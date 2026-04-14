Feijóo proclama que no es "aceptable" que un presidente "con su mujer procesada" no dimita y carga contra Bolaños

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), y el secretario general del PP, Miguel Tellado (d), durante la reunión plenaria de los Grupos Parlamentarios del Partido Popular del Congreso y del Senado, en el Congreso de los Diputados, a 14 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha proclamado este martes que no es "aceptable" tener "un presidente del Gobierno con su mujer imputada y procesada por delitos graves de corrupción", como es el caso de Begoña Gómez, sin que el presidente "dimita" y ha cargado contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por sus "señalamientos" a los jueces que investigan al entorno del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Ni en Hungría, ni en ningún otro lugar de Europa, es aceptable tener a un presidente con su mujer cuatro veces imputada y procesada por delitos graves de corrupción, sin que el primer ministro dimita; no es admisible", ha proclamado ante los diputados y senadores de su partido reunidos en el Congreso.

Según Feijóo, la pregunta es: "¿Por qué lo que no es aceptable en Hungría, ni en ningún otro país de Europa, estamos condenados a padecerlo en España? ¿Por qué tenemos que tragar con señalamientos a la Justicia, hechos por todo el Gobierno en el día de ayer, capitaneados por el ministro de Justicia?".

En este contexto, tras replicar a Bolaños que, "en democracia a la Justicia se la respeta y no se la desprecia", ha señalado a Sánchez como el "culpable de esta situación" y "del máximo deterioro" que, a su juicio, vive "la sociedad española".

Así, ha recordado que además de a Gómez, la Justicia también ha investigado al hermano del presidente, y dos ex responsables de Organización del PSOE --José Luis Ábalos y Santos Cerdán-- están "pendientes de juicio", ha incidido en que tampoco es "aceptable que las campañas internas de un partido las financie una red de prostíbulos y las gestione un portero de un club nocturno", en referencia a las primarias socialistas y al también procesado, el exasesor Koldo García.

PARALELISMOS CON HUNGRÍA

"Yo cumpliré con mi deber moral de denunciar la degradación a la que Sánchez está sometiendo a España y cumpliré con mi deber político de reconstruir todo lo que ha arrasado", ha garantizado el líder del PP, quien ha intentado en todo momento hacer un paralelismo entre la situación a la que Viktor Orban llevó a Hungría en sus 16 años de gobierno y la que vive España desde que gobierna Sánchez.

Según su lectura, el resultado de Hungría "es también la derrota de una forma de entender la política y el ejercicio del poder" y, en este contexto, el "deber" del su partido es "liberar a Europa del Orban del Sur", como desde este lunes llaman los 'populares' a Sánchez.

Feijóo ha insistido en la idea de que la "degradación" y "decadencia" se han instalado en España con una "corrupción normalizada" que se "desborda día a día", con los "insultos directos a la Justicia y a los medios de comunicación" y con la ocultación por parte del Gobierno de "pruebas del accidente de Adamuz y del apagón" de hace casi un año.

NO HAY POR DÓNDE COGER LA LEGISLATURA

"El problema no es sólo el origen de la legislatura, la base de transacciones impúdicas con sus socios. Es que vivimos en una acumulación de anomalías inmorales. Una detrás de otra, sin pausa, sin corrección, sin límite. Es que no hay por dónde coger esta legislatura", ha resumido, acusando al Gobierno de "vaciarlo todo" y añadiendo que lo peor es que "la sociedad española se ha acostumbrado".

En este punto, ha recriminado a Sánchez que haya "vaciado" el Congreso y el Senado, "depositarios de la voluntad popular". "Yo acuso formalmente al presidente del Gobierno de incumplir durante toda la legislatura la obligación constitucional de presentar los presupuestos", ha dicho, antes de afearle que gobierne "no sólo de espaldas" al Parlamento sino en su "contra", desoyendo decisiones "avaladas mayoritariamente en las Cámaras" sobre política fiscal, de vivienda, de energía o de inmigración.

Feijóo ha finalizado su intervención con un arenga a sus diputados y senadores: "Nosotros no estamos aquí para resignarnos, para limitarnos a patalear, para adaptarnos a esta decadencia ni para aprovecharnos de ella, estamos aquí para corregirla". Y les ha instado a llevar a cabo esa tarea con "exigencia y preparación".

"No podemos normalizar nunca lo que no es normal. Sigamos pidiendo explicaciones, señalando responsabilidades, no les vamos a pasar una", ha avisado, a la par que ha reclamado que estén preparados porque "el cambio no puede ser solo una expectativa" sino que debe ser "una realidad lista para activarse de manera inmediata".

Por eso, ha exhortado a sus parlamentarios a seguir preparando "la alternativa" que deberán aplicar "desde el primer día". "Entramos en la fase final de la legislatura y de ella no cabe esperar nada más que la traca final de la degradación que este Gobierno ha generado. Pero también estamos más cerca de lo que queremos. No estamos a la espera de un final que va a llegar estamos construyendo el comienzo del cambio", ha aseverado.