Feijóo ve "gravísimo" el audio contra la UCO y pide apoyo para el "cambio" ante el "olor a podrido" con Sánchez

"A la Guardia Civil se la respeta, no se la difama", asegura Feijóo, que cree que están "en la decadencia más absoluta"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que hay "olor a podrido" en la política española ante los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y ha señalado que ha convocado un Congreso nacional del PP el próximo mes de julio para "relanzar el cambio" en España con "ilusión".

"Me parece que estamos en la decadencia más absoluta, que estamos pasando el momento de mayor dificultad de la democracia española y que conviene pegar un corte quirúrgico y empezar una época nueva", ha declarado Feijóo, quién se ha hecho eco de la información que publica 'El Confidencial' con un audio que, según este medio, desvelaría una operación del PSOE para acabar con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Ese diario apunta a una presunta estrategia de personas vinculadas al PSOE para sonsacar a un investigado en la Audiencia Nacional información comprometedora sobre el mando de la UCO que lidera las pesquisas del 'caso Koldo', así como sobre Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su hermano, David Sánchez.

"PERSECUCIÓN" A LA GUARDIA CIVIL

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha criticado esa "persecución a la Guardia Civil por parte del Gobierno" y ha calificado de "gravísimo" que alguien que recibía un sueldo público como responsable del departamento de Filatelia de Correos se dedicara a la vez a ser una "burda" fontanera de Ferraz, como publica ese medio.

"En la España en la que yo creo, a la Guardia Civil se la respeta, no se la difama", ha aseverado el presidente del Partido Popular, para añadir que ese tipo de actuaciones evidencia que "algo" en España "está fracasando".

Feijóo ha asegurado que la situación política española en este momento "es una situación inédita", con la esposa de Pedro Sánchez investigada "en los juzgados a la plaza de Castilla". Además, ha criticado la actuación del PSOE extremeño "para salvar al hermano de Pedro Sánchez", criticando el "fraude electoral" con el líder de los socialistas extremeño, Miguel Ángel Gallardo, tras su aforamiento.

"Cuando un Gobierno está protegiendo al fiscal general, que ha borrado pruebas y está pendiente de un dictamen del Tribunal Supremo, y, en cambio, se está persiguiendo a la Guardia Civil es que algo ha fallado", ha afirmado.

Asimismo, ha indicado que el jefe del Ejecutivo tiene una concepción "patrimonialista" del poder y que está dispuesto a presidir el Gobierno a cambio de cualquier cosa, al tiempo que ha advertido que el PSOE ya no es un partido de Estado porque ha sido "expropiado por Sánchez".

HABLA DE UNA "EMERGENCIA NACIONAL"

Según Feijóo, "hay un olor a podrido que impregna toda la política" y han de "cortarlo" porque están ante "una emergencia nacional". Por eso, ha pedido apoyo al Partido Popular para que el presidente del Gobierno abandone La Moncloa.

En este contexto, ha asegurado que ha convocado un congreso nacional del PP en julio que busca ser un "punto de inflexión" y "un rearme moral" con el objetivo de "acreditar que el cambio político no solamente es necesario por el desgaste del Gobierno, sino que es oportuno" porque han de "generar una atmósfera de ilusión" en España y "volver otra vez a la España de la serenidad, a la política útil, a la política que consiste en cumplir la palabra".

"Por tanto, vamos a hacer un Congreso para renovar la ilusión, para rearmar moralmente la sociedad española y para decir que no todo vale, que no podemos vivir en una anomalía política como la que estamos viviendo", ha manifestado, para añadir que el país no puede tener un Gobierno "indecente".

UN MES SIN QUE EL GOBIERNO SEPA LAS CAUSAS DEL APAGÓN

Por otra parte, Feijóo ha criticado que después de un mes del apagón el Gobierno aún no sepa las causas de ese "ridículo internacional" por el que España se quedó sin luz el pasado 28 de abril, y que ha venido acompañado de "un apagón informativo" y de "un "apagón en la asunción de responsabilidades".

Tras cargar contra la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, por ser "una exministra del PSOE", el líder de los 'populares' ha apuntado a que los expertos acreditan que "el indicio racional más sensato" al origen del apagón es el de "un fallo en el mix energético", así como de "una falta crónica de inversiones en la red eléctrica".

Además, ha vuelto a mencionar el informe de la Agencia Intencional de la Energía de 2022 sobre el peligro de un apagón y recomendando a España complementar la eólica y la solar con otras fuentes energéticas. En su opinión, si el Ejecutivo "hubiese hecho caso" y hubiera completado la necesaria energía renovable con "energía de respaldo" como centrales nucleares o ciclos combinados, no se habría ido la electricidad.

ACCESO A LA CARRERA JUDICIAL POR MÉRITO Y CAPACIDAD

Durante la entrevista, Feijóo también ha criticado que el Ejecutivo plantee una "enmienda a la totalidad" al Poder Judicial con sus reformas legislativas. "Mi reforma es que los jueces y magistrados tengan una acreditación de mérito y capacidad para poder ejercer algo tan fundamental como la impartición de justicia", ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que apuesta por "volver otra vez a la separación de poderes", con la elección de personas de "reconocido prestigio" que no hayan tenido antes "ninguna relación en ninguna administración pública, ya sea local, autonómica, provincial o estatal, como mínimo en los últimos cinco años".