Feijóo promete blindar la frontera ante posible "invasión": "Si tengo que aplicar articulo 8 de la Carta Magna, lo haré"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), durante la inauguración de las Jornadas Parlamentarias del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid, en el hotel EXE Getafe, a 5 de septiembre de 2026, en Getafe, Madrid (España). La sexta edición de estas Jor - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este martes "blindar" la frontera de España si recibe información de que puede producirse una posible "invasión" como la que tuvo lugar en Ceuta a finales de julio. Además, ha asegurado que él quiere tener una "buena relación" y ser "leal" con Marruecos si llega a Moncloa, pero para eso el país vecino le tiene que "respetar" y ser "leal" también con él.

En una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha indicado que si gobierna dará "todos los instrumentos a los Servicios de Inteligencia" de España para que le adviertan de lo qué está ocurriendo como, a su juicio, ya hicieron con el Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la entrada masiva de inmigrantes de Ceuta de hace 40 días.

"Le haré caso a los Servicios de Inteligencia. Y yo, si tengo que actuar y aplicar el artículo 8 de la Constitución, lo haré. Para eso está. Y el artículo 8 de la Constitución dice que le corresponde a las Fuerzas Armadas, al Ejército de Tierra, Aire y Marina, garantizar la integridad territorial de nuestro país", ha resaltado.

En este sentido, ha insistido en que hay que "blindar la frontera" si se dispone de "información de que puede haber una invasión que está ordenada a través de redes sociales" coincidiendo con la Fiesta del Trono en Marruecos y que se "dan las condiciones meteorológicas" además para que "haya muchas personas que puedan entrar a nado en Ceuta". En caso que de él gobernara, ha dejado claro que actuaría: "Y lo haré con el respeto máximo a Marruecos, pero con el respeto máximo a mi país".

DENUNCIA QUE NO SE DEJE COMPARECER A DIRECTORA DEL CNI

Una vez más, el jefe de la oposición se ha quejado que no se "deje" comparecer a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

"Es una crisis de Estado y el Servicio de Inteligencia tiene que informar en el formato de secreto en la Comisión de Secretos Sociales en el Congreso de los Diputados. La ministra de Defensa se niega a dar instrucciones y a facilitar esa comparecencia y, por supuesto, el presidente del Gobierno", ha criticado.

Al ser preguntado por los informes sobre la crisis de Ceuta que desclasificará este martes el Gobierno, Feijóo ha expresado su falta de confianza en esos documentos que se van a publicar y ha pronosticado que esos informes "están recortados".

"Los que dicen que no pueden saberse dicen que no pueden saberse", ha dicho, para añadir que él se "fía mucho más" de la investigación que hace la Audiencia Nacional sobre un "delito contra la integridad territorial" de España.

Interrogado si el PP hace 'listas negras' --después de que 'El Confidencial' haya publicado que Interior elaboró un dosier secreto con decenas de periodistas fichados por su ideología--, Feijóo ha replicado: "La verdad es que no, se lo aseguro". Dicho esto, ha añadido que es "muy interesante" que el Ejecutivo tenga "más información de los periodistas españolas que de lo que puede ocurrir en una invasión marroquí".

"DESDE PEGASUS LA RELACIÓN CON EL GOBIERNO MARROQUÍ MUTA"

El líder del PP ha alertado de que desde la filtración de Pegasus "la relación del Gobierno de España con el Gobierno marroquí muta", provocando un "cambio en la totalidad" de la estrategia diplomática. "Hay una crisis de Estado y el presidente del Gobierno no es libre para tomar las decisiones en defensa de la integridad territorial de nuestro país", ha añadido.

Además, ha criticado que el Gobierno se fuera de vacaciones "durante el mes" en plena crisis territorial. "Eso no lo hace nadie", ha exclamado, para calificar de "disparate" la actuación del Gobierno, con ministros que van "como pollo sin cabeza". "Nunca he visto una crisis peor gestionada", ha exclamado.

