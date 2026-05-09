Feijóo pide que España cierre "las puertas" a Delcy Rodríguez porque "representa la dictadura"

El presidente del Partido Popular en España, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto en Ceuta. - EUROPA PRESS

CEUTA 9 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este sábado en Ceuta que España, "como parte de Europa", cierre "las puertas" a la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Delcy Rodríguez representa la dictadura. La dictadura que ha asesinado, torturado, robado y forzado al exilio a un millón de venezolanos, muchos de ellos conviviendo con nosotros en España. Lo repito, España no puede ponerle una alfombra roja en la cumbre Iberoamericana, es una indigna", ha dicho durante un acto celebrado en la ciudad autónoma con motivo del Día de Europa.

La actual presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte del ejército de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, será invitada a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid en noviembre, según confirmó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares la pasada semana.

Para Feijóo, Rodríguez es sinónimo de la "dictadura" venezolana y, según ha expresado hoy, cree que "defender la democracia es incompatible con dar cobijo a la dictadura, y ya no digamos tener contactos con ella"

El líder popular ha expresado su intención de que España, "como parte de Europa, sea un referente de la democracia, no de ninguna dictadura". Según ha manifestado Feijóo, en su opinión "la democracia está por encima de todo; por supuesto, por encima de los intereses políticos o económicos del presidente o del expresidente de turno".

"A las dictaduras no se les abre la puerta, pero a quien quiera unirse a nosotros para defender nuestros valores, sí. Y la mayor muestra de la vigencia del proyecto europeo es que es un club donde hay cola para entrar", ha continuado.

El gallego ha relatado que "países como Ucrania, los Balcanes o los del Cáucaso ven en la Unión Europea la garantía de sus derechos". "No ven en ella un simple club comercial, ven algo mucho más grande. Una comunidad de ciudadanos libres con instituciones que están al servicio del pueblo y no al revés", ha añadido.

Feijóo cree que "Europa tiene que ser guía para todos aquellos que compartimos los valores de octubre. Occidente no debe replegarse. Occidente debe de expandir sus valores, fortalecer sus lazos y reivindicarse en el nuevo orden mundial con más fuerza".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/1085615/1/feijoo-pide-es...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06