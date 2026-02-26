Feijóo pide que el Rey emérito vuelva a España tras la desclasificación del 23F: "Contribuyó a sostener la democracia"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios de comunicación a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que sería "deseable" que el rey emérito, que reside en Abu Dabi desde agosto de 2020, regrese a España y así lo ha comunicado "personalmente" a Zarzuela antes de expresarlo públicamente, según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'.

Feijóo considera que la desclasificación de los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado". Además, ha emplazado al Gobierno a "decir qué es lo que piensa y aclarar su postura" porque, a su juicio, "no vale" que "no tenga opinión.

Así se ha pronunciado Feijóo un día después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicase el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se acuerda la desclasificación de los documentos relativos al golpe de Estado del 23F llevado a cabo por el teniente coronel Antonio Tejero.

Esos archivos recogen el compromiso de Don Juan Carlos I con el orden constitucional y su papel clave para frenar el intento de golpe de Estado. "Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España", afirmó entonces.

Tras la emisión en TVE de su mensaje contra el golpe de Estado a la 01.12 del 24 de febrero de 1981, el monarca transmitió al general Milans del Bosch su "rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente". "Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás", enfatizó.

RECUERDA QUE EL PROPIO EMÉRITO "HA RECONOCIDO ERRORES"

El presidente del PP considera que la desclasificación de los documentos del 23F "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado". "Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España", ha asegurado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

Feijóo ha indicado que el propio emérito "ha reconocido errores innegables en su trayectoria" pero cree que "quien contribuyó a sostener" la democracia y las libertades "en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país".

Fuentes de la dirección del PP han señalado que Feijóo ha hablado "personalmente" con Zarzuela, antes de escribir este mensaje en redes sociales. "Es un movimiento valiente", han agregado a Europa Press las fuentes consultadas.

"GRACIAS A JUAN CARLOS I NADIE ENTRA AL CONGRESO CON PISTOLA"

Unas horas después, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, Feijóo ha afirmado que la postura del PP está "clara" porque creen que es "el momento oportuno para trasladar" lo que, a su juicio, es "el sentir mayoritario" en España.

El jefe de la oposición ha puesto en valor la actuación del Rey emérito en 1981. "Gracias al rey Juan Carlos I hace 45 años que no entra nadie en el Congreso de los Diputados con una pistola", ha aseverado.

En este sentido, ha indicado que "la figura política del rey Juan Carlos I ha quedado una vez más ratificada y acreditada" y ha añadido que en este momento la mayoría de los españoles piensan que, "si el rey lo considera oportuno, debería volver" a España "y estar aquí tranquilamente como un ciudadano". A su entender, pese a "los errores que ha cometido", "sin duda su balance es extraordinariamente positivo".

"LO QUE NO VALE ES QUE EL GOBIERNO NO TENGA OPINIÓN"

Después de que el ministro Félix Bolaños haya negado que el Gobierno impida el regreso del rey emérito y haya asegurado que depende de él y de la Casa Real, Feijóo ha emplazado al Ejecutivo a "aclarar" su posición.

"El Gobierno debería decir qué es lo que piensa y aclarar su postura. Lo que no vale es que el Gobierno no tenga opinión. Nosotros sí tenemos opinión", ha asegurado ante los medios el presidente del Partido Popular.

Sin embargo, otras formaciones de izquierda han expresado una opinión contraria a la de Feijóo, como el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, quien al ser preguntado por la posibilidad de que regrese el Rey emérito ha respondido rotundo: "Los delincuentes, mejor fuera que dentro".

Por su parte, el secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, ha denunciado una "clarísima operación de blanqueo" de Juan Carlos I con la desclasificación de los documentos del 23F.

FEIJÓO RECRIMINÓ A SÁNCHEZ QUE "CENSURARA" AL EMÉRITO EN EL CONGRESO

Feijóo ha defendido en más de una ocasión estos últimos años la posibilidad de que el Rey emérito regrese a España alegando que si no tiene ningún asunto pendiente con España, no tiene por qué tener menos derechos que los demás ciudadanos, máxime teniendo en cuenta su "positivo" balance.

El pasado mes de noviembre, coincidiendo con la publicación del libro de memorias de Juan Carlos I, Pedro Sánchez le echó en cara sus "loas" al dictador Franco. En ese debate parlamentario, Feijóo recriminó al jefe del Ejecutivo que desde la tribuna del Congreso "cesurara" al emérito.

Así, Feijóo afirmó entonces que si el PP llega a Moncloa "tendrá un Gobierno respetuoso" con la Corona y los jefes del Estado. "Con sus luces y con sus sombras, pero respetuoso con los jefes del Estado", apostilló.

JUAN CARLOS Y SU INTENCIÓN DE REGRESAR "PRONTO"

El pasado 14 de febrero el rey emérito aseguró que se encuentra "excelentemente bien" de salud y que su intención es regresar a España en un futuro cercano.

"Como podrán comprobar, me encuentro excelentemente bien", trasladó entonces Juan Carlos al periodista Carlos Herrera en Abu Dabi. Según añadió, sufre los "problemas de achaques normales" de su edad y bromeó al respecto: "Ya me gustaría tener 20 años, pero no los tengo".