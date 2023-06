Feijóo exige a Sánchez prometer que no pactará con Bildu tras 28M y el presidente replica: "ETA es todo para el PP"

Sánchez pone el 11M como ejemplo de "uso del terrorismo" por el PP y Feijóo le acusa de ser "más generoso con verdugos que con víctimas"



MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este martes en el Pleno del Senado al jefe del Ejecutivo que se comprometa a que no pactará con Bildu en Pamplona, Navarra y municipios de Euskadi tras las elecciones del 28 de mayo, una exigencia que no ha tenido respuesta en este duro debate parlamentario en el que el jefe de la oposición ha acusado a Pedro Sánchez ser "más generoso con los verdugos que con las víctimas".

En su réplica, el presidente del Gobierno ha atacado al PP con la misma dureza e incluso ha puesto como ejemplo de la "utilización del terrorismo" y "la mentira" la actuación del Gobierno de José María Aznar tras los atentados del 11 de marzo de 2004. "Cuando ETA no es nada, para ustedes ETA es todo porque en su desesperación, ETA aunque no exista, es lo único que tienen", ha espetado a la bandada del Grupo Popular.

Se trata de su primer 'cara a cara' de la campaña electoral que arrancó oficialmente en la medianoche del 12 de mayo y que se produce unas horas después de que los 7 candidatos de EH Bildu que fueron condenados por delitos de sangre hayan anunciado que renuncian a recoger su acta si son elegidos en las elecciones del 28 de mayo.

FEIJÓO: HABRÍA "ASESINOS" SI DEPENDIESE DEL "SANCHISMO"

Feijóo ha arrancado su intervención recordando las palabras de Sánchez en 2019 cuando prometió que no pactaría con Bildu. "Hoy más que nunca queremos volver a oírlo, venga repítalo otra vez señor Sánchez", le ha emplazado.

El líder del PP ha acusado al jefe del Ejecutivo de ser "incapaz" de pedir a sus socios de Bildu que no vayan en sus listas personas condenadas por terrorismo, algo que, ha achacado a que pueda que quiera que "se blanqueen" en las urnas. Es más, ha acusado a Sánchez de ser un presidente "más generoso con los verdugos que con las víctimas" y de ser "más cruel" con el PP que con Bildu.

Eso sí, ha dicho que su "error incalculable" ha sido pretender que los españoles se "callasen" y "aceptasen la humillación sin rechistar". "Pero España ha tenido más dignidad que usted. Si del sanchismo hubiese dependido, en el País Vasco habría asesinos en las instituciones. Ninguno renunció porque usted se lo haya exigido, sino porque lo hemos hecho el resto de los españoles sin usted. Debería caersele la cara de vergüenza", ha espetado a Sánchez.

Aunque con la renuncia de los siete candidatos de Bildu condenados por delitos de sangre "se ha dado un pequeño paso para disminuir este despropósito", ha dicho que faltan dos pasos más: que los siete candidatos formalicen su renuncia ante la Junta Electoral y que Bildu "rectifique" de forma completa las listas porque quedan 37 condenados por terrorismo.

Tras asegurar que esos siete candidatos de Bildu han renunciado por "conveniencia electoral", Feijóo ha insistido en que no puede haber condenados por terrorismo en las listas y ha preguntado a Sánchez si a él le parece bien "que se vayan los que apretaban el gatillo y se queden los que les daban las pistolas". Y hombre, que no mientan, que no mientan. Todo el mundo sabe que han renunciado por su conveniencia electoral y por su conveniencia electoral y por su conveniencia electoral.

Dicho esto, ha emplazado a Sánchez a comprometerse a "garantizar de una vez que su pacto con Bildu se acabó". "No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. O rompe con Bildu o rompe con la decencia", le ha dicho.

SÁNCHEZ RELATA LAS "VERDADES" A LOS ESPAÑOLES

En su réplica, el presidente del Gobierno ha utilizado la pregunta registrada por Feijóo acerca de si los españoles "merecen que se les diga la verdad" para asegurar que iba a decir "unas cuentas verdades" a los ciudadanos.

