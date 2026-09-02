Feijóo pide convocar a la embajadora marroquí y avisa a Sánchez de responsabilidades judiciales: "Lo sabía y lo tapó"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP) - DAVID MUDARRA/PP

CEUTA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles, tras el informe policial que señala a Marruecos en el asalto a Ceuta, que el Gobierno de Pedro Sánchez "lo sabía y lo tapó" y que habrá responsabilidades judiciales porque "esto no puede quedar impune". Dicho esto, ha señalado que "es necesario pedir explicaciones" a Rabat porque "la operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y todo parece indicar que también fue coordinada por Marruecos".

"En consecuencia sostengo que la embajadora de Marruecos debe ser convocada de carácter inmediato para que dé explicaciones sobre las acciones de sus autoridades y para anunciarle medidas de respuesta iniciales. Y el embajador de España en Marruecos debe ser llamado a consultas para evaluar las medidas más adecuadas", ha asegurado Feijóo desde Ceuta junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

Las peticiones de Feijóo se producen después de que se haya conocido un informe policial remitido a la juez --que ha adelantado por 'El Español'-- en el que se señala que la entrada masiva de más de 70.000 migrantes en Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano.

"ESPAÑA TIENE UN GOBIERNO FALLIDO PERO NO UN ESTADO FALLIDO"

El líder del PP ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de "despreciar" todos los informes que alertaron de la desprotección territorial y la seguridad de la nación en Ceuta y ha advertido de que son "responsables de las consecuencias dramáticas que han sido la muerte y la invasión".

A su entender, "quien incumplió su deber fundamental fue el Gobierno de España" porque tuvo "avisos reiterados" los días 27, 28 y 29 de julio. Por eso, ha querido trasladar expresamente su apoyo a la Policía Nacional, a las demás Fuerzas de Seguridad y a los Servicios de Inteligencia de España.

Feijóo ha asegurado que el "ataque" de finales de julio no fue "un movimiento migratorio espontáneo" sino que por las informaciones que la policía confirma "la operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y todo parece indicar que también fue coordinada por Marruecos".

Por eso, ha sentenciado que el Ejecutivo ha "mentido" a los españoles y que el presidente del Gobierno estaba "protegiendo más a Marruecos que a los españoles", algo que, a su juicio, "tiene una enorme responsabilidad". "España tiene un Gobierno fallido, pero no un Estado fallido, ni tampoco una nación fallida", ha resaltado.

SÁNCHEZ NO ESTÁ EN CONDICIONES DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE ESPAÑA

El presidente del PP ha afirmado que Sánchez no está en condiciones de garantizar la seguridad de España, que es "la obligación más importante de cualquier presidente". "Es evidente que el Gobierno lo sabía y lo tapó. Nos ha mentido a la cara, ocultando las advertencias existentes e ignorándolas, desde el presidente a todos y cada uno de sus ministros", ha enfatizado.

Además, ha exigido a Sánchez que deje de "señalar a todo el mundo para intentar exculpar a los máximos responsables". "¿En qué cabeza cabe que el ministro del Interior se dirija a sus subordinados por carta?", se ha preguntado, después de que Fernando Grande-Marlaska, haya pedido explicaciones al director de la Policía por el informe policial que atribuye a Marruecos la crisis en Ceuta.

Al ser preguntado cuál debe ser la respuesta del Gobierno español tras ese informe policial que se ha conocido, Feijóo ha indicado que es "necesario" pedir explicaciones a Marruecos a través de la embajadora de ese país en Madrid, Karima Benyaich, y también de llamar al embajador de España en Rabat, Enrique Ojeda. "¿Qué respuesta debemos de dar? En función de las explicaciones que obtengamos", ha apostillado, para añadir que el PP es un partido de Estado que mide sus palabras.

PIDE AL GOBIERNO CONVOCAR ELECCIONES GENERALES

Feijóo ha subrayado que "lo que está ocurriendo es que mientras la policía protege a la nación", el Gobierno "está más preocupado por salvarse a sí mismo y por proteger a Marruecos", haciendo una "dejación de funciones". Por eso, ha afirmado que "la única salida es convocar elecciones y darle al pueblo voz" a través de las urnas.

Además, ha advertido de que el Gobierno debe asumir sus responsabilidades en lo ocurrido, tanto las políticas como las judiciales. "Esto no puede quedar impune y les aseguro que el PP va a encargarse de ello", ha avisado.

En este punto, ha recordado que su partido ya se han personado en la causa abierta en la Audiencia Nacional y "no van a parar en la defensa de la dignidad" de los ceutíes y los españoles. "No vamos a parar hasta que quien dejó vendida a Ceuta y, en consecuencia, a España y a Europa, pague sus responsabilidades judiciales", ha prometido.

ANIMA A PARTICIPAR EN LAS CONCENTRACIONES EN APOYO A CEUTA

Feijóo ha indicado que hoy, Día de Ceuta, es "un día muy importante" para que toda la ciudad autónoma haga oír su voz y toda España le diga a Ceuta "que no está sola, que la inmensa mayoría de los españoles somos conscientes de la situación crítica que padecen". "Estoy donde debería estar el aún presidente del Gobierno y donde debería estar cualquiera que aspire a la Presidencia del Gobierno", ha dicho.

El jefe de la oposición también ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para movilizarse esta tarde en apoyo a Ceuta secundando las concentraciones que ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a las 20.00 horas frente a los ayuntamientos de toda España.

"Cientos de miles de españoles vamos a salir hoy a la calle, vamos a decir muy claro y muy alto que Ceuta no se abandona, no se vende y no se entrega", ha resaltado, para asegurar que el próximo Gobierno "no consentirá una situación como esta".

El presidente del PP ha explicado que se trata de una convocatoria "pacífica en todos los ayuntamientos de España" y ha acusado al Gobierno de intentar "boicotearla". "Al final, el Gobierno se dio cuenta de que estaba ante un supuesto, claramente, de inconstitucionalidad", ha dicho, en alusión al cruce de declaraciones este jueves entre la delegación del Gobierno de Madrid y el Consistorio.

UNA CONVOCATORIA "PACÍFICA"

Al ser preguntado si teme que se pueda producir algún altercado en esas concentraciones, se ha mostrado seguro de que las concentraciones van a transcurrir con normalidad como siempre y ha pedido "dignidad, protección y respeto".

"Y estoy convencido de que, si hay algún altercado, no va a ser responsabilidad de los que allí estemos, sino responsabilidad de los que quieren que haya altercado", ha manifestado. En este sentido, ha garantizado que el PP y la FEMP van a tener "un comportamiento ejemplar" como han tenido "desde el primer instante".

Feijóo ha recalcado que ante la información que tienen no pueden "ni callar ni aceptar chantajes ni amenazas de nadie". "Si el Gobierno no defiende a la integridad territorial, la hace el partido mayoritario de España", ha concluido.