Feijóo pide a Sánchez elecciones porque "no merece" ocupar el Gobierno: "El listón lo puso él mismo"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (d), y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), durante la celebración del almuerzo-coloquio en el Círculo de Empresarios de Galicia. - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este viernes en pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "devuelva la voz a los españoles" y convoque elecciones generales porque "no merece" ocupar el Gobierno: "El listón lo puso él mismo".

Así lo ha señalado el líder 'popular' este mediodía en Vigo durante su intervención en la Tribuna del Círculo de Empresarios de Galicia, donde ha estado arropado de diversos cargos de su partido, como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, o el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López.

Tras iniciar su discurso en gallego, agradeciendo a todos los empresarios que acudieron a escucharlo y que llevan escuchándolo y "entendiéndolo" durante toda su carrera política porque este viernes "jugaba en casa", Feijóo ha hecho un repaso por la situación política actual de España, con un Gobierno que "ha dilapidado la confianza de todas las formas imaginables" por lo que, a su juicio, quienes ocupan el Ejecutivo "no lo merecen".

A partir de aquí, ha hecho un repaso de diversas citas que Pedro Sánchez dijo, en su día, al por aquel entonces presidente Mariano Rajoy, reproduciendo frases del socialista como: "'¿Qué más tiene que pasar?'; '¿Se merece nuestro país estar pendiente de las sentencias que están al caer?', o '¿Va a dimitir o va a continuar aferrado al cargo dilapidando la Democracia?".

"Todas son frases de Pedro Sánchez", ha insistido, indicando que "el listón lo puso él mismo" y eso "le obliga desde hace demasiado tiempo a devolver la voz a los españoles", ha sentenciado.

Tras esta introducción, ha indicado que "España necesita con urgencia cambiar la conversación pública" y una "reconstrucción nacional", por lo que ha relatado las propuestas del PP si llega al Gobierno.

"POLÍTICA NORMAL"

"Lo que propongo es recuperar la política normal, la que gestiona, resuelve problemas concretos. Es lo que he hecho toda mi vida", ha apuntado, preguntándose cuántos minutos al día puede dedicar el Ejecutivo actual a los problemas de los ciudadanos y no a los suyos.

En primer lugar ha hablado de la necesidad de una "economía fuerte", que crezca de forma "sana" y sin "anabolizantes", como pueden ser los fondos europeos de recuperación tras la pandemia.

Para Feijóo el dinero público es "sagrado", indicando que si llega al poder realizará una auditoría "total" para saber "toda la verdad" de en qué se gastaron los más de 180.000 millones más recaudados por el Gobierno.

Precisamente sobre la recaudación se ha centrado en la necesidad de una reforma fiscal que suponga una bajada de impuestos, recordando que no se ha deflactado el IRPF en consonancia con el incremento del IPC, lo que ha hecho que los ciudadanos pierdan poder adquisitivo y que el Estado recaude más.

Alberto Núñez Feijóo también se ha referido a la importancia de incrementar la competitividad y la productividad y dar seguridad jurídica a los inversores. La formación de los jóvenes, la sostenibilidad y la transformación digital serán otros de sus ejes.

"Soy optimista", ha apostillado, esperando formar parte del Gobierno que "España necesita" con la "fuerza inmensa" de la mayoría de los españoles que quiere un cambio.