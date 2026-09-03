Feijóo pregunta a Sánchez por qué tiene "miedo" a Rabat y avisa: pagará sus mentiras ante la Justicia y las urnas

1113980.1.260.149.20260903151615 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo de "mentir a la cara" ante el Pleno del Congreso y ha afirmado que "la operación" de entrada masiva de más de 70.000 migrantes en Ceuta "salió de Marruecos", "fue consentida" por ese país y "hay indicios" de que Rabat "la coordinó y el Gobierno lo sabía". Por eso, ha preguntado a Pedro Sánchez por qué "tiene miedo" a Marruecos.

"Señor Sánchez, míreme, la va a pagar. Ante la Justicia y ante las urnas", ha advertido Feijóo a Sánchez desde la tribuna de la Cámara Baja durante la comparecencia del jefe del Ejecutivo para informar de la crisis de Ceuta tras el asalto de los días 30 y 31 de julio.

Feijóo ha recriminado al jefe del Ejecutivo que haya acudido al Congreso a decir que "no se enteró de nada", con una intervención "demoledora". A su entender, en ese caso debería dimitir "por incompetente" y, "si es falso", "por cómplice". Sin embargo, se ha mostrado convencido de que el Gobierno "lo sabía y lo tapó".

"ESCLARECEREMOS COMPLETAMENTE EL CASO PEGASUS"

Tras asegurar que está sobre la mesa un posible acto de guerra híbrida, el jefe de la oposición ha puesto el foco en el país alauíta, ya que "durante diez horas la gendarmería marroquí dejó entrar a todo quisqui" y Pedro Sánchez se quedó "de brazos cruzados".

"¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?", ha interpelado a Sánchez, para comprometerse después a esclarecer "completamente" el llamado 'caso Pegasus'.

Feijóo ha afirmado que "ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional". "España no puede tener un presidente bajo chantaje, ni tampoco sin control alguno en una situación como esta", ha enfatizado, para subrayar que Ceuta no sufrió una crisis migratoria sino "una invasión que continúa".

LE PIDE CONVOCAR ELECCIONES

El líder del PP ha asegurado que el presidente del Gobierno "no está en condiciones de cumplir las obligaciones que tiene para dirigir una nación, porque no puede garantizar la seguridad del Estado".

"Lo mejor que le ofrece a los ceutíes es que se acostumbren. Y su única salida es que los españoles paguen el resultado de sus deudas personales. En consecuencia, ya no hace nada aquí", ha manifestado, para pedirle de nuevo que disuelva las Cortes y convoque elecciones para que los españoles puedan decidir su futuro.

Como ya hizo ayer, el presidente del PP ha reclamado a Sánchez que asuma personalmente el mando único con "valentía y firmeza" e identificar individualmente a quienes entraron poniendo cuantos recursos del Estado sean necesarios para que "regresen ya". "Usted es el responsable de que el polvorín que hay en Ceuta no estalle. Se lo advierto", ha avisado.

De la misma manera, ha dicho que Sánchez "también es el máximo responsable de asumir las consecuencias para que esto no quede impune" y ha recalcado que en la crisis de Ceuta "hay responsabilidades políticas y responsabilidades judiciales".

El jefe de la oposición ha subrayado que la responsabilidad judicial se dirimirá durante la causa que ya está abierta en la Audiencia Nacional y en la que el Partido Popular se ha personado.

"Y probablemente escale ante el Tribunal Supremo. Hablamos de un ataque a la integridad territorial de la Nación. Y no se va a quedar ahí. Ustedes lo saben. Es obvio que ya actúan por consejo de sus abogados. ¿Verdad, señor Marlaska?", ha dicho, en alusión a la carta del ministro del Interior al director de la Policía pidiendo explicaciones por el informe policial que señala a Marruecos en el asalto.

PIDE CONVOCAR A LA EMBAJADORA MARROQUÍ "NO DE FORMA CLANDESTINA"

Feijóo ha afirmado que "un ataque a la integridad territorial no se administra, se repele" y ha señalado que la ley europea ampara para ello. Por eso, ha dicho que lo que el Gobierno tiene que hacer "no es buscar acomodo a quienes entraron irregularmente, sino garantizar su retorno".

Además, ha reiterado que el Gobierno tiene que convocar a la embajadora de Marruecos en España "no de forma clandestina sino de forma oficial", y llamar a consultas al embajador español en Rabat hasta que haya garantías verificables de un trato leal. También ha subrayado que si fuera presidente del Gobierno propondría al Rey una visita oficial a Ceuta y Melilla y le acompañaría.

Asimismo, ha garantizado que si él llega a Moncloa España tendrá capacidad autónoma para proteger sus fronteras, no subcontratará a nadie su soberanía y las grandes decisiones de política exterior serán debatidas en el Parlamento y defenderán los intereses nacionales.

Feijóo también ha pedido más refuerzos de Policía y Guardia Civil; reconocer a los militares como agentes de la autoridad mientras la crisis continúe; prolongar el espigón del Tarajal; pedir refuerzos de Frontex; y activar el Plan de Reactivación suficiente para Ceuta y Melilla como el que ha presentado el PP, con 650 millones entre 2027 y 2032.

"SE QUERÍA IR DE VACACIONES Y SE FUE"

Feijóo ha censurado que Sánchez se fuera de vacaciones al día siguiente de la avalancha en la ciudad autónoma y compartiera música en redes sociales. "Se largó a compartir la banda sonora. Nerón con Tik Tok y con una frialdad que asusta", ha exclamado, para añadir que "está claro" que "se quería ir de vacaciones y se fue".

Feijóo ha subrayado que un presidente "no tiene derecho a ausentarse de sus obligaciones, y menos en una crisis de Estado", dado que Ceuta "no sufrió una crisis migratoria" sino que "fue una invasión que continúa". Por eso, ha vuelto a defender que hay que "echar" a quienes entraron irregularmente en Ceuta a finales de julio.

Finalmente, y tras calificar de "ejemplar" la actuación del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha recalcado a Pedro Sánchez que "la nación es más fuerte que sus muros, el Estado es más sólido que su Gobierno y ambos serán reconstruidos y sobrevivirán" a este presidente del Gobierno.