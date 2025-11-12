Feijóo emplaza a Sánchez a convocar elecciones para evitar dos años de parálisis: "Su tiempo se ha acabado"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Sánchez ha acudido al Congreso para informar sobre los resultado - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado de nuevo este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a convocar elecciones generales para evitar dos años de "parálisis" y "desgobierno". Además, ha cargado contra los socios del PSOE por "normalizar lo inaceptable" con su apoyo, avisando expresamente a Junts y PNV de que esto no les va a "salir gratis".

"Aunque se resista, su tiempo se ha acabado y volverá a ser el momento de los españoles", ha espetado Feijóo al jefe del Ejecutivo en el Pleno del Congreso, donde ha afirmado que continuar la legislatura en estas condiciones "condena a la nación a una pérdida de tiempo histórica" y "es imperdonable".

De hecho, Feijóo ha recalcado que esto "no es sólo una crisis política" y "moral" sino que es "sobre todo una crisis de horizonte" porque "millones de españoles no saben a qué atenerse". "Mientras el Gobierno se atrinchera, la vida de la gente empeora. De las grandes economías de Europa, ninguna tiene más pobreza que España", ha sentenciado.

"LLEVA LA DESLEALTAD EN LA SANGRE"

Feijóo ha indicado que "toda la actuación política" de Sánchez "se basa en la deslealtad", asegurando que "comenzó siendo desleal con su partido" y "lleva siete años siendo desleal con la Constitución y con el jefe del Estado". A su juicio, también es "desleal" al Parlamento", a sus socios de investidura y "con las naciones amigas de España".

Es más, ha dicho que Sánchez es "radicalmente desleal con los españoles a los que engaña y condena el empobrecimiento y el bloqueo del país". "Usted lleva la deslealtad en la sangre", le ha espetado, cosechando un aplauso de la bancada del Grupo Popular.

En este punto, le ha acusado de eliminar la clase media en España y de que los jóvenes tengan que asumir que su vida será peor que la de sus padres. "Alquiler o comida, la nueva dicotomía que enfrenta a muchos españoles", ha enfatizado.

También ha denunciado la situación del mercado de la vivienda. "Llegó a una España de propietarios y dejará un país de precarios", ha manifestado, para añadir que Pedro Sánchez "les ha robado el futuro a millones de españoles".

"ESTÁ MUERTO DE MIEDO"

El líder del PP considera que el "empeño" de Sánchez en seguir en Moncloa se debe a "la acción judicial". "Lo que le pasa es que usted está muerto de miedo y cree que algo podrá conseguir controlando la abogacía del Estado, la Fiscalía General de la Nación y desmantelando la UCO", ha aseverado, para añadir que "antepone su supervivencia a la dignidad de las instituciones".

Feijóo ha dicho que será la justicia la que determine hasta dónde llega "la corrupción del PSOE, del Gobierno y de su entorno". Sin embargo, ha subrayado que "hay algo que ya está probado": el presidente del Gobierno "ha mentido para taparla".

"Señor Sánchez, usted y su partido están siendo investigados por financiación irregular y por blanqueo de capitales", ha afirmado, para preguntar al presidente si "ya le consta quién era" Koldo García o sigue "siendo algo anecdótico", si Santos Cerdán "sigue siendo un socialista decente" y "si alguien le dijo algo sobre el sólido Ábalos antes de cesarle".

"¿ES TAMBIÉN EL PRESIDENTE DE LAS CLOACAS?"

En su intervención, Feijóo ha hecho referencia al caso que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, criticando que hoy haya llegado a declarar al Tribunal Supremo en "coche oficial".

También ha aludido al 'caso Leire Díez', exmilitante del PSOE, y los audios que se han conocido en los que se asegura que "el presidente quiere que se limpie sin límite". "Señor Sánchez, ¿es usted también el presidente de las cloacas?", ha interpelado al jefe del Ejecutivo.

De hecho, el jefe de la oposición ha ironizado con que ésta era la "limpieza" que Sánchez iban a traer a la política española cuando accedió al Gobierno en 2018 cuando "es el que más sabe de corrupción en España".

AVISA A PNV Y JUNTS QUE ESTO NO LES VA A SALIR GRATIS

Después, se ha dirigido a los socios del PSOE y les ha preguntado si no ven que "normalizan lo inaceptable". "Lo que se está consintiendo es que los españoles paguen con su dinero un gobierno que no funciona", ha afirmado.

"Señorías del PNV y de Junts, esto no les va a salir gratis. ¿Quién podía imaginar que a dos partidos de una base sociológica centrada les iba a pasar factura apoyar a un gobierno de izquierda populista como este? Ustedes también son responsables del deterioro de Euskadi y del deterioro de Cataluña. A Junts ya le ha pasado y le pasará al PNV", ha advertido.

Tras asegurar que "todos" saben que "esto es inasumible", ha dicho que en esta situación solo caben dos soluciones tras haber perdido la confianza del Parlamento, de la mayoría de los españoles y también de la comunidad internacional: "O se condena al país a dos años de parálisis y desgobierno, o se convocan elecciones generales".

"YO NO LE VOY A AMNISTIAR"

Dicho esto, ha emplazado a Sánchez a ir a las urnas cuanto antes. "Si realmente está dispuesto a presentarse en las próximas elecciones, gánese la reelección en las urnas y hágalo cuanto antes. Si también desatiende esa obligación, habrá completado el círculo de la indignidad", ha manifestado.

Después de este repaso de los casos de corrupción, el presidente del Partido Popular ha avisado al presidente del Gobierno: "Llegado el día, yo no le voy a amnistiar ni a usted ni a los suyos. No le voy a amnistiar".