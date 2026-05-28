Feijóo reta a los socios del PSOE a actuar porque el Gobierno "podrido" de Sánchez "exige algo más que abstenerse"

(I-D) El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el Secretario General del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante un encuentro del PP, a 28 de mayo de 2026, en Leganés, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que hará "todo lo posible para cambiar" al Gobierno "podrido" e "indecente" de preside Pedro Sánchez y ha retado a los socios del PSOE a actuar porque el "carrusel delictivo protagonizado" por el Ejecutivo "exige algo más que abstenerse del problema".

"Los socios de Sánchez tienen que decidir qué pesa más, si su conveniencia política o su responsabilidad democrática", ha declarado Feijóo en un acto en Leganés (Madrid) para conmemorar el tercer aniversario de las elecciones autonómicas y municipales de 2023.

Así se ha pronunciado un día después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pasaran 12 horas en la sede del PSOE en Ferraz recabando información del llamado 'caso Leire Díez', en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional que indaga si hubo pagos desde el Partido Socialista a una presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.

"UN GOBIERNO BLOQUEADO Y APESTADO POR LA CORRUPCIÓN"

Feijóo ha dicho que hoy quería poner en valor "la diferencia entre un Gobierno bloqueado y apestado por la corrupción" y "un conjunto de políticos decentes, los alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular".

Según ha recalcado, los regidores y 'barones' del PP no tienen "ningún problema de corrupción" y "no lo van a tener porque es el sello" de su partido. "Os lo puedo asegurar", ha garantizado, para destacar que en España están viviendo en este momento "un auténtico carrusel delictivo, insostenible e indecente protagonizado" por el Gobierno de Sánchez.

Un día después de la comparecencia de Sánchez ante los medios en Roma, tras su audiencia con el Papa en el Vaticano, Feijóo le ha recriminado que se "permita tomar en broma todo lo que está pasando", algo que, a su juicio, es "un insulto a la decencia de los españoles".

"EL GOBIERNO ENTERO ESTÁ ATRAPADO POR UNA DINÁMICA CORRUPTA"

"España está abochornada por los escándalos, pero también por la nula altura moral de quien los ha protagonizado, de quien los ha amparado y de quien los ha consentido", ha aseverado. Según ha recalcado, "todo el mundo" está viendo a España como "un nido de corrupción organizada internacional" y ha subrayado que eso afecta a la "reputación" del país.

A su entender, "la gravedad no está solo en cada hecho concreto, sino en la confirmación de que el Gobierno entero está atrapado por una dinámica corrupta y enfermiza". "Ya nadie puede asegurar que existan en el Gobierno espacios intactos y libres de corrupción", ha manifestado.

Según Feijóo, "lo que está podrido es el núcleo del poder" y "la redada de ayer fue al sanchismo en su conjunto, no a una parte de él". Es más cree que esa "resistencia desesperada" de Sánchez a Moncloa solo se explica o "por la avaricia de ampliar el botín" o por el "miedo a no ser capaz de esconderlo".

IR A LAS URNAS, "UN CLAMOR SOCIAL"

Feijóo ha indicado que de este "colapso" se sale devolviendo la palabra a los españoles en las urnas y convocando elecciones, algo que, a su juicio, no solo es "una evidencia política" sino "un clamor social".

Así, ha subrayado que cada vez hay "más ganas de cambiar" esto porque la gente quiere un Gobierno "decente" y unas "instituciones fiables". Según ha reiterado, para devolver la palabra a la gente, solo hay "dos opciones": que Sánchez convoque las elecciones porque tiene "competencia exclusiva" para hacerlo"; o que "quienes sostienen parlamentariamente a un Gobierno sin presupuesto, sin mayoría y sin decencia, dejen de hacerlo".

En este contexto, y en medio del debate sobre una posible moción de censura, Feijóo ha puesto un día más el foco en los aliados parlamentarios de Sánchez y del PSOE. "El momento exige algo más que abstenerse del problema y hay que trabajar para resolverlo", ha recalcado.

PROMETE ESTAR "A LA ALTURA" PORQUE EL PP ES LA "ALTERNATIVA"

En este punto, Feijóo ha afirmado que su partido estará "a la altura" porque es la "alternativa". "Haré todo lo posible para cambiar el Gobierno. Cuando digo todo, digo todo. España necesita una reacción democrática y política", ha asegurado.

El jefe de la oposición ha indicado que comprende a los ciudadanos que se sienten "abrumados, muchos de ellos votantes" del PSOE, porque lo que está ocurriendo es "muy duro" y "difícil de soportar", algo que puede llevarles a la "desafección" en la política.

"Pero a todos les quiero decir una cosa: los corruptos que nos han estado gobernando todos estos años, no están ganando, están perdiendo. Y nuestro reconocimiento por tanto a los jueces independientes, a los fiscales independientes y a las instituciones", ha proclamado, para añadir que el Gobierno "está podrido, pero la democracia española no".

Feijóo ha señalado que España necesita otro Gobierno "que no deje ni rastro de toda esta podredumbre", que "limpie el Estado", que "regenere la democracia" y que "sane" a la nación. "Mi empeño personal es demostrar a los españoles que hay una forma honrada de hacer política", ha abundado, para concluir: "Os garantizo que antes o después lo vamos a conseguir".