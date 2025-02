Feijóo exige que Sánchez informe en el Congreso sobre Ucrania y si habrá un aumento del gasto en defensa

Asegura que si el agresor "gana una guerra hay una doble injusticia: la invasión inicial y una paz injusta"

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comparezca en el Congreso para informar de la postura del Gobierno en relación con la guerra de Ucrania y explicar qué "compromisos internacionales" está asumiendo España y con qué apoyos parlamentarios cuenta para ello, en medio del debate abierto sobre un posible aumento del gasto en defensa.

"Si se está hablando de seguridad europea y, por tanto, de seguridad española, si se está hablando de invertir recursos públicos para garantizar esa seguridad, se tiene que hablar de cuánto nos va a costar y de cómo se va a pagar. Y se tiene que hacer en la sede de la soberanía nacional, obviamente", ha declarado Feijóo.

En su intervención en la V edición del foro de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), Feijóo ha recalcado que el Gobierno debe "compartir la información de que dispone" y explicar en sede parlamentaria "los riesgos" a los que se enfrentan.

"Debe de comunicar los compromisos internacionales que España pueda estar asumiendo. Y debe manifestar con qué apoyos cuenta para afrontar esos compromisos que asume", ha abundado, para resaltar que los españoles "merecen explicaciones" y "saber cuál es la postura del Gobierno" en el momento actual porque la mayoría de los ciudadanos "asisten perplejos a la situación" que se está viviendo.

"COMBATIR LA SENSACIÓN DE QUE NO HAY NADIE AL MANDO"

En este sentido, Feijóo ha asegurado que hoy pretendía ser "el altavoz de muchos ciudadanos que esperan respuestas". "Y como español y como europeo, pido a los gobernantes actuales que combatan la sensación de que no hay nadie al mando", ha dicho.

Así, ha subrayado que "la primera obligación de la política es garantizar que la gente se sienta protegida" y tener "referentes políticos y morales", así como "mostrar liderazgo, más aún en un momento clave como éste".

Por eso, el jefe de la oposición ha afirmado que Pedro Sánchez debe comparecer en el Congreso "para dar información" y "para dar seguridad a España", compartiendo en sede parlamentaria la información de la que dispone.

Una vez más, Feijóo ha defendido trabajar con "inteligencia" y "diplomacia" ante la situación actual y ha advertido de que "el insulto y la descalificación no llevan a ningún puerto".

"La ruptura con nuestros aliados internacionales nos puede abocar al abismo, pero el mantenimiento de nuestros principios y del Estado de Derecho son cuestiones irrenunciables para la Unión Europea y para España como miembro de la Unión Europea y como Estado democrático", ha aseverado.

"UN AGRESOR NO PUEDE GANAR UNA GUERRA"

A la salida del acto, al ser preguntado expresamente cómo valora que el presidente de EEUU, Donald Trump, llame "dictador" a Volodimir Zelenski, Feijóo se ha remitido a las declaraciones que realizó anoche y ha subrayado que "un agresor no puede ganar una guerra".

"Si el agresor gana una guerra, hay una doble injusticia: la invasión y una paz injusta", ha asegurado Feijóo, para añadir que van a seguir "trabajando dentro de la Unión Europea" y tener "muy claros cuáles son los principios del derecho internacional".

En concreto, Trump acusó este miércoles al presidente de Ucrania de ser un "dictador" si no celebra elecciones y le recomendó actuar con rapidez si no quiere quedarse sin "ningún país" que poder gobernar. También le acusó de "entrar en una guerra que no se podía ganar".

Según Feijóo, el conflicto lo inició Rusia y que "la paz es bienvenida, pero no puede beneficiar al agresor". "La guerra en Ucrania la inició Rusia. Es una agresión contraria al Derecho Internacional", dijo anoche en un mensaje en X, donde también reiteró que "la causa de Ucrania es la causa de Europa".