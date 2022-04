Feijóo traslada al Rey su "perplejidad" por lo ocurrido con el Sáhara y le comunica que pedirá a Sánchez bajar el IRPF

Rechaza que bajar impuestos sea un "suicidio" para el Estado del Bienestar y avisa que decir 'no' es incumplir lo acordado en La Palma

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado este miércoles al Rey su "perplejidad" por el cambio de posición sobre el Sáhara y ha criticado los "bandazos e improvisaciones" del Gobierno. Además, le ha comunicado que exigirá al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una bajada del IRPF para afrontar la inflación del 9,8% y ha avisado que el apoyo del Grupo Popular al decreto anticrisis pasa por "una rebaja inmediata de impuestos".

Así se ha pronunciado Feijóo en declaraciones a los periodistas tras su reunión "cordial" y "entrañable" de más de dos horas y media con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Este jueves seguirá con su agenda institucional y acudirá a las 11 al Palacio de la Moncloa para verse con el presidente del Gobierno.

Tras expresar su respeto por la monarquía parlamentaria, ha afirmado que el PP ha nacido "para servir" a España y seguirá defendiendo la Constitución. Además, ha señalado que el PP hará una política "responsable" y de Estado". "España tiene un aliado en el PP", ha proclamado, para asegurar que para él es un "honor" despachar con Felipe VI y lo hará "cuantas veces lo solicite".

En este punto, ha recalcado que su partido es un "aliado por convicción" de la monarquía parlamentaria y "no por tacticismo ni por modas". A su entender, defender las instituciones en España es "defender sus instituciones" y una de ellas es la jefatura del Estado y la monarquía constitucional.

SI DICE "NO" ESTARÁ INCUMPLIENDO LA DECLARACIÓN DE LA PALMA

Feijóo ha señalado que ha contado a Felipe VI que este jueves pedirá a Sánchez bajar el IRPF para "inyectar todos los meses en las haciendas de las familias un poco más de dinero", de forma que puedan hacer frente a la inflación del 9,8%, máxime cuando la recaudación de Hacienda Pública española se ha incrementado en enero y febrero en 7.500 millones. A su juicio, una parte de ese dinero se tiene que "devolver" a las familias.

Tras subrayar que es una propuesta que han "pensado y meditado" dentro del PP, el también presidente de la Xunta de Galicia ha afirmado que "sirven a España haciendo este planteamiento de dar liquidez a las familias".

Además, ha advertido de que si este jueves Sánchez le dice que "no" estará "incumpliendo" la declaración de la isla de La Palma que firmó con los presidentes autonómicos en el marco de la Conferencia de Presidentes. "Se hacía incidencia en un párrafo a proseguir e intensificar la bajada de impuestos. Es evidente que si mañana me dice que 'no', se ha incumplido la declaración institucional", ha aseverado.

Feijóo ha avisado que él no va a Moncloa para "suscribir" un real decreto anticrisis que "no ha sido pactado con nadie simplemente porque se le ha ocurrido al presidente del Gobierno". "Si quiere pactar las medidas para hacer frente a la inflación de España, han de pasar por una rebaja inmediata de impuestos y, muy concretamente del IRPF. Si no, no puedo aceptar unilateralmente un conjunto de medidas dispersas que no van a disminuir la carestía de vida y que no van a ayudar a las familias a llegar a fin de mes", ha avisado.

Feijóo ha recalcado que el PP plantea una propuesta "muy concreta" para "activar la economía, disminuir el impacto de la inflación en las familias y facilitar que las familias lleguen a fin de mes, en una inflación histórica rondando el 10%".

Después de que el Gobierno vea un "suicidio" desarmar el Estado del Bienestar bajando impuestos, Feijóo ha señalado que el "suicidio para el Estado del Bienestar es decir a las rentas bajas y medidas, y a las que están en el paro que tienen que pagar un 10% más por todo".

A su entender, un Gobierno no puede "beneficiarse del incremento de los precios para gastar más y empobrecer a las familias". "Discrepo profundamente de que bajar impuestos sea un suicidio para el Estado del Bienestar", ha enfatizado Feijóo, que ha confesado que no tiene "orden del día" de la reunión de Moncloa y que acude porque el presidente del Gobierno le ha convocado.

"PREOCUPACIÓN" POR EL CAMBIO "UNILATERAL" DE POSICIÓN

En segundo lugar, Feijóo ha expresado al jefe del Estado su "preocupación" por el cambio "unilateral" por parte del presidente del Gobierno de la posición sobre el Sáhara, teniendo en cuenta los "equilibrios absolutamente imprescindibles e históricos en el norte de África, tanto con Marruecos como con Argelia".

"Le he trasladado a su majestad el Rey nuestra perplejidad de cómo las cosas se han ido llevando y de todos estos bandazos e improvisaciones", ha manifestado, para citar en concreto la entrada de forma "atípica" en España del líder del Frente Polisario y el impacto que eso ha tenido en las relaciones con Marruecos, así como la carta "desconocida e improvisada" que el presidente del Gobierno ha enviado al reino de Marruecos.

Feijóo ha criticado que se hayan enterado por el país vecino, sin que sea el Gobierno el que explique "cuál es ese cambio de criterio histórico". "En definitiva, le he trasladado al jefe del Estado nuestra perplejidad por el cambio y la ruptura de consenso en la política exterior de España", ha manifestado.