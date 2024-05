Feijóo trabaja con el escenario de "ganar claramente" al PSOE en las europeas

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, es "proeuropeísta" y ha afeado al PSOE sus críticas cuando la candidata socialista a las europeas, Teresa Ribera, también ha dicho que se "puede dialogar" con ella. A su entender, Meloni "no es homologable" al primer ministro de Hungría, Víktor Orbán y lo ha comparado con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien, a su juicio, no es "homologable" con el PSOE en lo que dice públicamente.

"Yo lo que he dicho y lo mantengo es que nosotros no debemos pactar con la extrema derecha en Europa", ha declarado Feijóo en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, al ser preguntado por sus declaraciones sobre Meloni asegurando que no le parece homologable a otros partidos de extrema derecha de Europa.

Feijóo ha precisado que se estaba refiriendo a las manifestaciones previas que había realizado la candidata del PPE a la Presidencia de la Comisión, Ursula von der Leyen, sobre este asunto. En cualquier caso, Feijóo ha recriminado al PSOE que le critique por esas palabras cuando Pedro Sánchez se reúne con Meloni y su candidata, Teresa Ribera, hace declaraciones asegurando que se "puede dialogar" con la primera ministra de Italia.

Feijóo ha aludido así a las declaraciones de Ribera en el diario El Correo cuando se le preguntó si era posible que llegara a alianzas con los Conservadores y Reformistas (ECR), el grupo en el que está integrado el partido de Meloni y la vicepresidenta respondió: "Pues depende de la aritmética del Parlamento después del 9 de junio. Si las propuestas que hacen son propuestas con arreglo a los valores de más Europa, de respeto a la democracia, las reglas de juego, pues habremos visto una reincorporación a la normalidad europea".

El presidente del PP ha censurado que su partido por decir una "cosa similar", el PSOE ya esté "con la ultraderecha europea", algo que, a su juicio, es un ejemplo de "cinismo" de los socialistas. Según ha insistido, él ha dicho y mantiene que no deben "pactar con la extrema derecha en Europa".

"Y lo que he dicho y lo que mantengo es que la señora Meloni está defendiendo el Estado de Derecho, ha firmado el Pacto de Inmigración Europeo y se declara proeuropea. Y de la misma forma que a lo mejor el señor Page no es homologable al Partido Socialista, por lo menos por lo que dice, otra cosa es por lo que hace, pues en ese contexto, sigo diciendo que la señora Meloni, no es homologable el señor Orban, por ejemplo", ha indicado.

RECHAZA PACTAR CON LA EXTREMA DERECHA EN EUROPA

Feijóo ha insistido en que Meloni votó a favor del pacto de inmigración europeo mientras que los eurodiputados de Vox votaron en contra. "La señora Meloni es proeuropeísta y, por lo que escuchamos algunos dirigentes del partido de Abascal, no lo es", ha manifestado, para señalar que "hay diferencias". Es más, ha dicho que Meloni preside el Gobierno italiano mientras Vox es la "tercera fuerza parlamentaria" en España.

Al ser preguntado por qué defiende que no se pacte con la extrema derecha en Europa cuando el PP lo ha hecho en España con Vox en la Comunidad Valenciana o Castilla y León, Feijóo ha justificado esos acuerdos y ha dicho que no hay "contradicciones" con el programa electoral con el que el PP se presentó a las autonómicas. Además, ha destacado la estabilidad política que hay en esas regiones.

"En las CCAA donde gobierna el PP, hay estabilidad política, se está cumpliendo el programa electoral y estamos siendo útiles. En este momento el gobierno de España está colapsado, ha roto el gobierno, ya no se ponen de acuerdo en las votaciones en el Congreso de sus propias iniciativas, se han quedado sin aliados parlamentarios y no han presentado siquiera los Presupuestos", ha manifestado, para añadir que "además los problemas personales" de Pedro Sánchez "ocupan la agenda política", en alusión a la labor de su esposa, Begoña Gómez.

GANAR LAS EUROPEAS Y SI NO SERÁ UN "FRACASO"

Feijóo ha subrayado que el objetivo del PP es ganar las elecciones europeas del 9 de junio y cree que así ocurrirá. "Yo salgo a ganar, salimos a ganar", ha enfatizado, tras recordar que las encuestas no acertaron en las elecciones gallegas, ni en las vascas y catalanas.

Preguntado si le vale con ganar o debe haber una distancia notable con el PSOE, Feijóo ha indicado que van a intentar ganar esos comicios. "Yo considero que sería un fracaso perder las elecciones europeas. La distancia, déjeme usted hacer la campaña y si quiere usted saber mi opinión el día anterior, yo se la voy a decir. Pero en este momento en lo que trabajamos es con el escenario de ganar claramente al PSOE, ser primera fuerza y ser, junto al PPE el partido que dirija Europa", ha agregado.

VE EN LA MOVILIZACIÓN DE LA PUERTA DE ALCALÁ, UN "ÉXITO"

Feijóo ha justificado la movilización del PP en la Puerta de Alcalá este domingo porque la ley de amnistía "no pasó por las urnas" y están ante un "supuesto de ilegalidad". De hecho, ha destacado que los letrados del Senado en su informe, advirtiendo de "16 supuestos de inconstitucionalidad".

Además, ha explicado que protestaron después de que el Gobierno considere que "cualquier medio de comunicación que le critique es un medio hostil" y apunte a una posible "corrupción judicial" en España. "Todas estas consideraciones son las que nos ha llevado a convocar una concentración en el día de ayer y a celebrarla, yo creo que con un notable éxito", ha dicho, sin descartar que pueda haber más concentraciones en el futuro aunque ha dicho que "si la tienen que hacer, la harán".

Al ser preguntado por qué su candidata a las europeas, Dolors Montserrat, no habló en ese acto, Feijóo lo ha justificado porque había cinco intervenciones previstas si bien cree que le deberían haber hecho un "hueco" porque es "la persona que más ha defendido el Estado de Derecho en Europa". "La verdad es que el orden y la escaleta no fue una decisión mía", ha zanjado.