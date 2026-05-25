Felipe González defiende que debería haber elecciones "este año"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, durante el encuentro empresarial y coloquio informativo celebrado en las instalaciones del Hotel SH Valencia Palace - Rober Solsona - Europa Press

VALENCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha opinado que debería haber elecciones "este año" y ha defendido el "liderazgo no mercenario, el que no se ejerce para beneficio propio sino para el de los demás".

"Deberíamos tener respeto por la infantería, que diría (el presidente de Castilla-La Mancha) García-Page", ha señalado este lunes en València, preguntado por si se debería convocar elecciones generales, durante un diálogo en el marco de una reunión de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Un encuentro en el que se ha referido varias veces a la no aprobación de Presupuestos Generales del Estados (PGE).

"El liderazgo que yo aprecio es el liderazgo no mercenario, el que no se ejerce para beneficio propio sino para el de los demás", y el que se "hace cargo del estado de ánimo de la gente", ha subrayado al respecto.

En esa sentido, ha puesto como ejemplo a la líder opositora venezolana María Corina Machado, porque aunque no coincide con su ideología "ha ejercido en favor de la libertad del pueblo venezolano el típico liderazgo no mercenario".

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DE ZAPATERO

Respecto a la situación judicial del también expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González ha admitido que le "impresionó mucho el auto" del juez de la Audiencia Nacional y ha afirmado: "Nos afecta como país, nos afecta como partido y nos afecta como personas".

El expresidente ha insistido en defender la "indiscutible" presunción de inocencia y derecho a defenderse de Zapatero, al tiempo que ha manifestado que no lo ve "con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo".

"Que Zapatero haya llegado en su carrera vital a saber qué es una sociedad off shore, pues no lo veo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y por la Delcy que le llama 'principito'... es que estoy muy en desacuerdo políticamente con él", ha proseguido, y ha añadido que han "chocado en muchas cosas". "Yo no me ciego, que es lo que a veces le pido a la oposición, que hagan de oposición pero no sean ciegos", ha agregado.

El exmandatario ha recriminado que Zapatero "pasó a ponerse al servicio" del presidente Pedro Sánchez y ha sido "su artífice en las negociaciones" de la amnistía con el líder de Junts, Carles Puigdemont, como también ha reprochado las "concesiones a Bildu" y ha subrayado que antes de tener "a Zapatero a su lado", desde el Ejecutivo de Sánchez "estaban reconociendo a Guaidó y no reconociendo el Gobierno de Venezuela", pero eso cambió "radicalmente".

González ha elogiado la actuación "extraordinariamente garantista" del juez instructor. Así, espera que el socialista "encuentre una vía para defender su inocencia y que la explique donde la tiene que explicar".

Por otro lado, Felipe González ha señalado que si él fuera del PP no presentaría una moción de censura "porque dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura". En cualquier caso, ha ironizado con que "algunos compañeros" digan que ya forma parte de las filas 'populares'. "Si trabajara para ellos, ya habrían ganado, imbéciles", ha apostillado.

PRESUPUESTOS Y DEFENSA

Durante su intervención ante los empresarios, Felipe González ha repasado la actualidad del último año y ha comentado que "hace mucho tiempo teníamos la costumbre de hacer un Debate del Estado de la Nación una vez al año, y se podía repasar lo que pasaba; ahora no es que no se haga todos los años, es que tampoco se hacen presupuestos".

El expresidente ha puesto el foco en que "está aumentando mucho el gasto en defensa" y en que España es el país de la OTAN que más ha incrementado esta partida. Así, aunque se ha mostrado "de acuerdo en que hay que aumentar el gasto en seguridad y defensa", ha señalado que le "encantaría saber de qué partida presupuestaria sale, pero como no hay presupuesto no se sabe". "No se cumple la Constitución y no importa. Debería tener consecuencias", ha dicho.

Asimismo, ha cuestionado si se está previendo una ampliación del sistema de servicios públicos ante la regularización extraordinaria de migrantes. "Ojalá se haga bien (la regularización), sería una de las pocas cosas que vemos que se hacen bien", ha comentado, y ha advertido que, cuando llegue esta población, tendrá derecho a la "reunificación familiar" y "pasarán de 500.000 a dos millones" de personas, por lo que "los servicios tendrán que adaptarse".

TRUMP ES UN "IGNORANTE"

En clave internacional, ha lamentado las "repercusiones horribles" de la guerra en Oriente Medio, que "es una de las situaciones en las que el rabo mueve al perro, el rabo es Netanyahu y el perro es Trump". Ha señalado que la población desplazada en el Líbano supone el equivalente a "que se hubiera desplazado toda Andalucía, Murcia y Alicante a otras zonas del territorio en 40 días".

A su juicio, "todo el mundo ha perdido pero los que menos han perdido, los que más han ganado, son China y Rusia, y los que han perdido más son Estados Unidos, y cuando digo Estados Unidos digo Trump".

"A diferencia de Trump, Reagan sabía lo que ignoraba. Era bastante ignorante, pero él sabía que no sabía y buscaba a los mejores para que le ayudaran. Como Trump no sabe que no sabe, cree que sabe más que todos los que lo rodean. Y de alguna cosa sabe más de cómo ha evolucionado su cuenta de resultados en el último año, pero en lo demás es un ignorante", ha aseverado.