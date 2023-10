Feijóo tacha de mascarada la investidura y pide para Cataluña una "revolución de la verdad"

Pregunta si se está intentado agotar plazos para que no haya "una investidura alternativa"



BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que "Cataluña necesita una revolución de la verdad y una revolución de la política de la verdad", en vez de que la negociación para investir de nuevo a Pedro Sánchez (PSOE) sea lo que ha calificado de una mascarada.

"Se establecen líneas rojas, se borran, se firman con pompa acuerdos para un gobierno de coalición, pero todo forma parte de una cierta mascarada para tapar la verdad, y esta es que los únicos protagonistas son los partidos independentistas; Sánchez es un actor de reparto", ha dicho en el Fórum Europa, donde ha agradecido expresamente la asistencia del expresidente de la Generalitat José Montilla (PSC).

Tras considerar que Cataluña ha estado inmersa en una "espiral de mentiras" durante años que han dañado su economía, sociedad e instituciones, cree que éstas también tuvieron lugar semanas antes y posteriores a las elecciones generales.

Según Feijóo, desde el Gobierno y la Generalitat se mintió antes de los comicios al afirmar que Catalunya está mejor que en 2017, y también después cuando elogiaron "las bondades de una mayoría progresista".

AMNISTÍA

En su opinión, una amnistía no resolverá los problemas de la sociedad catalana en materia de sanidad, educación o vivienda, "y mientras el debate se encuentre monopolizado por temas abstractos, mayor será la división".

"La amnistía no es una reconciliación, es una transacción política exclusivamente. El amnistiado ha dicho que lo va a volver a hacer. No hay ningún tipo de cambio de posición. La amnistía no cabe en el ordenamiento jurídico, por lo que no se puede negociar algo que es ilegal", ha advertido.

Además de reprochar el poco tiempo que le dieron para recabar los apoyos de su fracasada investidura, ha lamentado que aún no se haya fijado una fecha para la investidura de Sánchez tres semanas después de haber recibido el encargo.

Así, ha preguntado si se está intentado "agotar los plazos para que no haya la posibilidad de una investidura alternativa", tras lo cual ha manifestado su preocupación por que el poder ejecutivo controle todo el legislativo, ha dicho literalmente.

"La investidura de Sánchez es la expresión más clara de que el Gobierno ha intervenido el Congreso", según él, y ha reivindicado haber ganado las elecciones generales y haberse presentado a una investidura.

ACUERDO PSOE-SUMAR

Sobre el acuerdo del PSOE y Sumar, considera que contiene "demasiadas alharacas" y, tras constatar que el único apoyo público con el que cuenta Sánchez es Bildu, ha recalcado que se necesita saber qué harán Junts y ERC, y también Podemos.

"Lo que se firmó ayer es mucho ruido y poca concreción", ha subrayado el líder popular, que critica que el pacto recoja medidas que afectan a las comunidades como la rebaja de las listas de espera o la gratuidad de las escuelas infantiles de los 0 a los 3 años, entre otras cuestiones.

En cuanto a la reducción de la jornada laboral, ha subrayado que es legal en España tener una jornada de 37,5 horas semanales y que "no hay ninguna ley que lo impida", y que eso es posible si se ponen de acuerdo los comités de empresa y las compañías en los convenios colectivos.

"¿Va a ser obligatoria en todas las empresas? ¿Quiere decirse que en España la negociación colectiva queda derogada a partir del acuerdo entre PSOE y Sumar? No creo", ha destacado Feijóo, que también ha criticado que el pacto incluya eliminar vuelos si hay alternativa en tren en dos horas y media.

Así, ha preguntado si se suspenderá el puente aéreo: "Si suspenden el puente aéreo quedarán prohibidos en España los vuelos en Falcon y Super Puma", ha dicho.