Feijóo firma su 'Contrato con España' y da su palabra de que cumplirá las 12 promesas que recoge: "No voy a fallar"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su “Contrato con España”, en Espacio Larra, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). El documento se concibe como el "acta fundacional" de su proyecto político y recoge los principios rectores esenci - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha dado este lunes su "palabra" para cumplir una docena de promesas electorales en materia de vivienda, pensiones o inmigración con las que pretende llevar a cabo una "reconstrucción nacional" en España. Tras asegurar que los españoles merecen un presidente que "les diga la verdad siempre", ha subrayado que no les va a "fallar" si le votan en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

"Mi mayor ambición es lograr que la palabra de un presidente del Gobierno vuelva a tener valor. Por eso, os aseguro que cada palabra, cada propuesta y cada compromiso que asuma es mi contrato con los españoles", ha proclamado en un acto en el Espacio de Larra de Madrid en el que ha presentado su 'Contrato con España' junto a la bandera de España y de la UE.

Tal y como recoge el manifiesto que ha firmado, Feijóo se ha comprometido a "defender la soberanía y la integridad territorial de España"; a "mejorar la calidad" de la democracia y "reforzar la separación de poderes"; a "limpiar el Estado y hacerlo más eficaz y más fuerte"; a construir "un millón de viviendas nuevas"; a "ordenar la inmigración"; y "a garantizar la revalorización de las pensiones".

"Me comprometo a que nuestro tren vuelva a ser un orgullo nacional. Me comprometo a invertir en infraestructuras hídricas que nos preparen mejor para afrontar inundaciones y sequías. Me comprometo a que habrá más médicos. Me comprometo a una educación exigente y con mejores resultados. Me comprometo a tener unas calles más seguras. Me comprometo a bajar los impuestos. Me comprometo a que subirá el salario medio de los españoles", ha proseguido.

Además, ha prometido recuperar la "credibilidad exterior" de España y "su orgullo", así como "defender una nación de ciudadanos libres e iguales". "Me comprometo con el cambio que España necesita. Me comprometo con la reconstrucción de nuestra nación", ha afirmado.

RECUPERAR EL ORGULLO CON UN "PATRIOTISMO SERENO"

A 40 días de las elecciones generales, el jefe de la oposición se ha comprometido a cumplir todos estos compromisos y a gobernar España "desde la verdad", a "rendir cuentas" y a que se le juzgue "por los hechos, no solo por las palabras".

En este sentido, Feijóo ha dicho que cumplir los compromisos también forma parte del "cambio" que necesita el país. "Yo no les voy a fallar. Por aquí comienza la reconstrucción nacional", ha proclamado, cosechando un fuerte aplauso de las decenas de cargos del PP que han asistido al acto.

En su intervención, el presidente del PP ha apostado por "recuperar el orgullo" con "un patriotismo sereno y exigente", al tiempo que ha solicitado a los españoles su confianza "con honradez, trabajo y respeto a los ciudadanos y a la nación": "En ello empeño mi firma y mi palabra, porque yo sí la tengo", ha proclamado.

Feijóo ha llamado a "revertir" la decadencia en lugar de administrarla. "Eso es lo que se decide el 29N, si todo sigue igual o si España cambia", ha avisado, para defender poner en valor "el amor por lo que somos" para una "reconstrucción nacional".

ALERTA ANTE LA VIOLENCIA QUE SUFRE FRANCIA

El presidente del PP ha afirmado que él no quiere solo "un cambio de Gobierno" para echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa sino que propone "un cambio de etapa" y "un nuevo tiempo con la verdad, la ley, el esfuerzo y la unidad".

En este punto, ha aludido a las protestas de este fin de semana en Francia y ha dicho que las imágenes que llegan del país vecino les preocupan porque "demuestran que la violencia que está alentando la izquierda radical jamás es el camino para mejorar una nación".

"Los españoles tenemos la oportunidad de apartarnos de ese camino, expresar nuestro malestar y nuestras ansias de cambiar nuestro país como debe hacerse en democracia, en las urnas y apoyando un proyecto con la ambición de afrontar las reformas que necesitamos", ha proclamado.

LOS 12 COMPROMISOS DE FEIJÓO

En su 'Contrato con España', Feijóo promete en primer lugar "defender la soberanía nacional y la integridad territorial", con "la seguridad de los españoles está por encima de todo". Por eso, propone reforzar las fronteras con medios humanos, materiales y tecnológicos, y el uso de todos los instrumentos europeos disponibles para ello.

En segundo lugar, ha abogado por recuperar la calidad de la democracia y el respeto a la separación de poderes. "Los jueces elegirán a los jueces, y el Gobierno no los cuestionará. Los órganos reguladores, el Tribunal Constitucional o la Fiscalía General del Estado estarán dirigidos por personas independientes". Además, Feijóo ha dicho que el Gobierno presentará presupuestos cada año y convocará obligatoriamente elecciones si acumula más de una prórroga.

El PP también se compromete a un "Estado más limpio" y "más ligero", en el que se "auditará cada euro" y "se reducirá un Estado sobredimensionado: menos ministerios, menos altos cargos y menos asesores". "Todo cargo político responderá por la corrupción de sus subordinados", añade el documento. "Sobra corrupción. Quien tenga responsabilidad política responderá por ella, sea quien sea", ha exclamado Feijóo en el acto.

CONSTRUIR UN MILLÓN DE VIVIENDAS

Feijóo también ha prometido construir al menos un millón de nuevas viviendas, con más suelo y menos burocracia y con los jóvenes como prioridad. "Todo el mundo tiene derecho a aspirar a ser propietario y la propiedad se respeta", ha aseverado.

En materia de pensiones, y después de la polémica de la pasada semana, ha garantizado que se revalorizarán cada año conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC). "Y los jóvenes heredarán un sistema que garantice que también cobrarán la suya", ha dicho.

También ha defendido bajar impuestos y subir el salario medio de los españoles, además de invertir en infraestructuras hídricas que nos preparen mejor para afrontar inundaciones y sequías y en un tren que vuelva a ser un "orgullo nacional".

Una vez más, ha apostado por una inmigración ordenada y ha subrayado que España, como cualquier nación, "tiene derecho a decidir quién entra, cómo y para qué". "Quien venga conforme a la ley, a trabajar y a contribuir, será bienvenido. Quien venga a delinquir, tendrá que marcharse", ha advertido.

Además, el PP se compromete a combatir la inseguridad en muchos barrios y, "en especial, la violencia contra las mujeres, en cifras alarmantes", reza el documento, para prometer más recursos para las Fuerzas de Seguridad, reconocimiento y autoridad.

EL CASTELLANO Y LAS LENGUAS COOFICIALES

En términos sanitarios, Feijóo ha defendido incorporar más médicos y dotarles de mejores condiciones. Y en materia educativa, ha indicado que España tiene "los peores resultados educativos" de su historia y eso es "una señal de alarma".

"La escuela tiene que volver a premiar el esfuerzo. Con exigencia y con autoridad para el profesor. Con contenidos académicos y no ideológicos. Con el castellano garantizado en toda España y las lenguas cooficiales garantizadas en sus respectivos territorios", ha apostillado.

En política exterior, el líder del PP ha indicado que España tiene que "comportarse como una nación seria y fiable" y "recuperar las alianzas rotas" en Europa y con sus aliados históricos. A su entender, España debe proyectarse como el gran país occidental que es", afirma, así como una "potencia atlántica, puente entre Europa e Hispanoamérica y frontera sur".