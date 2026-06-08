Filipinas.- AMP2.- Casi 20 muertos y cientos de heridos a causa de un terremoto de magnitud 7,8 en el sur de Filipinas

Ubicación aproximada en la cual ha tendio lugar el terremoto, en el sur de Filipinas - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos 19 personas han muerto a causa del terremoto de magnitud 7,8 en la escala abierta de Richter registrado este lunes en la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, según han confirmado las autoridades, que han emitido además una alerta de tsunami.

La Defensa Civil de Filipinas ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales que hasta ahora se han confirmado al menos diecinueve fallecidos, 134 heridos, doce desaparecidos y unos 10.000 damnificados en las zonas afectadas por el seísmo.

Así, ha alertado de que la cifra de víctimas mortales podría seguir aumentando a medida que continúan las labores de búsqueda y rescate. Los muertos se concentran en las regiones de Soccksargen (16 fallecidos y 129 heridos) y Dávao (con 3 fallecidos y cinco heridos).

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) ha especificado previamente que el seísmo ha tenido su epicentro unos 32 kilómetros al oeste de Maasim, en la provincia de Sarangani, antes de destacar que el hipocentro ha estado situado a unos 33 kilómetros de profundidad, con alrededor de 140 réplicas registradas desde entonces.

Asimismo, ha recalcado que ya se han registrado olas de hasta un metro de altura en las costas de Kiamba, Maasim y Kudarat, así como de menos de un metro en Mati y Zamboanga, motivo por el que sigue en pie una alerta por un posible tsunami destructivo en varios puntos del sur de Filipinas.

Robert Dagon, de la Policía de la ciudad de General Santos, ha confirmado que "varios edificios se han derrumbado" a causa del terremoto, según ha recogido el diario filipino 'Inquirer', mientras que vídeos publicados en redes sociales muestra el colapso de varios edificios y restaurantes en la localidad.

Por su parte, la Presidencia filipina ha asegurado que el Gobierno cuenta con fondos suficientes para la respuesta de emergencia. "Los fondos disponibles son suficientes para las operaciones de rescate y recuperación, con el objetivo de minimizar el impacto del desastre", ha dicho la portavoz de la Presidencia, Claire Castro.

El terremoto ha llevado a las autoridades de Japón e Indonesia a emitir sendas alertas de tsunami ante la posible llegada de olas a sus costas a causa del citado terremoto, si bien han sido retiradas poco después.

Filipinas está situada en el conocido como Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se producen alrededor del 90% de los terremotos del mundo. En septiembre de 2025, cerca de 70 personas murieron y unas 150 resultaron heridas a causa de un seísmo de magnitud 6,9 en la escala abierta de Richter en Cebú (centro).