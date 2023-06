Feijóo: "Si el PP gana, el PSOE tendrá una oportunidad para reconstruir el partido que existía antes de Sánchez"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (c), y el presidente de la Xunta y líder del PP autonómico, Alfonso Rueda (i), participan en la Junta Directiva del PPdeG para reconocer la labor del 28M y engrasar para julio, en el Multiusos Fontes do Sar, a 11 de j

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (c), y el presidente de la Xunta y líder del PP autonómico, Alfonso Rueda (i), participan en la Junta Directiva del PPdeG para reconocer la labor del 28M y engrasar para julio, en el Multiusos Fontes do Sar, a 11 de j - Álvaro Ballesteros - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha augurado que protagonizará el próximo 23 de julio una "victoria inapelable" frente a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "ya no tiene ilusión", y tras reprobar su actitud con los suyos, ha trasladado un mensaje a los socialistas: "Si el PP gana y gobierna, habrá una oportunidad histórica para reconstruir el PSOE que existía antes de Sánchez".

En el vestíbulo de un Multiusos do Sar lleno --con más de un millar de militantes y simpatizantes--, Feijóo se ha dado el primer baño de masas de la precampaña en su tierra. Ha subido a gritos de "presidente, presidente" y, aunque ha rechazado "confiarse" y ha esgrimido que no le gusta "alardear", ha admitido que considera que "las cosas van bien".

Como ejemplo, ha esgrimido que empieza a enfrentarse a "lo mismo" que le antecedió sus victorias gallegas: "todos me insultan y la izquierda pasa más tiempo con las listas que con su programa".

"Saben que van a tener que repartirse muchos cargos porque no van a gobernar. Si pasa lo mismo que aquí es porque vamos a obtener una victoria inapelable en las urnas de toda España", ha aseverado, antes de aseverar que Sánchez "ya no tiene ilusión" y de ejemplificar con lo sucedido en el Comité Federal.

"No fue tan entretenido como aquel en el que echaron a Sánchez, pero no estuvo mal. Hubo purgas en las listas, candidatos que dimitieron en bloque y barones que no fueron. Ayer el 'sanchismo' felicitó a los que perdieron el 28M y los blindó en sus listas. Y a los pocos que se mantienen en las comunidades socialistas, los despreció. Hace 15 días España habló y el 'sanchismo' no ha entendido nada", ha afeado.

Y en este punto, ha manifestado que espera que los socialistas "tomen nota" y sean conscientes de que "si el PP gana y gobierna, habrá una oportunidad histórica de reconstruir el PSOE que existía antes de Sánchez".