En este punto, ha destacado que se han incrementado las agresiones sexuales y las violaciones en Ceuta y ha subrayado que hoy empieza el curso escolar y el material que llevan al colegio los niños es gas pimienta. "Ceuta necesita normalidad, verdad y futuro", ha aseverado.

Feijóo ha asegurado que "la soberanía de un país no se subcontrata, la integridad territorial de un país no se negocia, se defiende". "Por tanto, primero, actitud preventiva, segundo, realidad y lealtad, pero contundencia en las relaciones con Marruecos y, en tercer lugar, lógicamente, activar toda la capacidad del Estado para trasladar y retornar a esas personas de acuerdo con el Pacto de Migración y Asilo y con el Reglamento de Retorno que rige en Europa", ha explicado.

CRITICA LA "DISPLICENCIA" CON LA QUE SÁNCHEZ HABLÓ DEL REY

Asimismo, ha calificado de "lamentable" la "displicencia" con la que Sánchez habla del Rey diciendo que lleva "20 años sin ir a Ceuta cuando lleva 12 años de jefe del Estado". "Él sabe que el Rey no puede ir a Ceuta si Sánchez no lo autoriza", ha manifestado, para reiterar que él cree que el jefe del Estado "debe ir a Ceuta acompañado por el presidente del Gobierno".

Ante las críticas del titular de Transportes, Óscar Puente, acusando al PP de poner palos en las ruedas a la solución en Ceuta, Feijóo ha indicado que es un ministro "que vive de la polémica" y "no se ocupa de su ministerio". Así, ha dicho que "todavía tiene sin resolver las 46 muertes del AVE" y las infraestructura viarias "están sin conservación".

"El señor ministro del Fomento probablemente sea el peor ministro del Fomento que haya tenido la democracia española", ha afirmado el presidente del Partido Popular, para recalcar que Puente "es un polemista, no es un ministro".

ALERTA DE UN EFECTO LLAMADA SI HAY REPARTO DE MENORES

En cuanto a si el Gobierno impone al PP aceptar el reparto de menores migrantes, Feijóo ha señalado que el PP cumple las leyes "siempre" pero ha avisado que "lo que no se puede hacer es amplificar el efecto de llamada para que cualquier menor del continente africano sepa que si entra" en España "automáticamente se van a poner a disposición los servicios de protección del menor" del país.

En este punto, el presidente del PP ha recalcado que Marruecos "es un país seguro de acuerdo con la Unión Europea" que va a "celebrar" un Mundial y, por tanto, debe aceptar el retorno de esos migrantes.

Ante el hecho de que haya sindicatos policiales que defiendan el estado de excepción porque las filiaciones van lentas y la situación se puede enquistar, Feijóo ha defendido establecer tres turnos de los funcionarios de extranjería para "identificar a los mayores y filiar a los menores y, por supuesto, hacer una acción diplomática".

SABER QUÉ HA ACORDADO SÁNCHEZ SOBRE EL SÁHARA OCCIDENTAL

Al ser preguntado si cambiará la posición del Gobierno con respecto al Sáhara si llega a Moncloa, Feijóo ha indicado que cualquier decisión será "votada en las Cortes". "Cuando tengamos la información de exactamente qué es lo que unilateralmente ha acordado el señor Sánchez, que no España, en relación con el Sáhara Occidental, tomaremos una posición al respecto y la trasladaremos a las Cortes, que es donde se toman las decisiones en política exterior", ha apostillado.

Además, ha recordado que él tuvo una reunión con el primer ministro marroquí "hace algún tiempo" y le preguntó por este asunto. Entonces, ha proseguido, le trasladó que él no puede comprometerse a cumplir un acuerdo que desconoce. "Y es que no hay nadie en España, salvo Sánchez, y no sé si hubo dos o tres más, que conozca exactamente qué es lo que ha pactado Sánchez con Marruecos y el Sáhara Occidental", ha abundado.