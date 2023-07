Feijóo ofrece a Sánchez firmar un documento para que sea investido el más votado con la abstención del otro

Sánchez se desentiende de la oferta y le replica que hable con Fernández Vara, que fue el más votado el 28M en Extremadura.

El presidente del Gobierno le pide condenar 'Qué te vote Txapote'. ¿Lo condena sí o no?", interpela al candidato del PP



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, firmar un documento en el que propone que PSOE y PP permitan investir a la lista más votada en las elecciones generales del 23 de julio, una oferta que el candidato socialista ha rechazado, aconsejando al presidente de los 'populares' hablar con el socialista extremeño Guillermo Fernández Vara, que ganó los comicios en Extremadura pero no va a gobernar en virtud del pacto entre PP y Vox.

Feijóo ha lanzado esta oferta en el segundo bloque del debate organizado por Atresmedia sobre políticas sociales e igualdad, sin esperar al apartado de los pactos, aunque en el tercer bloque la ha reiterado varias veces. "Le traigo un pacto para clarificar este asunto", ha proclamado el presidente del PP, que ha firmado en directo un documento con ese compromiso de facilitar la investidura al más votado.

"¿Si las gano yo, va a facilitar usted la investidura? Mire, señor Sánchez, yo lo dejo aquí", ha señalado, ofreciendo de nuevo ese documento al candidato socialista. Feijóo ha insistido en hacer ese pacto antes de las generales del 23 de julio, de forma que si pierde Pedro Sánchez no opte a la Presidencia del Gobierno.

Tras recalcar que no puede ser presidente del país si el PSOE "gana las elecciones", el presidente del PP ha explicado que su "compromiso" es gobernar con una mayoría que salga directamente de las urnas. "Si usted gana, le facilitaré la investidura. Usted, no", ha lamentado.

Ha recordado que Felipe González permitió que gobernase José María Aznar en 1996 al ser el más votado y que el propio secretario general del PSOE defendía esa opción en 2019. "Tiene sentido del humor señor Feijóo", ha exclamado entonces Sánchez.

SÁNCHEZ LE PIDE QUE HABLE CON VARA

Sánchez ha declinado la oferta del PP y ha espetado a Feijóo: "Pues hable con Vara". Cada vez que su rival ha aludido a ese documento, el jefe del Ejecutivo le ha sacado el nombre del hasta ahora presidente de Extremadura.

Es más, el presidente del Gobierno también ha aludido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quién en sus primeras elecciones se hizo con la Presidencia a pesar de no ser el PP la fuerza ganadora gracias al pacto con Cs y el apoyo de Vox.

Al ser preguntado si Santiago Abascal será miembro de su gobierno si no consigue los votos, Feijóo ha respondido que si logra los votos necesarios en las elecciones, "por supuesto" que el presidente de Vox no va a ser miembro de su Gobierno. Dicho esto, ha señalado que si no tiene mayoría absoluta, hablará con el PSOE, con Vox y con "cualquier partido constitucionalista".

Feijóo ha justificado sus pactos con Vox en autonomías y municipios al negarse al PSOE a dejar gobernar al más votado. "¿Sabe por qué nosotros hemos tenido que pactar con Vox? ¿Sabe por qué? Porque usted no acepta que gobierne el Partido Popular cuando gana", ha enfatizado.

El líder del PP ha recordado que hoy se cumplen 23 años que secuestraron a Miguel Ángel Blanco, al que acabaron pegando un tiro en la nuca, y ha dicho que él jamás va a pactar con el "brazo" político de los que planificaron ese asesinato. "De pactos, usted no puede dar ninguna lección", ha espetado a Sánchez.

Dicho esto, Feijóo ha recriminado a Sánchez que haya acudido al debate con la "cantinela" de los pactos con Vox y le ha aconsejado tener "cuidado" porque a lo mejor las generales acaban como en Galicia, Madrid o La Rioja, donde el PP cuenta con mayoría absoluta.

Feijóo ha afirmado que están "hartos" de los "follones" del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y de la "arrogancia" con la que trata al PP, mientras que es "cariñoso" con Bildu y ERC. "¿Se cree que los españoles son bobos?", ha preguntado a Sánchez.

OFERTA PARA QUE LOS CONDENADOS POR ETA NO VAYAN EN UNA LISTA

Feijóo ha recalcado además qué haría "el sanchismo sin Vox" y "qué haría Vox sin el sanchismo". "Deje al señor Abascal fuera del debate", le ha solicitado, para atacar al candidato socialista con la "vergüenza" de Ley de Memoria Democrática que el PSOE pactó con Bildu y que, según ha dicho, el PP derogará si gobierna.

El líder del PP ha recordado a Sánchez sus promesas electorales en la campaña de 2019 de no pactar con Podemos, Bildu o los independentistas. Es más, dijo que "no derogaría la sedición" ni rebajaría "el delito de malversación". "Usted incumplió su juramento", ha exclamado, para pedir de nuevo a Sánchez que no dé al PP "lecciones de pactos".

Además, Feijóo ha propuesto una reforma legal para que "nadie que haya tenido una condena por delito de sangre puede volver a ninguna lista electoral" y que "nadie que ha cometido delitos de sedición y malversación y sea un prófugo no puede someterse a las elecciones", algo con lo que, según ha dicho, quedaría "solucionado Bildu y Puigdemont".

SÁNCHEZ: CONDENAR 'QUE TE VOTE TXAPOTE'

En su turno, el presidente del Gobierno le ha atacado con los pactos con Vox y ha sacado a relucir algunas frases pronunciadas por dirigentes del partido de Abascal, alguna de ellas de "machista de libro".

Además, ha dicho que con la frase de derogar el sanchismo lo que demuestran PP y Vox es que "son lo mismo". "Han llegado ustedes hasta incluso a vertir esta maldad de 'Qué te vote Txapote', un mensaje que incluso ha criticado Consuelo Ordóñez.

"Usted tiene hoy aquí una gran oportunidad, y es decirle a los españoles que condena ese grito ¿Condena sí o no es el 'Que te vote Txapote, o lo acepta? Dígamelo, es una respuesta sí o no", ha demandado a Feijóo, ante el que se ha quejado de que incluso le hayan llamado "filoetarra".

SÁNCHEZ: VOX ES EL "MEJOR PEGAMENTO"

Entonces, Feijóo le ha respondido que no va a dar lecciones al PP de lo que es "condenar el terrorismo" cuando el PSOE "gobierna con el brazo político de ETA". Y también ha aludido a los insultos que le han dirigido el presidente y sus ministros, como "insolvente". "No distingue la verdad de la mentira. Es un problema patológico", ha añadido.

Finalmente, Sánchez ha afirmado que Vox es "el mejor pegamento". "Ha dicho una cosa bien sorprendente, y es que quiere unir a España. Hombre, a mí no se me ocurre mejor pegamento, incluso mejor que superglú, que es el pegamento de supervox para unir a España", ha aseverado, para añadir que Feijóo "se esmera mucho en distanciarse de Abascal pero al final acaban copiando las mismas técnicas de hacer política".