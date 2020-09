Filipinas.- Duterte indulta al marine estadounidense condenado por asesinar a una transexual en Filipinas

MANILA, 7 Sep. (DPA/EP) -

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha indultado este lunes al marine estadounidense que había sido condenado por asesinar a una transexual en 2014, después de que una jueza hubiera autorizado su puesta en libertad por buena conducta.

Joseph Scott Pemberton fue condenado a 10 años de cárcel en 2015 por asesinar a Jennifer Laude, quien fue hallada estrangulada en el baño de un motel en la ciudad de Olongapo, 90 kilómetros al norte de Manila, en octubre de 2014.

El pasado 1 de diciembre, la jueza Roline Ginez Jabalde ordenó la liberación anticipada de Pemberton por buena conducta a pesar de que este solo había cumplido cinco años de su condena en una celda especial en la sede del Ejército filipino.

En ese momento, el portavoz de Duterte, Harry Roque, criticó la indulgencia de la juez y adelantó que el Departamento de Justicia apelaría la orden. El giro de Duterte no ha sido explicado ahora. Roque ha argumentado que no hace falta dar explicaciones porque conceder un "indulto y la libertad condicional no es la función del sistema judicial, sino del ejecutivo".

"Es uno de los más presidenciales entre los poderes presidenciales", ha subrayado el portavoz. Roque, que fue abogado particular de la familia Laude durante el juicio, ha aclarado que el indulto permite la liberación inmediata de Pemberton.

"El indulto borra el castigo que le fue impuesto a Pemberton, pero el presidente no ha borrado la condena de Pemberton", ha subrayado el portavoz presidencial. "Sigue siendo un asesino", ha recalcado.

La propia abogada del estadounidense, Rowena Garcia Flores, se ha mostrado sorprendida de la decisión de Duterte. "No me lo esperaba, pero estamos felices por el indulto", ha comentado a una emisora local. "El presidente, como abogado, probablemente sabe que lo que estábamos pidiendo estaba dentro de la ley", ha añadido.

En el momento del asesinato, Pemberton era uno de los miles de soldados estadounidenses que participaban en ejercicios de entrenamiento militar con soldados filipinos. Como tal, estaba cubierto por el acuerdo de fuerzas visitantes entre los dos países, que le permitía estar recluido en una celda especial en la sede del Ejército en Manila en lugar de una cárcel estatal.

Duterte abrogó el acuerdo de fuerzas visitantes, que databa de 1999, el pasado febrero, pero había suspendido su conclusión hasta junio en medio de la pandemia de coronavirus. El acuerdo ofrece cobertura legal para la entrada de soldados estadounidenses en Filipinas para ejercicios conjuntos de entrenamiento con las fuerzas del país.