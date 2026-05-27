Feijóo urge a Sánchez a convocar ya elecciones tras personarse la UCO en Ferraz: "Estamos en una situación agónica"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este miércoles al jefe del Ejecutivo a convocar ya elecciones generales ante la situación "agónica" e "irrespirable" que viven España por los casos de corrupción y ha recalcado a los socios del PSOE que están apoyando un Gobierno que "apesta". Además, y dado que hoy Pedro Sánchez visita al Papa en el Vaticano, le ha recordado los mandamientos "no robarás" y "no mentirás".

Así ha reaccionado Feijóo en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la información que adelanta 'El Confidencial' y que ha confirmado Europa Press acerca de que la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO) se ha personado en la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Feijóo ha indicado que viven una situación de "extrema gravedad" que se "comenta por sí sola". "La pregunta es, ¿cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales?", ha interpelado.

HABLA DE UN GOBIERNO "INDECENTE"

Según ha subrayado, el país vive una situación "agónica" en la que se está poniendo en cuestión "la decencia no solo del Gobierno", que es "indecente", y del PSOE, al que "lamentablemente Sánchez ha llevado a la absoluta indecencia", sino que están "empezando ya a tener riesgo de contagio".

Por eso, el jefe de la oposición ha subrayado que "no queda más remedio" que dar la palabra a los españoles de forma "inmediata" en las urnas, una petición que ya ha hecho en varias ocasiones en los últimos meses. "No podemos más", ha proclamado.

Feijóo ha dicho que no sabía lo que estaba ocurriendo esta mañana en Ferraz pero "es otra más y no otra cualquiera", recordando que hay además abiertos "11 sumarios de corrupción", con la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de la aerolínea 'Plus Ultra'.

"Y el Señor Sánchez visitando el Vaticano. Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento, 'no robarás', y el octavo mandamiento, 'no mentirás'", ha aseverado, ante la reunión que hoy mantiene el presidente del Gobierno con León XIV.

"DEMOS LA VOZ A LOS ESPAÑOLES" Al ser preguntado a qué se refiere cuando habla de situación de contagio, Feijóo ha alertado con la posibilidad de que los españoles crean que "los políticos son así" y que tienen que "convivir con esta losa de indecencia y de indignidad".

A su entender, no se puede permitir que la gente piense que "no pasa nada" y que "un político puede robar" o "pagar con dinero público sus vicios". "Los hombres del presidente están en la cárcel. El hermano del presidente mañana se sienta en un juzgado. La mujer del presidente tiene que comparecer en otro el 9 de junio. Hoy parece ser que están registrando la sede socialista", ha exclamado.

Por eso, ha recalcado que solo "uno de esos motivos" debería conllevar la convocatoria de elecciones anticipadas pero "todos juntos" lleva a un "ambiente irrespirable" en la política española. "Esta es la situación patética en la que estamos viviendo". Demos voz a los españoles", ha abundado.

RECUERDA A LOS SOCIOS QUE APOYAN A UN GOBIERNO "QUE APESTA"

Además, el presidente del Partido Popular ha indicado que esta situación de "agonía" política urge a los socios del Gobierno a que digan a Sánchez que esto "se acabó" y que debe convocar elecciones cuanto antes.

Al ser preguntado si ese registro en la sede del PSOE puede cambiar los planes el PP sobre una posible moción de censura, Feijóo ha replicado que esos planes los tiene "claros" y que hará "todo lo posible para que acabe el Gobierno".

"Yo espero que puedan cambiar los planes de los socios que están apoyando a un Gobierno que apesta", ha enfatizado, sin contestar a la última pregunta de la prensa acerca de si está dispuesto a llamarles después de esa personación en Ferraz.

HAY POCAS COSAS QUE CAMBIEN

A su salida del hemiciclo del Congreso se ha preguntado de nuevo a Feijóo por la personación de la UCO en Ferraz y su posible vinculación el caso que afecta a la exmilitante del PSOE Leire Díaz.

A su entender, hay que ver la información exacta pero con lo que tienen ya es suficiente.

En este sentido, Feijóo se ha reafirmado en su petición de que Sánchez dé la palabra a los españoles en las urnas. "Con lo que ya sabemos de todo y de esto, yo creo que hay pocas cosas que cambien", ha zanjado.