comisión del Congreso que investiga la catástrofe del 29 de octubre en Valencia, que provocó 230 fallecidos, Feijóo ha afirmado que Mazón actuó "con la información que tenía" y ha recalcado que los "hechos" son que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que es "competencia exclusiva del Estado", "no da la información adecuada al Cecopi".

El presidente del PP ha afirmado que "lo que falló es la información para tomar las decisiones en el momento oportuno". "En mi opinión ninguno de los responsables de la administración estuvieron a la altura de la circunstancia. Cada uno con su gradualidad y cada uno con su responsabilidad", ha apostillado.

¿POR QUÉ MAZÓN NO DIMITIÓ ANTES?

Al ser preguntado por el diputado de Junts Josep María Cervera por qué Mazón no dimitió antes y tardó un año en hacerlo, Feijóo ha indicado que el exjefe del Consell se da cuenta de que "uno puede opinar lo que quiera, pero cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irte".

A su entender, Mazón hizo lo que "debería hacer" una vez que transcurre "un año y pico" y ve la "tensión social" y "sensación" en la calle es que tiene que asumir responsabilidades. "Que sea el único que las ha asumido, creo que al menos le reconcilia en parte con los hechos", ha subrayado, para añadir que, en cambio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no las ha asumido.

"El único que asumió responsabilidades políticas ha sido el gobierno de la Generalitat. El Gobierno de España no sólo no asumió ninguna responsabilidad política sino que el Gobierno responsable directo de la Confederación y de la Agencia de Meteorología aún no ha ido a Valencia y lo que ha hecho su partido es promocionarla al rango de vicepresidenta de la Comisión Europea", ha proclamado, en alusión a la exministra Teresa Ribera.

"ALGUIEN TENÍA QUE QUEDARSE AL MANDO"

Previamente, el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha interpelado directamente a Feijóo si recomendó a Mazón que dimitiera y el presidente del PP ha señalado que el entonces presidente de la Generalitat desde el principio "unió su futuro político al éxito de la reconstrucción".

"Comprenderá usted que alguien tenía que quedarse al mando porque el Gobierno central, como ocurrió gráficamente en Paiporta, salió corriendo de la Comunidad Valenciana", ha respondido Feijóo al parlamentario morado.

Tras el interrogatorio de la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, Feijóo ha afeado que le eche en cara su actuación con Mazón, pero los nacionalistas vascos no pidan el cese del ministro de Transportes en este momento tras los accidentes de Adamuz y de Gelida. A su entender, deberían tener el mismo criterio y proporcionalidad.

Y ante el hecho de que aconsejara a Mazón en un Whastapp liderar la comunicación, Feijóo ha respondido tajante: "Yo no vengo a hablar de relato. Para eso hay otros partidos especialistas. Después de la dan, esa misma semana, el relato que intentó el Gobierno y sus socios era culpabilizar exclusivamente al señor Mazón. Y por eso contrataron una campaña en Internet para hacer una movilización aquel fin de semana contra el presidente de la Generalitat. Eso sí que es un relato", ha enfatizado.

Después, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha cargado contra Feijóo por "encubrir a un homicida y a un psicopata durante un año" porque Mazón "no estaba donde tenía que estar" y "por lo tanto, la gente murió porque no dio las órdenes que tenía que dar".

Feijóo --que ha acusado a Rufián de "demagogo" y ha subrayado que se ha reunido con las víctimas de la dana que han querido acudir a su despacho--, le ha espetado: "No se puede ser muy valiente con un presidente autonómico dimitido y muy cobarde con un presidente de Gobierno al que usted sigue apoyando y sigue defendiendo".

"LOS AMIGOS, SI NO LE IMPORTA, LOS ELIJO YO"

Poco después ha tomado la palabra el diputado de Compromís y miembro de Sumar, Alberto Ibáñez, quien ha interpelado a Feijóo si es amigo de Mazón. "Oiga, los amigos, si no le importa, los elijo yo. Bien. No me los elija usted", ha dicho el líder del PP, para denunciar que le haya llamado "mentiroso".

Entonces Ibáñez le ha recordado que la noche de la catástrofe mandó un mensaje de ánimo a Mazón llamándole "amigo Carlos". "Usted acaba de decir que no es amigo del señor Mazón, que es un compañero. Está a punto de decir que no lo conoce", ha afirmado.

Preguntado de nuevo después si va a expulsar a Mazón del Grupo Popular aunque no pueda quitarle el acta de diputado, Feijóo ha respondido que Sumar no tiene "ninguna legitimidad" para hacerle esa petición "manteniendo" en el escaño al ministro Puente tras los accidente ferroviarios. "El señor Mazón ha dimitido como presidente de la Generalitat y usted sigue apoyando a todos los cargos que no han asumido ninguna responsabilidad", ha apostillado.

En su turno, el diputado de Sumar Nahuel González ha acusado a Feijóo de contar "un relato completamente falso sobre la dimisión" de Mazón, quien dimitió "porque el pueblo valenciano", las víctimas de la dana y los grupos parlamentarios, "incluso dentro de su partido, alguno que aún tiene decencia y humanidad", le dijeron que "era insoportable". "Y usted lo encubrió hasta el último día y tiene la oportunidad de pedir perdón y de dejar de abrazar a Mazón", le ha demandado.

Entonces, el presidente del PP le ha replicado: "Yo no vengo a encubrir al señor Mazón. He dicho desde el primer instante que nadie ha estado a la altura de las circunstancias". Según ha añadido, él ha dicho "desde el primer instante" que estaban ante una emergencia nacional.

MAZÓN NO DEBIÓ CONFIAR EN SÁNCHEZ

"Y le he dicho al señor Mazón, en público y en privado, que se equivocó gravemente por no pedir una emergencia nacional. Pero, sobre todo, se equivocó gravemente por confiar en el presidente del Gobierno de España", ha aseverado Feijóo.

Además, el líder del PP ha dicho al diputado de Sumar que él debería pedir perdón porque "forma parte de un Gobierno que no ha cumplido sus obligaciones". "Yo no tengo ningún inconveniente en pedirlo también", ha apostillado.

Feijóo ha reconocido que Mazón "tiene responsabilidad, sin duda" pero ha agregado que Teresa Ribera, que era vicepresidenta tercera del Gobierno y responsable de la Confederación, también la tenía y "no apareció ni un solo día" por la Comunidad Valenciana. Además, ha trasladado a Nahuel González que Julio Anguita, que fue coordinador general de IU, no estaría "ni un minuto en un gobierno acusado de corrupción".