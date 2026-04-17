Feijóo respalda a Corina Machado: España debe estar con la libertad y no "con la dictadura escondida en Barajas"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mantiene un encuentro con la opositora venezolana María Corina Machado, a 17 de abril de 2026, en Madrid (España). Feijóo se reúne con María Corina Machado en Madrid para escenificar el apoyo del Pa - Eduardo Parra - Europa Press

Exige también un calendario explícito para unas elecciones libres, con garantías, y el regreso de la opositora a Venezuela

Machado dice que queda por desplazar la "estructura criminal del poder" del régimen de Maduro y el regreso de "todos" los venezolanos

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su respaldo a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que ha sido recibida este viernes con una fuerte ovación por la cúpula nacional en la sede de 'Génova', y ha defendido el apoyo de su partido a la causa que enarbola.

"El sitio de España es al lado de María Corina y no de la tiranía que le ha perseguido y le sigue persiguiendo. El sitio de España es con la libertad, con luz y taquígrafos, y no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas", ha exclamado el líder del PP durante su intervención junto a la opositora, en referencia a la llegada de la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al aeropuerto madrileño en 2020, donde fue recibida por el exministro José Luis Ábalos.

Feijóo también ha reclamado que no debe haber matices entre "democracia y dictadura, libertad o represión", y ha apelado a una transición en Venezuela, en la que se acabe el "miedo" y "puedan votar sin amenazas, sin fraude y con garantías", "con un calendario explícito" y "cuanto antes".

El presidente del PP se ha felicitado, no obstante, con que la transición en Venezuela se haya iniciado, y porque "los presos políticos, algunos de ellos, vuelven a abrazar a los suyos y a la libertad", si bien ha recordado que este periodo hacia la democracia "no está terminado" y "no será completo" hasta que "no queden presos políticos" y regrese Corina Machado a su país.

"NO PODEMOS MIRAR PARA OTRO LADO"

Feijóo ha reivindicado a María Corina "la legitimidad moral del pueblo venezolano" y le ha dado las gracias por ser "una de las grandes voces de la libertad y de la democracia en todo el mundo". Dicho esto, ha alabado la trayectoria de la opositora, un "ejemplo de coherencia, pero también de determinación", que ha defendido "en las circunstancias más difíciles y con valores que van más allá de las ideologías concretas".

"Esos valores son patrimonio de las sociedades abiertas: la libertad, la dignidad humana, el Estado de Derecho, la paz civil. Y eso merece el mayor reconocimiento", ha dicho el líder del PP, que ha destacado además que, tanto ella como el opositor venezolano Edmundo González, son un ejemplo por defender estos principios "con una convicción inquebrantable" y con el "coste" que eso les ha provocado.

En este contexto, Feijóo ha reclamado que España "no puede mirar para otro lado" con Venezuela por la historia y lengua que comparten y por los venezolanos que están en nuestro país. "A los autócratas no se les complace, se les combate con la verdad, con el coraje y con la democracia. Los derechos humanos no son negociables. No dependen del contexto ni de la geografía, ni de la conveniencia de cada momento", ha enfatizado

VENEZUELA, UNA INSPIRACIÓN

Por su parte, Machado ha señalado que Venezuela se enfrenta ahora al "reto mayor", que es terminar de concretar el desplazamiento del régimen chavista que derrotaron "espiritualmente, electoralmente y ahora militarmente", instando al mundo a que también luche por la libertad, "más que nunca".

"Queda desplazar esta estructura criminal del poder", ha afirmado, para después instar a avanzar en "la liberación total de todos los venezolanos que siguen presos" y que regresen "todos" para ejercer la soberanía popular a través del voto.

Machado ha puesto en valor que Venezuela ha sido una "inspiración" para "el mundo entero" por la organización ciudadana que ha peleado para la libertad, en una etapa de "represión brutal", donde "miles de venezolanos fueron agredidos, detenidos, torturados o asesinados" y "muchos de ellos tuvieron que huir al exilio" y ser acogidos en España. "Y fue por el simple hecho de haber defendido el derecho a la expresión a través del voto", ha lamentado.

OVACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL PP

La líder opositora ha sido recibida con una fuerte ovación en la puerta de la sede de 'Génova', donde le esperaban distintos cargos de la dirección nacional y el propio Feijóo, que ha trasladado a María Corina el agradecimiento por su valentía, entre gritos de "libertad". También ha sido recibida por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

Aparte de la reunión con Feijóo, María Corina Machado se verá el sábado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le entregará este viernes la Llave de Oro a la también Premio Nobel de la Paz, en un acto fijado a las 18.00 horas en la Casa de la Villa. No ha sido recibida, en cambio, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra en Barcelona con motivo de las cumbres con líderes progresistas.