Así, ha indicado que la primera verdad es que la democracia española "derrotó a ETA hace 12 años", y en segundo lugar ha destacado que fue un Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y con Alfredo Rubalcaba como ministro del Interior cuando se produjo esa derrota. "Es algo que ustedes no pueden digerir ni soportar", ha manifestado, para recordar que entonces también era lehendakari el socialista Patxi López.

En tercer lugar, Sánchez ha recordado que el Gobierno del PP "negoció con ETA" y se rebajó a la "infamia" por boca de Aznar de llamar a la banda terrorista "movimiento vasco de liberación nacional". Es más, ha dicho que con Miguel Ángel Blanco recién asesinado, el Ejecutivo del PP "acercó a 120 presos de ETA a cárceles vascas y excarceló a otros 311" y el entonces presidente del Gobierno lo justificó diciendo que "tomar posesión de un escaño siempre es mejor que empuñar las armas".

En cuarto lugar, ha señalado que el PP hizo lo "imposible" para impedir el éxito del empeño del PSOE en acabar con ETA y "llegó a la bajeza de acusar al presidente Zapatero de 'traicionar a los muertos'.

Como "sexta verdad", ha citado lo que ocurrió el 11-M. "Quien quiera saber hasta donde es capaz de llegar la falta de escrúpulos del PP en la utilización del terrorismo, el dolor de las víctimas y la mentira cada vez que se acerquen unas elecciones, solo tiene que recordar los días 11, 12 y 13 de marzo".

Según ha dicho, fue el "mayor atentado de la historia de España y de Europa" y el Gobierno del PP "mintió", "mantuvo con descaro esa mentira" y "difamó a las víctimas" de esa tragedia por "interés puramente electoral". "Nadie podría superar aquella infamia, pero usted con sus palabras hoy parece decidido a igualarlo", ha espetado a Feijóo.

FEIJÓO: "LE HA FALTADO DARLE LAS GRACIAS A LOS ASESINOS"

En su segundo turno, el líder del PP ha calificado de "vergonzoso" que Patxi López sea "más comprensivo" con Bildu que un lehendakari nacionalista. "Qué soberbia ante los españoles y qué sumiso ante sus socios", ha proclamado, para agregar que a Sánchez "le ha faltado darle las gracias a los asesinos por su generosísima propuesta".

"¡144 años de historia del PSOE para acabar a disposición de Bildu. ¡Qué pena, señor Sánchez! ¡Qué pena!", ha exclamado, para añadir que Bildu le ha demostrado hoy "que le puede reventar la campaña electoral" y por eso es "más cruel" con el PP que con ese partido.

A renglón seguido, ha preguntado a Sánchez si cree que hay algún español que no sabe que gobierna gracias a Bildu. "¿Usted toma a los españoles por idiotas o qué?", le ha interpelado, para exigirle de nuevo a prometer que "no va a aceptar ningún voto de Bildu para los gobiernos municipales en Euskadi", para la presidencia de Navarra ni para el Ayuntamiento de Pamplona.

"Violadores y pederastas, sediciosos, corruptos, okupas y ahora también los que iban con pasamontañas y pistolas. Para todos ellos usted es una gran esperanza electoral. Yo no lo seré nunca. Con razón dijo Otegi que su gobierno era una oportunidad para Euskal Herria", ha manifestado.

SÁNCHEZ A FEIJÓO: "PACTOS NINGUNO, INSULTOS TRAE PARA ABURRIR"

En su segunda intervención, Sánchez ha atacado la figura de Feijóo, asegurando que fue aupado para "tapar un escándalo de corrupción en su partido" y "prometió una política exenta de insultos y abierta a los acuerdos". "Pactos ninguno, insultos de nuevo hoy para aburrir", le ha dicho.

Tras afirmar que lo que ha hecho el PP es "abrir las puertas de par en par a acuerdos con el partido de la ultraderecha", le ha echado en cara que estos meses se haya dedicado a pronosticar el "apocalipsis" económico que "nunca llega" como, según ha dicho, evidencian los datos y la "paz social" que hay en España. Y cuando "todo falla y no llega el apocalipsis", el PP siempre recurre a ETA, ha finalizado el presidente del Gobierno.