Feijóo propone una 'ley de nietos vasca' para que los exiliados por ETA puedan votar en Euskadi y Navarra

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del Partido Popular (PP), en el Palacio de Exposiciones y Congresos, a 15 de noviembre de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, propondrá lo que el PP ha denominado una 'ley de nietos vasca' para que los que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por causa del terrorismo de ETA puedan volver a ejercer el derecho al voto en el municipio en el que estuvieran empadronados.

Feijóo ahondará en este asunto en el acto electoral que celebrará este lunes por la tarde en Pamplona junto a la presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Cristina Ibarrola, el presidente del PP de Navarra, Sergio Sayas, y la candidata al Congreso, Leticia San Martín.

Fuentes del PP han avanzado que allí hará mención a esta reforma legal para "facilitar la voluntaria participación en las elecciones de aquellas personas que fueron expulsadas de Euskadi en los momentos más duros de la violencia y el terror en las calles del País Vasco".

De esta forma, el presidente del PP aprovechará ese mitin en Pamplona, una autonomía y una ciudad cuyos gobiernos "se basan en las alianzas entre el PSOE y Bildu", para desvelar una de las medidas que estaba pendiente de concretar en el programa del partido para las generales del 29 de noviembre, han añadido las mismas fuentes.

VOTAR EN EL MUNICIPIO EN EL QUE ESTUVIERAN EMPADRONADOS

En concreto, se trata de la medida 132 de su programa 'La Reconstrucción Nacional', en el que asegura que "quienes tuvieron que huir de ETA podrán volver a votar en su municipio". Feijóo presentó ese documento hace seis días en Madrid pero dejó algunos huecos con anuncios que desvelará en campaña.

"Promoveremos la reforma de la ley electoral para que todos aquellos que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por causa del terrorismo de ETA puedan volver a ejercer el derecho al voto en el municipio en el que estuvieran empadronados", reza textualmente en el programa del PP, que ha recogido Europa Press.

Feijóo hace esta propuesta un día antes de viajar a Guipúzcoa para apoyar a su candidato al Congreso, Jon Echevarría, y al resto de compañeros del Partido Popular vasco que están siendo "agredidos, amenazados y amedrentados por los violentos cuyo referentes políticos sostienen el Gobierno de Pedro Sánchez", según el PP.

De hecho, este domingo en un acto de campaña en Santander, el presidente del PP pidió al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ordene a sus socios que "no violenten la campaña" --en referencia a Bildu-- tras ese intento de agresión a Echeverría en Hernani.

POR LA MAÑANA, PARADA EN LLEIDA

Por la mañana, el líder del PP recala en Lleida (Cataluña) para visitar la explotación agrícola y ganadera La Carbona, junto al presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, el candidato número uno al Congreso, Roger Melero, y el presidente del PP de Lleida, Xavi Palau.

En ese acto trasladará un mensaje sobre el sector primario, con el que el PP ha trabajado en el último año la elaboración de un Libro Blanco por el futuro rural de España. También hará referencia a la inmigración de la que se nutre, entre otros, el sector agroganadero en algunas partes de España.

Según el PP, Lleida es uno de los lugares que mejor refleja la necesidad de mano de obra y, al tiempo, "la problemática que genera la inmigración irregular descontrolada", han añadido las mismas fuentes.