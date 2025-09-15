Feijóo pide al PP mantener la "guardia alta", sin caer en las "trampas" de Sánchez ni "conceder un milímetro" a Vox

El presidente del PP, Alberto Núñez Fiejóo, preside la reunión de la Junta Nacional del Partido Popular, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Acusa a Sánchez de "dividir" y promete "limpieza total" para salir del "triángulo tóxico de corrupción, incompetencia y mentira"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Partido Popular mantener la "guardia alta" para no caer en las "trampas" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez ni "conceder un milímetro de terreno a nadie que no crea en ese cambio", en alusión a Vox. Tras asegurar que España "no quiere más circo" sino que quiere "más pan", ha prometido una "limpieza total" si llega a Moncloa para salir del "triángulo tóxico de corrupción, mentira e incompetencia".

"España necesita un cambio y ese cambio lo necesita porque vive atrapada en un triángulo tóxico de corrupción, de mentira y de incompetencia. Tres heridas abiertas que afectan cada día a la vida de todos los españoles y que tenemos que desinfectar y curar en cuanto podamos", ha proclamado.

Así lo ha asegurado ante la Junta Directiva del PP --máximo órgano del partido entre congresos-- que, a diferencia de otras ocasiones, se ha celebrado con más rapidez de lo habitual dado que el presidente de los 'populares' ponía rumbo a la Feria de Albacete. Aunque ha contado con ausencia de varios 'barones', sí que le han escuchado la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el andaluz Juanma Moreno, el aragonés Jorge Azcón o la balear Marga Prohens.

"DIVIDIR" A LA SOCIEDAD COMO "MÉTODO DE SUPERVIVENCIA"

Según Feijóo, Sánchez "ha renunciado a gobernar" y prueba de ello es que si ni siquiera presenta los Presupuestos Generales del Estado. "Como no tienen proyecto se agarran al único que les queda: dividir la sociedad", ha manifestado, para añadir que "el muro de la investidura" que avanzó Sánchez "sí que lo cumplieron".

El líder del PP ha indicado que esa división "no es casualidad" sino un "método de supervivencia política" que está convirtiendo a la política española "en un foco de toxicidad". Frente a ello, ha pedido a su partido "sentido común" porque "no todo es 'conmigo o contra mí'", ya que, en su opinión, "es compatible e incluso sana la discrepancia entre compatriotas".

"Se puede repudiar lo que ocurre en Gaza sin tener que caer en el antisemismo o llegar a ser felicitado por un grupo terrorista", ha manifestado. De la misma manera, ha indicado que "se puede condenar la violencia y el asesinato sin peros ideológicos". "Y no puede haber matices ante el asesinato de Charlie Kirk", ha aseverado, para añadir que "se puede ser de izquierdas y no justificar o amparar la dictadura criminal de Maduro" en Venezuela.

El presidente del PP ha insistido en su apelación al "sentido común" y ha advertido de que "llevarlo todo al extremo" nos "desgarra como nación" y "puede tener consecuencias nefastas como hemos visto en otros lugares del mundo".

"ESPAÑA NO QUIERE MÁS CIRCO"

El jefe de la oposición ha señalado que para que el cambio "sea profundo" hay "dos condiciones": La primera, "no conceder un milímetro de terreno" al Gobierno de Pedro Sánchez y no caer en sus trampas, por lo que ha emplazado a los suyos a mantener "la guardia alta hasta que llegue" ese cambio.

Y la segunda, ha proseguido, "cuando llegue el cambio, no conceder un milímetro de terreno a nadie que no crea en ese cambio". "No quiero un cambio de espectáculo. Quiero un país soportable, que funcione y que la política deje de ser un problema para la gente", ha afirmado.

Tras asegurar que el PP representa la "alternativa", Feijóo ha resaltado que España "no quiere más circo" sino que quiere "más pan". "Nuestro mandato es preparar un país. Nos corresponde dar claridad frente a la oscuridad y, sobre todo, me corresponde ofrecer un proyecto de nación frente a la sociedad rota que pretenden todos los demás", ha manifestado.

Feijóo ha dicho que si llega a Moncloa el PP se dedicará a "limpiar lo que ha sucedido en este gobierno", "limpiando la toxicidad" que ha querido "transmitir a la sociedad". En su opinión, es necesaria "una limpieza total".

"El cambio que España necesitaba más allá de la alternancia, es una reparación y reconstrucción completa. Es reparar las instituciones manchadas, es reparar la política desviada de un fin noble, es reparar la convivencia, es reparar la confianza perdida. Es reparar para unir y reparar para servir", ha finalizado.