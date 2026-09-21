Feijóo exige a Sánchez en Ceuta activar mecanismos europeos para devolver a migrantes y pedir refuerzo de Frontex

(I-D) El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el presidente del EPP, Manfred Weber, durante una rueda de prensa, en la Biblioteca pública Adolfo Suárez, a 21 de septiembre - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes desde Ceuta que tanto el Pacto de Migración y Asilo como el Reglamento de Retorno permite el retorno "de forma inmediata" de los inmigrantes irregulares que entraron a finales de julio en la ciudad autónoma y ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya "ignorado" ese mecanismo que permite "una gestión agilizada de retornos si se instan a Bruselas". Además, ha reclamado al Ejecutivo refuerzo de Frontex, con más funcionarios europeos en Ceuta.

"Europa tiene que contribuir a lo más importante. No solamente a solucionar el retorno de las 13.000 personas que todavía continúan irregularmente en Europa, sino que tiene que contribuir a que esto no vuelva a ocurrir", ha avisado Feijóo en Ceuta, en una comparecencia conjunta con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y el presidente del PPE, Manfred Weber, tras la visita de una delegación de los 'populares' europeos a la ciudad autónoma.

Tras asegurar que el PP va a hacer "todo lo necesario para que Europa no se vaya", Feijóo ha recalcado que Ceuta y Melilla "son territorio europeo porque son territorio español". "Todos los canales diplomáticos europeos deben activarse para defender la españolidad y la europeidad", ha enfatizado, para añadir que esta crisis "trasciende la dimensión migratoria" y lo saben "desde el primer instante porque están hablando de la "integridad" de Europa.

En este punto, ha agradecido que la Comisión Europea busque dotarse de un mecanismo de Emergencias para "activar retornos inmediatos de todos los ciudadanos que entren en un Estado europeo" y para garantizar "el fortalecimiento efectivo y real de la frontera europea cuando es atacada".

EXIGE A SÁNCHEZ "HACER SU TRABAJO" EN EL ÁMBITO LEGAL Y DIPLOMÁTICO

Feijóo ha destacado que Marruecos ha expresado su voluntad de aceptar a todos los inmigrantes, incluidos los menores, y por lo tanto, el Gobierno de España "tiene que hacer su trabajo" en el ámbito legal y diplomático.

Así, le ha urgido a activar todos los mecanismos diplomáticos bilaterales con Marruecos y con Europa para ese retorno, ya que, a su entender, esa devolución está amparada tanto por el Pacto europeo de Migración y Asilo como por el Reglamento de Retorno.

Aparte de presencia permanente, visible y continuada de Frontex en Ceuta, Feijóo ha reclamado ayuda económica para ampliar el espigón del Tarajal, una presencia permanente, visible y continuada de Frontex, mejoras en su financiación europea y un estatuto similar a las regiones ultraperiféricas que les permitan a las dos ciudades españolas un papel prioritario en los fondos europeos.

"ES INCIERTO QUE VAYAMOS A SALIR MÁS FUERTES"

Tras criticar el abandono de Ceuta por parte del presidente del Gobierno, después de más de 50 días, Feijóo ha avisado que "si no cambia de actitud el Gobierno de España" esto va a ir "para largo". "Vamos a defender Ceuta, cueste lo que cueste", ha enfatizado.

Dicho esto, ha recalcado que "es incierto" que vayan "a salir más fuertes de todo esto" y ha añadido que en todo caso van a salir "más conscientes" porque hay "una alta factura social, económica, reputacional, política y de autoestima".

Feijóo ha agradecido a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo que hayan "respondido" ante esta crisis y ha añadido que hoy el PPE ha llevado "la voz de Ceuta a Europa". "¿Cómo pedirle a Europa que mire a Ceuta si el propio Gobierno de España mira para otro lado? ¿Cómo lograr que Europa reconozca la gravedad de lo ocurrido si el Gobierno que tiene la obligación de defender esta ciudad se empeña en restarle importancia?", se ha preguntado.

"ESTRATEGIA" PARA BUSCAR "UN CULPABLE"

El jefe de la oposición ha señalado que están sufriendo todo lo que un Gobierno "no debería hacer ante una situación como ésta": primero, no prevenirla pese a los precedentes y a los avisos; después de "minimizarla" y no dar una respuesta "rápida" y "eficaz"; y en tercer lugar buscar a quien responsabilizar "de su incompetencia".

En este punto, ha censurado que el Ejecutivo "señale" a Vivas, una actitud que ha calificado de "miserable", máxime cuando el presidente de Ceuta entendió la magnitud del problema desde el principio y ha estado "con las botas puestas" en todo momento, según ha resaltado.

Es más, ha apuntado a una posible "estrategia" para que este conflicto se "cronifique" y "buscar un culpable". "Parece ser que ahora el culpable de esta invasión en Ceuta es el presidente de la ciudad de Ceuta. Comprenderá que no tiene ningún sentido", ha indicado, para pronosticar que ahora el Gobierno puede intentar "desentenderse" como hizo con el apagón, con el accidente ferroviario en Adamuz o la huelga de médicos.

Finalmente, el presidente del PP ha expresado su solidaridad con las víctimas de la agresión sufrida anoche en la ciudad, entre ellas una diputada de la Asamblea --del partido 'Ceuta Ya!-- y ha trasladado públicamente su apoyo a los militares que en días pasados fueron atacados. "En democracia, no hay ninguna causa, ninguna discrepancia y ninguna protesta que pueda justificar un acto de violencia", ha manifestado.